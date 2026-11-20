Pri prvem so se po besedah podpredsednika stranke in njenega županskega kandidata v prvem krogu Klemna Boštjančiča med drugim obregnili ob način vodenja občine, medtem ko Mescu očitajo "relativno neoperativnost" na eni ter "pretirano ideološkost" na drugi strani.

Največja opozicijska stranka je v četrtek sporočila, da je pred odločitvijo o podpori v drugem krogu lokalnih volitev ob deljenih mnenjih med člani tehtala zlasti pluse in minuse aktualnega ljubljanskega župana Zorana Jankovića in njegovega izzivalca Luka Mesca .

Ta izjava je med tekmeci na levi strani političnega prostora danes požela nekaj ostrih komentarjev.

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je v izjavi v DZ dejala, da je "ena najbolj krhkih stvari na tem svetu moški ego". Način pojasnjevanja odločitve Svobode vidi "izključno v luči poraza Svobode v Ljubljani".

Tako je stopila v bran sokoordinatorju Levice Mescu in poudarila, da so se v stranki na lokalne volitve podali z lastnim kandidatom, ker so ocenili, da je 20 let Jankovićevega vladanja dovolj. "Čas je za spremembo politik, za drugačno vodenje, za drugačno upravljanje glavnega mesta," je ponovila. Prepričana pa je tudi, da bo v drugem krogu v Ljubljani slavila nova politika, saj je Janković že v prvem krogu dobil nezaupnico Ljubljančanov.

Predsednik SD Matjaž Han je ob kritikah Svobode na račun Mesca dejal, da nobena politična zmaga ni vredna tega, da zamaje dostojanstvo in spoštovanje. Razume sicer, da je čas volilne kampanje, a kot je opozoril, so štiri leta kot partnerji v vladi sodelovali in skupaj delali na projektih. "Fantje se bodo morali med sabo dogovoriti," je dodal v zanj značilnem slogu.

Kot je še povedal, pa ima po mandatu, v katerem je bil tudi sam minister v isti vladi kot Mesec in Boštjančič, in je spremljal odnos med strankama iz prve vrste, zdaj o takšnih izjavah svoje mnenje.

Če sta se torej nekdanji partnerici Svoboda in Levica zdaj v Ljubljani postavili na nasprotna bregova, pa temu ne bo sledila tudi SD. Prvak stranke Han je namreč danes povedal, da je ljubljanski občinski odbor sklenil, da politične podpore ne bo dal nobenemu izmed kandidatov v drugem krogu. "Oba imata svoje prednosti, verjetno tudi kakšno slabost, se pa vsi med sabo poznamo. Odločitev naše stranke je, naj se članstvo in ljudje, ki podpirajo SD, odločajo po svoji vesti," je sporočil Han.

Tako pa bodo, kot kaže, ravnali tudi nekateri člani Svobode. To je denimo danes dejala poslanka Lucija Tacer Perlin v pojasnilo svoje objave na Facebooku, v kateri je ob fotografiji današnje številke Mladine z intervjujema obeh ljubljanskih županskih kandidatov dodala pripis "znati je treba tudi oditi". Kaj natančno je s tem mislila, v izjavi ni želela pojasniti. Dejala pa je, da odločitev po videnem in vseh soočenjih "pravzaprav sploh ni težka". "Mislim, da bo za Ljubljančanke in Ljubljančane odločitev dokaj enostavna. Želim si, da bodo šli na volitve," je sklenila.

Vrečko pa je medtem danes izrazila še prepričanje, da bodo tisti, ki so v prvem krogu podprli Svobodo oz. njihovega kandidata Boštjančiča, prihodnjo nedeljo svoj glas dali kandidatu Levice Mescu.

Obeh s Hanom pa odločitev Svobode ni presenetila. "Verjamem, da so mnenja v stranki Svoboda zelo, zelo različna. A glede samega vodstva vemo, da gre za močne prijateljske stike in medsebojno podporo," je dejala. Han pa medtem pravi, da bi pričakoval, da bi največja opozicijska stranka Jankovića podprla že v prvem krogu.