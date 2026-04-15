Kdo bo vodil poslanske skupine in kdaj bodo oblikovali delovna telesa?

Novi, deseti sklic DZ se je konstituiral minuli petek s potrditvijo poslanskih mandatov. Kmalu za tem so poslanske skupine v parlamentarni postopek že začele vlagati zakonske predloge. Da bodo poslanci sploh lahko začeli njihovo obravnavo in bo tako parlament tudi v praksi operativen, pa mora DZ ustanoviti tudi prva delovna telesa. Običajno se poslanske skupine v prvi fazi dogovorijo o ustanoviti treh odborov, to so odbor za zunanje zadeve, odbor za zadeve EU in začasni, splošni odbor. O njihovem oblikovanju bi se lahko začasni vodje poslanskih skupin dogovorili že na sestanku ob pripravah na ustanovno sejo, a ker niso našli skupnega jezika glede razreza in razdelitve predsedniških in podpredsedniških mest jih na prvi seji DZ še niso oblikovali.

Deseti sklic DZ na ustanovni seji, 10. april 2026 FOTO: Aljoša Kravanja

Vodje poslanskih skupin bodo dogovor o ustanovitvi prvih delovnih teles poskušali doseči prihodnji torek, ko novoizvoljeni predsednik DZ Stevanović načrtuje zasedanje kolegija. Kot je navedel za STA, bo govor o ustanoviti "treh najpomembnejših odborov", da bo lahko DZ začel obravnavo zakonskih predlogov. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pa je danes napovedal, da se je odločil predsedniku DZ dati pobudo, da se na kolegiju "odločno pogovorijo" tudi o označevanju glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku DZ. Po njegovih besedah je treba zavzeti jasno stališče, "gentlemansko močno politično zavezo, da to ni bilo prav, da je nedopustno, nesprejemljivo in da se ne sme in se ne bo več ponovilo". Kot je še dodal, je sicer izid glasovanja takšen, kakršen je in govori sam zase. "Tako kot same zase govorijo označene glasovnice - da se medsebojno ne zaupa," je izpostavil. Če s pogovorom ne bodo uspešni, pa bodo razmislili tudi o nadaljnjih korakih, je še dodal.

