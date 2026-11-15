Kdo bo prihodnja štiri leta vodil Ljubljano?

Zoran Janković, ki občino vodi že od leta 2006, je doslej v svojih petih mandatih s konkurenco pometel že v prvem krogu, a letos kaže, da bi se lahko v prestolnici odvil drugi krog.
Aktualni župan ima na letošnjih lokalnih volitvah 14 izzivalcev, ki poudarjajo, da je čas za menjavo župana, saj da Ljubljana potrebuje nov način vodenja in nove prioritete. Janković je na drugi strani prepričan, da bo slavil že v prvem krogu.
Pričakovanje, da se bo z Jankovićem pomeril v drugem krogu, je pred volitvami večkrat izrazil nekdanji minister za delo in sokordinator Levice Luka Mesec, ki za župansko funkcijo kandidira prvič.
Poleg Jankovića in Mesca za župana kandidirajo še Aleš Primc (Glas za otroke in družine), Anton Rop (Ljubljana smo vsi), Klemen Boštjančič (Gibanje Svoboda), Aleš Vrhovec (SDS), Marko Koprivc (SD), Matjaž Tomlje (Resnica), Mojca Sojar (NSi in Fokus), Kajetan Bajt (Zeleni Slovenije), Jasmin Feratović (Pirati), Gregor Novak (Prerod), Apolonija Simon (civilna družba in Vesna), Izidor Predan (Krščanski socialisti) in Aleksandar Repić.