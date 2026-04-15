SLOVENIJA ODLOČA 2026

Kdo bo vodil poslanske skupine in kdaj bodo oblikovali delovna telesa?

Ljubljana, 15. 04. 2026 15.59 pred 15 minutami 3 min branja 3

Avtor:
STA
Ustanovna seja državnega zbora

Po konstituiranju DZ in oblikovanju poslanskih skupin je eden prvih korakov novega sklica DZ tudi oblikovanje delovnih teles. Običajno so v prvi fazi to trije odbori, splošni odbor, odbor za zunanje zadeve in za zadeve EU. Vodje poslanskih skupin se bodo o tem pogovarjali na torkovem kolegiju, je potrdil predsednik DZ Zoran Stevanović.

Novi, deseti sklic DZ se je konstituiral minuli petek s potrditvijo poslanskih mandatov. Kmalu za tem so poslanske skupine v parlamentarni postopek že začele vlagati zakonske predloge.

Da bodo poslanci sploh lahko začeli njihovo obravnavo in bo tako parlament tudi v praksi operativen, pa mora DZ ustanoviti tudi prva delovna telesa.

Običajno se poslanske skupine v prvi fazi dogovorijo o ustanoviti treh odborov, to so odbor za zunanje zadeve, odbor za zadeve EU in začasni, splošni odbor.

O njihovem oblikovanju bi se lahko začasni vodje poslanskih skupin dogovorili že na sestanku ob pripravah na ustanovno sejo, a ker niso našli skupnega jezika glede razreza in razdelitve predsedniških in podpredsedniških mest jih na prvi seji DZ še niso oblikovali.

Deseti sklic DZ na ustanovni seji, 10. april 2026
Deseti sklic DZ na ustanovni seji, 10. april 2026
FOTO: Aljoša Kravanja

Vodje poslanskih skupin bodo dogovor o ustanovitvi prvih delovnih teles poskušali doseči prihodnji torek, ko novoizvoljeni predsednik DZ Stevanović načrtuje zasedanje kolegija. Kot je navedel za STA, bo govor o ustanoviti "treh najpomembnejših odborov", da bo lahko DZ začel obravnavo zakonskih predlogov.

Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pa je danes napovedal, da se je odločil predsedniku DZ dati pobudo, da se na kolegiju "odločno pogovorijo" tudi o označevanju glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku DZ. Po njegovih besedah je treba zavzeti jasno stališče, "gentlemansko močno politično zavezo, da to ni bilo prav, da je nedopustno, nesprejemljivo in da se ne sme in se ne bo več ponovilo".

Kot je še dodal, je sicer izid glasovanja takšen, kakršen je in govori sam zase. "Tako kot same zase govorijo označene glasovnice - da se medsebojno ne zaupa," je izpostavil. Če s pogovorom ne bodo uspešni, pa bodo razmislili tudi o nadaljnjih korakih, je še dodal.

Kdo bo vodil poslanske skupine?

Preden se bodo vodje poslanskih skupin sestali na kolegiju, pa morajo biti v DZ tudi formalno ustanovljene poslanske skupine.

Parlamentarni poslovnik določa, da morajo poslanci te ustanoviti najpozneje v sedmih dneh po konstituiranju DZ. Večina jih je to že storila, povečini so tako znani tudi že vodje poslanskih skupin in njihovi namestniki.

Poslansko skupino Svoboda bo torej vodil Sajovic, sicer trenutno še minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle. Njegovi namestnici bosta poslanki Nataša Avšič Bogovič in Tamara Kozlovič.

Ustanovljena je tudi že poslanska skupina NSi, SLS in Fokus, ki jo bo vodil dosedanji vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj, njegov namestnik bo Srečko Ocvirk.

Poslansko skupino Demokratov bo vodil Franc Križan.

Poslanska skupina Socialnih demokratov (SD) je za vodjo poslanske skupine potrdila Meiro Hot, za njenega namestnika je bil imenovan Luka Goršek.

O ustanovitvi poslanske skupine so DZ obvestili tudi v Levici in Vesni. O končni potrditvi vodje morajo sicer odločati še organi stranke, načrtujejo pa, da bo to mesto prevzel sokoordinator Levice Luka Mesec, sokoordinatorica Asta Vrečko pa bo njegova namestnica.

Poslansko skupino Resni.ca bo vodila poslanka Katja Kokot, njen namestnik bo Nedeljko Todorović.

Položaj poslanske skupine imata tudi poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti. Tudi ta poslanska skupina je že ustanovljena, vodil jo bo poslanec madžarske skupnosti Ferenc Horvath.

Poslanska skupina SDS bo vodjo izbrala v prihodnji dneh, trenutno strankine poslance vodi Jelka Godec.

Državni zbor poslanske skupine delovna telesa volitve
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
15. 04. 2026 16.55
Če se volitve ponovijo je ves prepih o imenovanjih zgodovina. Karte se mešajo na novo
Odgovori
+1
1 0
Bella Ciao1
15. 04. 2026 16.24
Bogataši imajo medije..mediji hvalijo norosti Vrtovca JJ Logarja stevanovića v korist bogatašev ..neumni delavci pa plešejo na tem svojem pogrebu. Tistim vernim pa je itak še bolj vseeno ..ker je far rekel, da je bog na strani bogatih in bodo s podporo njim prišli v nebesa🤣😂
Odgovori
-3
1 4
marker1
15. 04. 2026 16.54
Ti maš pa fantazijo. Ne cmokaj ! Levi imate 99% vseh medijev pod kontrolo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
zadovoljna
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Po koncu šova je drastično shujšala
Po koncu šova je drastično shujšala
Kdo si zasluži zmago: Ema ali Aleksandra?
Kdo si zasluži zmago: Ema ali Aleksandra?
vizita
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
cekin
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Vzhodna Nemčija ga je presenetila: izkušnja z dela v Dresdnu
Vzhodna Nemčija ga je presenetila: izkušnja z dela v Dresdnu
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
moskisvet
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Odšel je velikan: Umrl eden največjih branilcev Real Madrida
Odšel je velikan: Umrl eden največjih branilcev Real Madrida
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
dominvrt
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
okusno
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
voyo
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
