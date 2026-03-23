Kdo bo uspel sestaviti vlado in s kom?

Kdo bi lahko s kom sestavil 16. vlado Republike Slovenije? Magična številka je 46 mandatov.

Gibanje Svoboda Roberta Goloba bo očitno v parlamentu zasedlo največ prostora - 29 sedežev. Za sestavo vlade pa potrebuje še 17 glasov oziroma, kot trenutno kaže, vsaj tri koalicijske partnerje. Skoraj gotovo lahko prištejemo SD Matjaža Hana s šestimi glasovi in Levico Luko Mesca s petimi. Vendar pa to še vedno ni dovolj. Do 46 glasov jim namreč manjka še šest.

Jih bo prispeval Anže Logar? To je najbolj ravna pot od vseh zavitih. Z Resni.co Zorana Stevanovića bi imeli namreč še vedno premalo - 45 glasov.

Manjšinska poslanca se sicer običajno opredelita tako, da nista jeziček na tehtnici.

Tako je v resnici pri tej sestavi zaprta pot mandatarstvu Janeza Janše. Z 28 mandati jih potrebuje še 18. Če dodamo še devet sedežev Jerneja Vrtovca na čelu trojčka NSi, SLS in Fokusa ter še šest glasov Demokratov, kar pa nanese le 43 mandatov.

To pomeni, da bi SDS potrebovala stranko, ki se ji skoraj gotovo ne bi pridružila. Resni.ca to zelo glasno poudarja, prav tako tam najverjetneje ne bo Socialnih demokratov ali Levice.