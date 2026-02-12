Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Kdo bo na kandidatni listi Gibanja Svoboda?

12. 02. 2026 19.45

Avtor:
Žana Vertačnik N.L.
Seja sveta stranke Gibanje Svoboda pred volitvami

V stranki Gibanje Svoboda so dober mesec dni pred volitvami potrdili kandidatno listo in program za parlamentarne volitve 22. marca 2026. Dogovarjanja so potekala v zelo ozkem krogu. Med kandidati je tudi Urška Klakočar Zupančič, okoli katere se je sprožalo največ ugibanj.

Kot so po seji sporočili iz stranke, je v ospredju tokratnega programa javno zdravstvo, šolstvo, dostopne javne storitve in razvojno gospodarstvo. "Nadaljevali bomo vlaganja v zdravstveno in šolsko infrastrukturo, v ljudi, ki nosijo javne sisteme, ter v ukrepe, ki izboljšujejo položaj starejših, mladih in družin."

Podpredsednik stranke Matej Arčon je dejal, da program temelji na štirih ključnih stebrih: "močni socialni državi, ki zajema socialno in pokojninsko varnost, dolgotrajno oskrbo ter stanovanjsko politiko, znanosti in razvoju kot temelju napredka, gospodarskem razvoju in konkurenčnosti ter varnosti in prožnosti države v času novih izzivov." Arčon je kot dosežke v tem mandatu izpostavil, da so izvedli plačno reformo v javnem sektorju, okrepili javno zdravstvo, okrepili investicije in izboljšali položaj zaposlenih in upokojencev, a da področja ni mogoče urediti v zgolj enem obdobju.

Trenutna predsednica državnega zbora bo kandidirala v Ljubljani, tudi sicer pomembni strankini enoti. Za vstop v državni zbor se bo prvič potegoval Matej Grah, strankin generalni sekretar.

Med evidentiranimi kandidati naj bi bila večina ministrov te stranke, pa aktualni poslanci. Sicer pa je Golob pred časom napovedal, da bodo na listi tudi popolnoma sveži obrazi. Kdo so, v premierjevem kabinetu danes niso želeli razkriti.

Vse podrobnosti programa in celotno kandidatno listo bodo sicer predstavili na volilni konvenciji v soboto.

gibanje svoboda volitve 2026 kandidati kandidatna lista
JApajaDAja
12. 02. 2026 21.18
nataša, tamara,urška, bor...bi kakšno zapeli v dz sedaj v času pusta......?
Odgovori
0 0
Cupko
12. 02. 2026 21.17
Kakšen program neki? Za penzioniste žal niste poskrbeli, še več, nate..ili ste nas s potrditvijo pokojninskega zakona in nam znižali usklajevanje, naredili ste 5 razredov letnega dodatka namesto dveh, in dodali neko malenkostno božičnico, ki ni vredna nič proti božičnici, ki ste jo uzakonili za zaposlene. Seveda po 40 leti dela si res nismo zaslužili višje
Odgovori
0 0
junij66
12. 02. 2026 21.15
LETA 1991 SMO SE OSAMOSVOJILI. L.2026 SE BOMO OSVOBODILI. SAMOSTOJNI PODJETNIKI,KMETI,MEDICINSKI DELAVCI,SESTRE,ZDRAVNIKI,UPOKOJENCI,DELOVNI LJUDJE,KRISTJANI TOREJ VSI,KI JIM JE DELAL GOLOBIZEM ŠKODO IN NI VRAG,DA GA NE BOMO 22.3.2026 VRGLI IZ PRESTOLA. TO JE SKRAJNI ČAS,KER NAM GOLOB Z VLADAJOČO LEVO KOALICIJO PELJE DRŽAVO DIREKTNO V PREPAD.
Odgovori
+2
2 0
Tho mp son
12. 02. 2026 21.11
Samo da ni JJ , od tu naprej pa tema v FOTOPUBU .
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
12. 02. 2026 21.09
Levi in desni sektaši z enakim volilnim programom. Kako čimbolj diskreditirati nasprotnika. To je to. Do sedaj še nisem slišal volilnega programa, ne levih in ne desnih. In to naj bi razumen človek volil? Saj se hecate.
Odgovori
-1
0 1
Perivnik
12. 02. 2026 21.07
Mene pa zanima koliko ljudi, ki jih je "zahtevala" Tina Gaber, je ministrica za kmetijstvo zaposlila? Verjetno vse+1, ker ji je pripadlo mesto v prvi vrsti??
Odgovori
+4
4 0
zajebant1
12. 02. 2026 21.06
Butalci kdo drugi
Odgovori
+2
2 0
Covid 19
12. 02. 2026 21.05
Svobodno nabijanje davkov in odiranje s.p jev.Ma pejte nekam,da vas ne vidimo nikoli več.Tudi Janša gledam že od malega in vse gre k vragu z dneva v dan bolj..
Odgovori
+2
2 0
realist135
12. 02. 2026 21.00
Upam da Svoboda dobi čim maj glasov.
Odgovori
+8
8 0
galambszar
12. 02. 2026 20.59
Upajmo da kandidirajo Žavbi,Vonta,Grgurevič,UKZ,Žibrat,in Bratušek.Tako ima svoboda vse možnosti da osvoji 10%.
Odgovori
+4
4 0
Groucho Marx
12. 02. 2026 20.57
⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️🐦⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️
Odgovori
+2
2 0
Oknaj 4
12. 02. 2026 20.56
Dogovarjanja so potekala v ozkem krogu , normalno v enem mandatu je vaš cvet ovenel
Odgovori
+4
4 0
galambszar
12. 02. 2026 20.50
So imeli nagradni izhod iz ustanove.
Odgovori
+6
6 0
LevoDesniPles
12. 02. 2026 20.49
lol ..slovenistan nujno potrebuje 8 let večinske vladavine SNS-a in zmaga jelinčiča na mestu PV XD
Odgovori
+5
5 0
punkracij
12. 02. 2026 20.48
Gotovo bodo kandidati visokoleteči in jim bo kaj malo mar za malega človeka.
Odgovori
+6
6 0
Betuul
12. 02. 2026 20.43
Francl; ki je že 48 ur trezen??
Odgovori
+1
1 0
Teofil
12. 02. 2026 20.41
Upam da bo kandidiral Lenart Žaubi,sanjač in luzer in velik ritoliznik stricov z ozadja v bistvu otrok iz ozadja.
Odgovori
+6
6 0
Perivnik
12. 02. 2026 21.08
Verjetno bo, ker se tako arogantno nosi. Se šopiri kot pav.
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
12. 02. 2026 20.18
Poden je naša politika se pa na obeh straneh najde kdo ok
Odgovori
-2
0 2
MARATONEC1
12. 02. 2026 20.29
Povej mi kdo se najde o.k. v KRIVOjANŠTVu ?????????.⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️
Odgovori
-4
3 7
Perivnik
12. 02. 2026 21.08
Povej mi enega v Gibanju Svoboda? Samo enega, pa ti dam +.
Odgovori
+1
1 0
biggie33
12. 02. 2026 20.10
Z Žavbijem in Mahničem bo prihodnost slovenske politike zelo svetla..
Odgovori
+3
3 0
