Kdo so najverjetnejši kandidati za ministre v novi vladi Janeza Janše?

Za finančnega ministra najvišje kotira Andrej Šircelj, položaj pa menda zanima tudi kandidata Demokratov Igorja Mastena. Njihov predsednik Anže Logar je v igri za bodočega gospodarskega ministra, ki bi v svoj resor dobil tudi področje socialnega dialoga, česar se sam sicer menda otepa.

Prvaka NSi Jerneja Vrtovca se najglasneje omenja kot bodočega ministra za infrastrukturo in – pomembno – energetiko. Za prevzem zdravstvenega resorja je očitno nekaj konkurence. Možni naj bi bili dve imeni: ali šef poslancev Demokratov Tadej Ostrc ali predsednica SLS Tina Bregant. Po drugi strani bi slednja lahko prevzela tudi tradicionalen resor SLS – kmetijstvo.

Še ena ženska Monika Kirbiš Rojs iz kvote Fokusa visoko kotira za ministrico za lokalno samoupravo in kohezijo. Ministrstvo za demografijo bo skoraj zagotovo vodil NSi-jev Janez Cigler Kralj. Obrambo pa bi lahko prevzel Matej Tonin. Če bi se iz Evropskega parlamenta preselil nazaj v domačo politiko, bi ga sicer v Bruslju po rezultatu zamenjala Ljudmila Novak. Tudi Aleš Hojs je ponovno v igri za ministra, a ne nujno za okolje in prostor, kot se je sprva ugibalo.

Niso pa vse stvari med partnerji še dogovorjene, saj v nekaterih resorjih prihaja do navzkrižja interesov, ki ga bo na koncu moral presekati najverjetnejši mandatar Janez Janša.