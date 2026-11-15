Kdo bo prihodnja štiri leta vodil Ljubljano?

Zoran Janković, ki občino vodi že od leta 2006, je doslej v svojih petih mandatih s konkurenco pometel že v prvem krogu, a letos kaže, da bi se lahko v prestolnici odvil drugi krog.

Aktualni župan ima na letošnjih lokalnih volitvah 14 izzivalcev, ki poudarjajo, da je čas za menjavo župana, saj da Ljubljana potrebuje nov način vodenja in nove prioritete. Janković je na drugi strani prepričan, da bo slavil že v prvem krogu.