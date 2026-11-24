Ali drži, da je navzven predvolilna kampanja v Izoli bila na videz mirna in spoštljiva, v ozadju ter na družbenih omrežjih, pa je umazana in škodljiva? In kako bi oba od kandidatov vodila Izolo?

Popovič poudarja da je Izola speča Trnuljčica, Radešič pa pravi, da ima problem, če se nekdo – torej Popovič – 'prodaja' za domačina Izole. In po drugi strani: Popovič pravi, da Radešič nastopa kot Valter, ki brani Sarajevo.

Spopad za Izolo kot ga še ni bilo, glavno vlogo pa imata slovenski javnosti dobro znani nekdanji dolgoletni koprski župan Boris Popovič in Daniel Radešič . V prvem krogu je zmagal Popovič s 45 odstotki glasov, ekonomist Radešič pa je prejel 40 odstotkov.

Zakaj Radešič v predvolilnih nastopih doslej ni poudarjal, da se mu to, da Popovič ni Izolan, zdi sporno?

"Jaz nimam problema s tem, da je Boris Popovič prišel kandidirati za župana v Izolo. Problem pa imam s tem, da je včeraj prišel v Izolo in se danes 'prodaja' kot Izolan. Lahko je formalno Izolan po osebni izkaznici, ne morem pa sprejeti tega, da je Izolan po duši. Za to moraš vseeno malo več časa živeti v Izoli," odgovarja.

In kaj na ta argument, pomislek pravi Popovič?

"Meni je to že deplasirano, ves čas se samo o tem pogovarjamo, v prvem krogu bi to še razumel ... Dejstvo je, da če ne bi bil Izolan, formalno ne bi mogel kandidirati. To je eno, in drugo: jaz sem občinski svetnik Izole in v občinskem svetu bom vodil najmočnejšo stranko, ki je dobila kar devet občinskih svetnikov. Smiselno oziroma dosti boljše bi bilo, da bi se pogovarjali o tem, kaj je treba v Izoli narediti, kdo bo kaj naredil, na kakšen način, kako bo financiral in podobno, ne pa vedno isto," pravi Popovič.

Radešič je danes za STA ocenil, da je bila predvolilna kampanja v Izoli navzven sicer mirna in spoštljiva, v ozadju, na Facebooku in družbenih omrežjih pa umazana. "Navzven smo na soočenjih najboljši prijatelji, od zadaj pa se dogajajo svinjarije," je dejal. Meni, da to počne ekipa Borisa Popoviča – glede na to, da pravi, da so ti isti profili do njega žaljivi, Popoviča pa hvalijo?

"Ja, to sem danes izjavil in za temi besedami stojim 100-odstotno. Ko se midva soočiva v živo, je debata spoštljiva in tu nimam kaj reči. Korektna. Vsak pove svoje mnenje in to je to. Kar se pa dogaja na Facebooku – vsaj v Izoli se to ni dogajalo do sedaj ... Jaz spremljam volitve že od nekdaj in na tako nizki ravni se spravljati na ljudi – to ni v mojem stilu. In ko to potem prebiraš – moraš reči, da sem po treh dneh nehal to prebirati, ker ker mi je bilo že res preveč ... To so ljudje, ki se ne podpišejo s svojim imenom in priimkom. To so lažni profili. To so troli, kot se reče, in to so žalitve na moj račun," odgovarja Radešič. "Nekateri so zelo gnusni. In žal mi je, da smo prišli na ta nivo," dodaja.

Stojite torej Popovič za to kampanjo?

"Seveda ne. Jaz sem, kot veste, v politiki že nekaj časa, kar nekaj let, in nikoli se česa takega nismo posluževali. Daleč od tega. Nikoli mi še nihče česa takšnega ni očital. Tudi jaz ne berem teh trolov, ker se tudi o meni piše mariskaj. V tej kampanji je recimo en 'Dedek Mraz' – pa poglejte, kaj vse piše – za Radešiča vse dobro in zame vse najslabše. Potem je brezplačnik, ki izhaja v Izoli, ki je izšel v četrtek pred volitvami, in piše podobno. Ampak mi na pamet ne pride, da bi za to obtoževal protikandidata. Neke sile v ozadju so, ki si želijo takšnega župana, ki ga bodo lažje obvladovali, ki pripada uveljavljeni stranki iz Ljubljane in zato enostavno najvijajo zanj," pravi Popovič.