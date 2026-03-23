SLOVENIJA ODLOČA 2026

Kdo je 'noter', koga ni? Številni znani obrazi ostali pred pragom DZ

Ljubljana, 23. 03. 2026 07.35 pred 16 minutami 2 min branja 71

Avtor:
STA D.L.
Eva Irgl in Anže Logar

V novem sklicu državnega zbora bo ostala natančno polovica poslancev prejšnjega mandata, od poslanskega sedeža pa se je moralo posloviti več vidnih predstavnikov strank. Med njimi je mandate izgubila celotna poslanska skupina Demokratov Anžeta Logarja, pred vrati DZ je ostala tudi njegova dosedanja predsednica Urška Klakočar Zupančič iz Svobode.

Logarjevi Demokrati so na volitvah sodelovali prvič po razhodu s SDS. Kljub višjim pričakovanjem so osvojili šest poslanskih sedežev, a med njimi ni nikogar od trojice, ki je v zadnjem letu sestavljala poslansko skupino, poleg Anžeta Logarja niti dolgoletne poslanke SDS Eve Irgl niti Tineta Novaka, ki je bil na prejšnjih volitvah sicer izvoljen na listi Gibanja Svoboda.

Čeprav je bila na lestvicah priljubljenosti vselej visoko, ponovni preboj v parlament ni uspel predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič iz vrst Gibanja Svoboda. Kmalu potem, ko je to postalo jasno, je napovedala umik iz politike. Od vidnejših predstavnikov Svobode je bil neuspešen tudi nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar.

Neuspešna je bila na tokratnih volitvah nekdanja predsednica SD in dosedanja zunanja ministrica Tanja Fajon, pa tudi oba poslanca, ki sta k tej stranki prestopila v času prejšnjega mandata – nekdanji član Levice Matej T. Vatovec, ki je v svojem volilnem okraju izgubil boj z Meiro Hot, in Mojca Šetinc Pašek. Prvi si je poslanski mandat na prejšnjih volitvah priboril kot član Levice, druga je kandidirala na listi Gibanja Svoboda.

Med poraženci je tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki ni prišel do mandata na skupni listi Levice in Vesne. Medtem ko sta bila sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko uspešna v boju za mesto med poslanci, pa to ni uspelo sokoordinatorjema partnerske Vesne, Urošu Macerlu in Urši Zgojznik.

Med kandidati SDS se od poslanskega stolčka med drugim poslavlja Andrej Hoivik, poslanske vrste NSi pa bosta morala zapustiti Vida Čadonič Špelič in po dveh desetletjih Jožef Horvat.

Med poslanci prav tako ne bo predsednice SLS Tine Bregant. Stranka je sicer na volitva nastopila skupaj z NSi in Fokusom. 

