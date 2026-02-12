Kdo bo na kandidatni listi Gibanja Svoboda?

Kot so po seji sporočili iz stranke, je v ospredju tokratnega programa javno zdravstvo, šolstvo, dostopne javne storitve in razvojno gospodarstvo. "Nadaljevali bomo vlaganja v zdravstveno in šolsko infrastrukturo, v ljudi, ki nosijo javne sisteme, ter v ukrepe, ki izboljšujejo položaj starejših, mladih in družin."
Podpredsednik stranke Matej Arčon je dejal, da program temelji na štirih ključnih stebrih: "močni socialni državi, ki zajema socialno in pokojninsko varnost, dolgotrajno oskrbo ter stanovanjsko politiko, znanosti in razvoju kot temelju napredka, gospodarskem razvoju in konkurenčnosti ter varnosti in prožnosti države v času novih izzivov." Arčon je kot dosežke v tem mandatu izpostavil, da so izvedli plačno reformo v javnem sektorju, okrepili javno zdravstvo, okrepili investicije in izboljšali položaj zaposlenih in upokojencev, a da področja ni mogoče urediti v zgolj enem obdobju.
Trenutna predsednica državnega zbora bo kandidirala v Ljubljani, tudi sicer pomembni strankini enoti. Za vstop v državni zbor se bo prvič potegoval Matej Grah, strankin generalni sekretar.
Med evidentiranimi kandidati naj bi bila večina ministrov te stranke, pa aktualni poslanci. Sicer pa je Golob pred časom napovedal, da bodo na listi tudi popolnoma sveži obrazi. Kdo so, v premierjevem kabinetu danes niso želeli razkriti.
Vse podrobnosti programa in celotno kandidatno listo bodo sicer predstavili na volilni konvenciji v soboto.
