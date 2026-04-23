Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Kdo so najverjetnejši kandidati za ministre v novi vladi Janeza Janše?

Ljubljana, 23. 04. 2026 19.55 pred 54 minutami 2 min branja 21

Avtor:
Anže Božič
Janez Janša po posvetu pri predsednici države o kandidatu za predsednika vlade.

Sestavljanje četrte Janševe vlade se nadaljuje s pospešeno hitrostjo. Poslanci bodo o SDS-ovem predlogu bodoče 15-članske ministrske ekipe glasovali že v sredo. 14 resorjev oziroma 15 ministrov, če upoštevamo še urad za Slovence po svetu, naj bi si stranke razdelile po naslednjem ključu: sedem ministrstev za SDS, pet za trojček okoli NSi in tri za Demokrate.

FOTO: Luka Kotnik

Za finančnega ministra najvišje kotira Andrej Šircelj, položaj pa menda zanima tudi kandidata Demokratov Igorja Mastena. Njihov predsednik Anže Logar je v igri za bodočega gospodarskega ministra, ki bi v svoj resor dobil tudi področje socialnega dialoga, česar se sam sicer menda otepa.

Prvaka NSi Jerneja Vrtovca se najglasneje omenja kot bodočega ministra za infrastrukturo in – pomembno – energetiko. Za prevzem zdravstvenega resorja je očitno nekaj konkurence. Možni naj bi bili dve imeni: ali šef poslancev Demokratov Tadej Ostrc ali predsednica SLS Tina Bregant. Po drugi strani bi slednja lahko prevzela tudi tradicionalen resor SLS – kmetijstvo.

Še ena ženska Monika Kirbiš Rojs iz kvote Fokusa visoko kotira za ministrico za lokalno samoupravo in kohezijo. Ministrstvo za demografijo bo skoraj zagotovo vodil NSi-jev Janez Cigler Kralj. Obrambo pa bi lahko prevzel Matej Tonin. Če bi se iz Evropskega parlamenta preselil nazaj v domačo politiko, bi ga sicer v Bruslju po rezultatu zamenjala Ljudmila Novak. Tudi Aleš Hojs je ponovno v igri za ministra, a ne nujno za okolje in prostor, kot se je sprva ugibalo.

Niso pa vse stvari med partnerji še dogovorjene, saj v nekaterih resorjih prihaja do navzkrižja interesov, ki ga bo na koncu moral presekati najverjetnejši mandatar Janez Janša.

razdelitev resorjev janez janša desnica vlada
  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dr.Rugelj
23. 04. 2026 20.57
A sem lahko minister v bodoči vladi za vsaj 3 mesece? - ne bo nobene koristi, tudi škode ne - bo pa moj TRR malo zadihal. Denarja je v državi dovolj - tega seveda nobena vlada ne oglašuje , zato, da si lahko izmišljuje razne varčevalne ukrepe, kateri veljajo le za nas novodobne sužnje - elita bo še vedno mastna okoli ust !!!...nehati se mora zalagati Ukrajino, določene nevladnike,...itd. - pa bo,...
Odgovori
+1
1 0
Andres
23. 04. 2026 20.53
Ce bi velikost glave bila premo sorazmerna z velikostjo možganov, pa zal ni, bi bil Mahnic superkompjuter in bi bil minister za vse resorje.
Odgovori
+0
1 1
natmat
23. 04. 2026 20.50
Nedavno smo te bisere gladko odslovili...uboga država ko gospodarstvo vodijo teologi...politiko pa obraboslovci izšolani v komunističnih šolah....
Odgovori
+2
3 1
Colgate
23. 04. 2026 20.49
Stevo - minister za policijske in zavarovalniške zadeve?
Odgovori
+1
2 1
Bbcc12
23. 04. 2026 20.50
Pa bo red.😂😂😂
Odgovori
-1
0 1
Hellcat
23. 04. 2026 20.47
Hojs policaj, Mahnič pa obramba...pa smo zmagal :) :) :)
Odgovori
0 0
osservatore
23. 04. 2026 20.46
A okroglo napihnjeni Mahnich je izpadel iz kombinatorike?
Odgovori
+1
2 1
Castrum
23. 04. 2026 20.43
Če bi bil jaz v koži Janše, sedaj absolutno ne bi prevzel vlade. Ni šans. Golobovanje je naredilo tako strahovito štalo, da se brez strogega varčevanja v javnem sektorju in v državnih službah, tega sploh ne da rešit. To pa pomeni, da bodo protesti, bičiklijade, "neodvisna" ttv bo delala cel halo, ....ma ne, ne. Janša, pusti. Pusti naj golobovanje rešuje to štalo
Odgovori
-1
1 2
Darko32
23. 04. 2026 20.49
Janša nebo sestavil vlade in tudi nebo dobil dovolj glasov. Sestavljal jo bo tretji, kateri pa je stvar dogovora. Golob in levičarji so povzročili samo kako bodo spraznili proračun za osebne koristi. JANŠA pa misli, da bo na to karto igral in na tej točki nebo dobil dovbolj glasov.
Odgovori
-1
0 1
DasaizDalasa
23. 04. 2026 20.43
Plesalce bo potrebno malce ohladiti s topom, saj so nevarno pregreti po 4-ih letih poplesavanja.
Odgovori
+0
2 2
Fluxx
23. 04. 2026 20.43
A Stevo bo pa ministrt za ruske zadeve? Kdaj gresta z Ivanom k Putinu pokleknit?
Odgovori
+4
5 1
john gotti
23. 04. 2026 20.39
ta je ze tak k prežvečn čeving gum
Odgovori
+3
4 1
Castrum
23. 04. 2026 20.33
Mene samo zanima, kdo bo pokril to gromozansko finančno luknjo, ki jo je izkopal Golob.
Odgovori
+3
7 4
Castrum
23. 04. 2026 20.33
Ker če ne, bo bankrot že konec leta
Odgovori
+1
4 3
Joakim
23. 04. 2026 20.37
Če se je pokrila tista iz Janševe vlade po 2008, se bo tudi ta. Sicer pa ne vem kako bi se zakrpala luknja zdaj, ko se bodo zmanjšali davki.
Odgovori
+3
3 0
john gotti
23. 04. 2026 20.39
ti…na bolnišk
Odgovori
+1
1 0
DasaizDalasa
23. 04. 2026 20.25
Najprej vodni top na redni servis, da bo dobro deloval ko ga bomo potrbovali.
Odgovori
+1
5 4
presrani
23. 04. 2026 20.22
Mi smo ogorčeni hočemo gospoda Poklukarja in komandirja Senada nazaj.
Odgovori
+0
3 3
Fomin
23. 04. 2026 20.21
Janez kranjski janez kam odhajaš danes? Da ne zapustiš bogate kranjske ovce,ki ti prikimala iz kleti,to pa ni lepo Janez kranjski Janez kam odhajam danes..grem u parlamentu,da tam ostanem,Janez kranjski Janez,mogoce bom vladal mogoce ne...Janez kranjski janez
Odgovori
+1
2 1
Hitri Zigi 78
23. 04. 2026 20.18
Hojsa pa za notranjega ministra
Odgovori
+0
4 4
Bbcc12
23. 04. 2026 20.16
Ta ključ bo za vodni top.
Odgovori
+2
4 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669