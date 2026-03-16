SLOVENIJA ODLOČA 2026

Kdo bo krojil našo prihodnost? Janez Janša in Robert Golob. Iz oči v oči

Ljubljana, 16. 03. 2026 11.09 pred 1 uro 1 min branja 61

Avtor:
V.L.
Robert Golob in Janez Janša

Soočenje pogledov, soočenje osebnosti. Dva pogleda, ena država. V petem predvolilnem soočenju na POP TV bo glavna pretendenta za premierski stolček soočila voditeljica Petra Kerčmar.

Petra Kerčmar
FOTO: 24UR

Pod katero vlado smo in bi živeli bolje? Kakšne bodo posledice zadnjih razkritih posnetkov? Bo kdo odgovarjal? Komu lahko sploh zaupamo? Kam ali za koga gre davkoplačevalski denar? In še: Golobov izziv za Janšo: če odstopi, bo sam odstopil takoj. Kaj ju drži na oblasti? Bi se usedla skupaj na kavo v dobro in za blaginjo Slovenk in Slovencev?

Še pred soočenjem se bomo z našim avtobusom 24UR ustavili na Glavnem trgu 16 v Mariboru. Vabljeni, da se nam pridružite od 16.30 do 19.30. 

Povabili smo tudi njuni soprogi, Tino Gaber Golob in Urško Bačovnik Janša. Koliko vpliva imata na odločitev soprogov, na delo in odločitev vlade? O čem bi se pogovarjali, če bi se srečali na kosilu in kaj če njun soprog ne zmaga, bo doma kaj drugače?

Na POP TV ob 20:05, v živo iz Sodnega stolpa v Mariboru.

Robert Golob in Janez Janša
FOTO: Aljoša Kravanja

Ekipa rubrike Dejstva bo tudi tokrat preverjala izrečene besede? Ali držijo? Ugotovitve bodo sproti objavljali na naši spletni strani.

Dejstvomer NE DRZI
FOTO: Dejstva


volitve 2026 soočenje janša golob maribor

Agenti Black Cube večkrat v Ljubljani: 'Pred vilo jih je pričakal Janša'