Morda za katerega od "poražencev" volitev še obstaja upanje, saj bodo v poslanskih vrstah tistih strank, ki bodo sestavljale koalicijo, prihodnje ministre v državnem zboru zamenjali nadomestni poslanci. Zaradi zelo tesnega izida je treba počakati tudi na glasovnice po pošti in iz tujine.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mali medo
23. 03. 2026 10.53
Kdor bi rad pod Janšo živel. Gre lahko k Orbanu. Po srcu sem desničar samo lopov naj gre že v penzijo. Tip je k Tito do smrti predsednik.
STEVO.ANŽE.ROBi
23. 03. 2026 10.47
Zdaj bo zdravnik specialist in blaginja za vse.Zoran in Robi naprej.
kvintus
23. 03. 2026 10.46
Kaj češ pričakovat druzga kot pa tak rezultat! Slovenije (slovenk in slovencev) ni več, kajti v tej deželi prevladuje juga, za katero kraljica Janković zelo dobro skrbi. In še kar nekaj takih Jankovićev je v SLO. Žal "državljanom" je pač všeč korupcija, ker so sami koruptivni do konca!
Pamir
23. 03. 2026 10.48
Slovenec Golob premagal koruptivno kraljico jufka.
STEVO.ANŽE.ROBi
23. 03. 2026 10.50
Zmagali smo.
jutri_pa_res
23. 03. 2026 10.46
Kakršna koli bo koalicija, upam le, da zraven ne bo Levice, ker gospodarska škoda je že v tem mandatu bila ogromna in bo itak to težko popraviti...Vendar se bojim, da če bo mandatar Golob, bo Levico vsilil ata Štrumf, ki še vedno ordinira iz ozadja...
Omreznina2024
23. 03. 2026 10.45
Taki neizvoljeni pod nobenim pogojem ne bi smeli bit kaki ministri, ali sekretarji, ( ala šivilja......... )
Cupko
23. 03. 2026 10.45
Hvala bogu, da ni več Špeličke, ker je bila že prav osladna v svojih vsevednih nastopih na TV. Prav tako je Bregantova mislila, da bo lepo čičkala v DZ, če se združijo z NSI jem pa se je malce uštela tako kot Fokus, ker so jih farški zapeljali v zmoto, da so si sami priskrbeli nekoliko večjo bazo volilcev
bronco60
23. 03. 2026 10.45
Ja,Evica, malo se našobi in v vode influencerstva.
Pamir
23. 03. 2026 10.42
Čreda namesto da bi volila Logarje bo še najprej tulila brez komunista janšaja jim živet ni, kmalu bo že 40 tega tuljenja.Katastrofa.
STEVO.ANŽE.ROBi
23. 03. 2026 10.45
Blaginja za vse.Stevotova Slovenija.
InaB
23. 03. 2026 10.52
Logar = SDS
Tadi 1973
23. 03. 2026 10.41
Enostavno se bodo kar naenkrat "desni" demokrati združili s Svobodo in že imamo ministra Anžeta in ministrico Evo! Potem se pa še pridružijo ministri iz Levice in Resnice , pa smo tam, ko ni muh!!!!
orehek
23. 03. 2026 10.40
Demokrati bodo razpadli, njihovi izvoljeni poslanci pa bodo prestopili v SDS!
Voly
23. 03. 2026 10.40
Najbolj sem vesel, da mi ne bo treba več gledati ali poslušati Vide Čadonič Špelič! To je pa zame res dobra novica! Tudi Jožef Horvat je izpadel, upam, da bo tako načelen kot Urška Klakočar-Zupančič in naznanil, da gre v pokoj, ker je res že skrajni čas. 20 let je "utrujal" v parlamentu!
mentos12
23. 03. 2026 10.36
Že pred volitvami sem napovedal,da je Logar en sanjač,podobno kot golobajz. Izstopiti iz stranke SDS,pa potem kar pričakovati/sanjati/,da boš mandatar in oblikoval,sestavljal vlado tretji blok.Od tega Logarja,tega res nisem pričakoval,zdel se mi je vseeno bolj sposoben.
ulebule
23. 03. 2026 10.36
janez naročil ddos napad pri prijatlih iz črne kocke, 15 minut pred tiskovno kongerenco potem pa jokal kok dvk ne šteje prav. lubibuh pa do katetega nivoja lahko tale kalimero gre?
RR7
23. 03. 2026 10.40
Se pravi problem v tej državi je razkrivanje korupcije, ne korupcija sama?
Smuuki
23. 03. 2026 10.35
Vsak veliko tvega ko kandidira. Po izteku mandata so vsi razen visokošolskih učiteljev ki jih služba čaka brezposelni. Ne uavidam jim današnjega dne. Marsikateri se danes sprašuje kje bo dobil delo. Ni jim lepo dan po volitvah tistim ki niso bili izvoljeni.
jutri_pa_res
23. 03. 2026 10.50
Do enega leta še itak vlečejo poslansko plačo in to praktično vsak izkoristi...Potem pa nekako tovarišijsko poskrbijo, da dobijo kakšne udobne službice v JS...
jutri_pa_res
23. 03. 2026 10.34
Zanimivo, prav nihče od prestopnikov se ni uvrstil v parlament. Ni niti Eve Irgl, niti Logarja, niti Kaloha, niti Vatovca, niti Mojce Šetinc Pašek…da ne omenjam Kordiša…
Bozji
23. 03. 2026 10.30
Vsaj par groznih feisov ni vec in balans je boljsi!
Omreznina2024
23. 03. 2026 10.30
Omejit vse javne fuNkcije ( brez N ) na max. 2 mandata.
brezveze13
23. 03. 2026 10.29
za naslednje novo leto klakočarka na prireditev na dunaj namesto s falkonom s krokarjem
janez653
23. 03. 2026 10.29
kako sem vesel da je maljevac izpadel
jutri_pa_res
23. 03. 2026 10.35
Še vedno se lahko zgodi, da bo spet kakšen minister, če bo Levica zraven...
Artechh
23. 03. 2026 10.35
Se skoz je lahko minister?
anabanana
23. 03. 2026 10.28
Špelič 👍👍👍👍👍👍👍👍
Blue Dream
23. 03. 2026 10.35
balzam za ušesa
