Kdo bo na kandidatni listi Gibanja Svoboda?

Kot so po seji sporočili iz stranke, je v ospredju tokratnega programa javno zdravstvo, šolstvo, dostopne javne storitve in razvojno gospodarstvo. "Nadaljevali bomo vlaganja v zdravstveno in šolsko infrastrukturo, v ljudi, ki nosijo javne sisteme, ter v ukrepe, ki izboljšujejo položaj starejših, mladih in družin."

Podpredsednik stranke Matej Arčon je dejal, da program temelji na štirih ključnih stebrih: "močni socialni državi, ki zajema socialno in pokojninsko varnost, dolgotrajno oskrbo ter stanovanjsko politiko, znanosti in razvoju kot temelju napredka, gospodarskem razvoju in konkurenčnosti ter varnosti in prožnosti države v času novih izzivov." Arčon je kot dosežke v tem mandatu izpostavil, da so izvedli plačno reformo v javnem sektorju, okrepili javno zdravstvo, okrepili investicije in izboljšali položaj zaposlenih in upokojencev, a da področja ni mogoče urediti v zgolj enem obdobju.