V parlament bi se uvrstilo sedem strank

KOMENTARJI61

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
metaloh
16. 03. 2026 12.22
Golob je en sam velik satelit,ki je na zadnjih volitvah priletel povsem iz maščevalnosti do Janše,brez programa,ampak z veliko jeze do Janeza in pomagači kolesarji, podpori Levega RTV medija, ki so zavajali resnico v javnost...in tako bo tudi odletel. Na žalost ali srečo,takšen je kavzalni zakon,ki velja od vekomaj...
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
16. 03. 2026 12.20
Res sem vesel,da je Janša izraelski agent in mu je Izrael na prvem mestu.
Odgovori
-1
1 2
Bučman
16. 03. 2026 12.22
Ti si vesel ,da imaš gospoda Maljevca
Odgovori
0 0
BMReloaded
16. 03. 2026 12.19
Kako pa kaj Tel Aviv? Se imajo lepo...pa to?
Odgovori
-1
0 1
Julijann
16. 03. 2026 12.17
Zanimivo je bilo včerajšnje srečanje nekdanjih treh PV. Dva leva in eden deset, ampak od nobenega pa lepe besede za politiko odhajajoče vlade.
Odgovori
+1
1 0
Julijann
16. 03. 2026 12.17
Desen
Odgovori
0 0
Mclaren
16. 03. 2026 12.16
Upam na zmago levega pola.
Odgovori
+0
1 1
mr.poper
16. 03. 2026 12.13
Janša je tako še potrjen kot izdajalec države ,če ta tip dobi mandat bo v slovenijo pripeljal VOJNO . OB TAKO ŠOKANTNI NOVICI KOT JO BEREMO danes, še kar nihče ne ukrepa .
Odgovori
-1
2 3
Buci in Bobo
16. 03. 2026 12.22
In Klakočarka, kaj pa ona, v mini krilcu postopa po Ljubljani? Čemu je to podobno? Če ONA predstavlja Slovenijo tako pomankljivo oblečena, kaj sporoča???
Odgovori
0 0
politik70
16. 03. 2026 12.13
To da je Ivan Janez Janša takšen kot je razumem. Ne razumem pa njegovih financerjev. Ali se res še niste naučili oziroma vas ni nič izučilo? Ste res mislili da smo Slovenci take ofce????? Vemo koliko je simpatizerjev. Vsi do zadnjega bodo šli volit. Ker se dogaja marsikaj bo na koncu oplel še Logar ki je misli da se bo priklatil v vlado. Z visoko volilno udeležbo Janez nima šans. Sanja o 60 poslancih....
Odgovori
+1
2 1
PoldeVeliki
16. 03. 2026 12.12
Golob izjavil, da ima Slovenija v vesolju 4 najboljše satelite in dobivamo take podatke kot nihče drug na zemlji hahaha.
Odgovori
+2
3 1
Jerry321
16. 03. 2026 12.12
No, če drži kar se je odkrilo, da je janša najel izraelske plačance naj ga TAKOJ ZA…JO v AREST!!!
Odgovori
+2
3 1
Bučman
16. 03. 2026 12.10
Velika večina Slovencev si želi ,da Slovenijo vodita Robi in gospod Zoran Janković.Za pošteno Slovenijo.
Odgovori
-7
0 7
Kr0ujem
16. 03. 2026 12.11
To pa je posteno.si premlad 🤣
Odgovori
+2
2 0
Sl0venc
16. 03. 2026 12.09
Tega ni za gledati. To je zrežirano in s scenarijem. Zares so vsi naši politiki enaki. Nikoli ne rečejo, kaj bodo naredili, govorijo samo na splošno, da so za mir, svobodo, človekove pravice, dvigniti raven življenja. Imamo samo komuniste. Janša je že bil predsednik vlade, nikoli ni delal kot slovenski nacionalist, bolj kot albanski nacionalist.
Odgovori
+0
1 1
simc167
16. 03. 2026 12.08
Agenti Black Cube večkrat v Ljubljani: 'Pred vilo jih je pričakal Janša Enkrat izdajalec vedno izdajalec. Kako upičeni ste tisti, ki ste tita zamenjali za tega strahopetnega hujskaša.
Odgovori
+0
1 1
JApajaDAja
16. 03. 2026 12.21
je vsaj rdeči tepih pogrnil ?
Odgovori
0 0
politik70
16. 03. 2026 12.08
Troli! Ne bo vam uspelo. Sami ste se zakvačkal. Klet Trstenjakove vas bo ugnobila.. Kdo bo to plačal ? Ste res take ofce??
Odgovori
-3
3 6
Švarc pipa
16. 03. 2026 12.07
Poštena za Niko.
Odgovori
+1
1 0
waga7
16. 03. 2026 12.06
jaz bi prepovedala kampanje (ki to sploh niso) na družbenih omrežjih
Odgovori
+0
1 1
Celjan78
16. 03. 2026 12.05
Janez se nikoli ni soočal! Vedno so zanj naredili posebej oddajo. Zakaj je obrnil ploščo?
Odgovori
-1
1 2
Premlada si še
16. 03. 2026 12.05
Zoran bo krojil...
Odgovori
+2
2 0
Houdre
16. 03. 2026 12.03
Goloba izgnat za vedno iz slovenije
Odgovori
+8
10 2
Sl0venc
16. 03. 2026 12.11
Izgnati je še preblaga kazen. Moral bi iti na električni stol. Pa tudi vsi bivši predsedniki vlad. Ker vsi so zločinci.
Odgovori
+1
1 0
lusma00
16. 03. 2026 12.12
Houdre to bi morali že trideset let nazaj izgnati tvojega celavega vzornika in bi Slovenci veliko lepše živeli
Odgovori
0 0
tavbix
16. 03. 2026 12.03
Upam da nobeden od teh dveh!!! Edini program levih je, sam da smo proti Janši, pa tako so obljubljali drugačno politiko. Drugačna je bila le v tem, da so še bolj kradli, lagali, manipulirali in cenzurirali resnico kot ti, katerim to sami očitajo!
Odgovori
+3
5 2
OrodniK
16. 03. 2026 12.02
Ahahaahah, Nika in Muki sedaj iščeta krivca, kdo je razgalil kriminalno in koruptivno delovanje njunih financerjev.... PROZORNO NIKA! PROZORNO MUKI! Komentirajta raje KRIMINAL vajinih levih financerjev, ne pa žvižgačev!!! Kako smo že poslušali pred prejšnjimi volitvami? Zaščititi je potrebno ŽVIŽGAČE ki razgaljajo kriminal, ne pa kriminalcev! Če niso celo sprejeli zakon o zaščiti žvižgačev?!! LOL
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
Portal
Nova nosečnost ne "izbriše" otroka, ki je umrl. Niste sami
Razvoj dojenčkovih možganov: najboljša živila po mnenju pediatrov
Razvoj dojenčkovih možganov: najboljša živila po mnenju pediatrov
7 stvari, ki se zgodijo, ko postaneš očka
7 stvari, ki se zgodijo, ko postaneš očka
Takšne so bile slavne mame v 90-ih: trend, ki je osvojil družbena omrežja
Takšne so bile slavne mame v 90-ih: trend, ki je osvojil družbena omrežja
zadovoljna
Portal
Očarala z obleko z visokim razporkom
Vsi so gledali le njiju: Z vročimi pogledi in nežnostjo sta zasenčila oskarje
Vsi so gledali le njiju: Z vročimi pogledi in nežnostjo sta zasenčila oskarje
Lahkotne superge, ki jih bomo nosile to pomlad
Lahkotne superge, ki jih bomo nosile to pomlad
Njo ljubi znani Slovenec
Njo ljubi znani Slovenec
vizita
Portal
Moški ignoriral simptome, nato izvedel, da ima tumor na možganih
Kakovosten prigrizek, ki lahko dopolni uravnoteženo prehrano
Kakovosten prigrizek, ki lahko dopolni uravnoteženo prehrano
Zgodnje vstajanje: mit o produktivnosti in biološka realnost
Zgodnje vstajanje: mit o produktivnosti in biološka realnost
Višje temperature zmanjšujejo rojstva dečkov, kaže raziskava
Višje temperature zmanjšujejo rojstva dečkov, kaže raziskava
cekin
Portal
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Nemčija beleži najvišje število stečajev v zadnjih 11 letih
Nemčija beleži najvišje število stečajev v zadnjih 11 letih
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Kako je Taylor Swift v dveh letih podvojila bogastvo? Razkrivamo skrivnosti
Kako je Taylor Swift v dveh letih podvojila bogastvo? Razkrivamo skrivnosti
moskisvet
Portal
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
dominvrt
Portal
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
To so najbolj inteligentne pasme mačk
To so najbolj inteligentne pasme mačk
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
okusno
Portal
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
Slastne perutničke, ki vam bodo šle v slast!
Slastne perutničke, ki vam bodo šle v slast!
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
voyo
Portal
Parazit
Kmetija
Kmetija
Anatomija padca
Anatomija padca
Interesno območje
Interesno območje
