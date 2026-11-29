Bržan, ki je glas oddal dopoldne na volišču na Srednji tehniški šoli Koper, je v izjavi opozoril na širjenje različnih dezinformacij v kampanji in osebnih očitkov na družbenih omrežjih, tudi med volilnim molkom, ter kot primer izpostavil sobotno neresnično navedbo o enoletnem zamiku obnove mostu čez Dragonjo, ki je razburila krajane. "Še dobro, da ni prišlo do tretjega kroga, ker se je vedno bolj ostrila, predvsem malo v ozadju," je dejal. V izjavi za medije si je ob spominu na tesen izid leta 2018 zaželel čim višje volilne udeležbe in to, da noben tabor ne bi imel pomislekov glede izida. "Naj pride čim več ljudi, tako da bo to res praznik demokracije in bo jasna volja ljudi, koga si želijo za župana," je dejal.

Aleš Bržan, kandidat za župana občine Koper FOTO: Aljoša Kravanja

O tem, ali se tokrat, ne glede na to, kakšen bo izid, zadnjič podaja v župansko bitko, pa je dejal, da upa, da je tako, a dodal, da se zarečenega kruha največ poje. "Upam, da ne bo tako napeto. Če pa bo, bomo pač napeti, kaj hočemo, kajne. Zaenkrat mislim, da ankete, raziskave kažejo dobro, ampak je prav, da se počaka, da ne prehitevamo časa", je dejal po zaprtju volišč. Volilna udeležba je malenkost nižja kot pred dvema tednoma, kar je tudi pričakoval. "Upam, da se ne bo zapletlo pri štetju glasov", je dodal.

Popovič si želi še višjo volilno udeležbo

Tudi Popovič je glas oddal na Srednji tehniški šoli Koper, zaželel pa si je, da bi bila volilna udeležba še višja kot pred dvema tednoma, saj se tako dejansko pokaže, kaj si ljudje želijo. Na volišču je Popovič odgovoril na Bržanove očitke o umazani kampanji v drugem krogu, jih zavrnil in odgovornost pripisal nasprotnemu taboru. "Jaz bi najprej pometel pred svojim pragom, kajti lahko ste videli, kako so mene napadli zaradi moje bolezni iz nekega drugega tabora. Tako da mi nismo nikogar napadali, niti s troli niti s čimer koli. Mislim, da morajo prvo pomesti pred svojim pragom, potem pa naprej," je dejal. Vzdušje v štabu Popoviča je mirno, penine se hladijo. "Glede na to, da je v prvem krogu veliko ljudi dvomilo v nas, smo danes tukaj in smo optimistični," je poudaril po zaprtju volišč. "Rad bi se zahvalil vsem volivkam in volivcem, ki so se udeležili volitev, še posebej tistim, ki so glas namenili nam." Kot je pojasnil, se je v tej kampanji predstavil kot "Popovič ampak Nik Popovič" in v tej kampanji kandidira on in ne njegov oče.

Nik Popovič, kandidat za župana občine Koper FOTO: Aljoša Kravanja