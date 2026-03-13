SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Ključno za nas je, da se zvišajo plače, ampak ne najvišje'

Ljubljana, 13. 03. 2026 19.57 pred 18 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Svet D.L.
Asta Vrečko

Kako v Sloveniji omiliti energetsko krizo? Tudi o plačah srednjega razreda, davkih in zdravstvu. Vprašanja, ki nas najbolj zanimajo. Kdo bo čez štiri leta na boljšem? V oddaji Svet so serijo pogovorov s predstavniki političnih strank nadaljevali s predstavnico Levice in Vesne, ministrico za kulturo Asto Vrečko.

Dan po za marsikoga presenetljivi odločitvi na seji vlade, da se Slovenija ne bo pridružila skupni tožbi Južne Afrike zoper Izrael na Meddržavnem sodišču v Haagu, se je prvo vprašanje postavilo kar samo: Zakaj? "Ta poteza, da se nismo pridružili tožbi, me je seveda razžalostila, kot celotno našo stranko, koalicijo Levice in Vesne. Menim, da bi bil to dober korak, korak v pravo smer. Konec koncev tudi dejanje, kjer bi se Izrael moral zagovarjati," je dejala Asta Vrečko in dodala, da odločitev ni bila sprejeta, ker se nekateri ministri Svobode niso strinjali. "Verjetno je vzrok tudi neka bojazen pred sankcijami, pred sankcijami ZDA in Izraela. Ampak tukaj mislim, da bi naša suverena pozicija kot države lahko in morala biti, da se mi temu priključimo."

Energetska kriza

Pri trenutni energetski krizi ocenjuje, da se je država odzvala dobro, a dodaja, da je čas za razmislek o alternativnih virih, da moramo delati na energetski samozadostnosti. "Levica in Vesna imata zelo jasen program kot zeleni stranki, kot zelena koalicija, da moramo pospešeno začeti vlagati v obnovljive vire in delati na skupnostnih elektrarnah, torej tudi ne samo na obnovljivih virih, ki so v rokah nekih podjetij in zasebnega kapitala, ampak prav v rokah ljudi." Pri čemer bi v prvi vrsti stavili na sončne elektrarne.

Kakšni pa so kratkoročni načrti, če pride do eskalacije energetske krize? "Seveda jo je treba reševati jasno z regulacijo cen. Država mora biti tista, ki poskrbi. Tako kot eno energetsko krizo smo že imeli na začetku tega mandata, če se spomnite. Država jo je uspešno reševala, da se ni reševala na plečih ljudi, ampak je bila država tista, ki je zajezila pravzaprav to krizo. In enako je treba vnaprej. Delajo se scenariji, saj vidimo, v kakšnem svetu živimo," je dejala sogovornica. "Ampak ključno pa je graditi še naprej večjo odpornost točno proti takšnim krizam. Kajti te krize so na eni strani povezane seveda s temi imperialističnimi kapitalističnimi silami, ki se želijo polastiti nafte po svetu zato, da bi imele prevlado. Ampak na drugi strani pa so povezane tudi s podnebnimi spremembami." Zato, pravi, vztrajajo, da je treba podaljšati delovanje JEK do leta 2062.

Izstop iz Nata

Bi morala Slovenija izstopiti iz Nata v naslednjih štirih letih? "Absolutno. Iz Nata bi morali po mnenju Levice in Vesne že zdavnaj izstopiti." To pa, je dodala, ne pomeni, da bi potem vrnili naborništvo, saj je v Sloveniji družbeni konsenz, da to ni sprejemljivo. "Mi imamo profesionalno vojsko, ki ji je treba dati ustrezne in dostojne pogoje za delo ter opremo. Konec koncev pa smo v Evropski uniji, ki ima mnogo nacionalnih vojsk in vidimo možnost za skupno obrambo, če bi jo morali braniti v povezavi sil znotraj Evropske unije. Konec koncev so te vojske napredne, usposobljene tudi z orožjem. Tukaj vidimo rešitev, ne pa pri Natu. Nato je žal v rokah prav tistih imperialističnih sil, ki jih poganjajo vojna industrija in militarizem, ki začenjajo take vojne, kot je ta, ki jo vidimo na Bližnjem vzhodu," je dejala.

Sicer pa v strankah Levica in Vesna zagovarjajo stališče, da je treba delati na Slovenski vojski in civilni zaščiti, saj je verjetnost naravnih nesreč večja od verjetnosti napadov.

Kakšne bodo plače?

Pogovor je dalje tekel o plačah. Povprečna bo čez štiri leta "gotovo višja", če bodo še imeli mandat, je prepričana Asta Vrečko. "Povprečna plača se je v tem mandatu krepko zvišala in če bi šla v tem tempu naprej, bi bila kar za nekaj sto evrov višja tudi neto plača, ne samo bruto."

"Ključno za nas je, da se zvišajo plače, ampak ne najvišje," je poudarila.

Davkov ne nameravajo nižati, davčna reforma pa se ji zdi zamujena priložnost trenutne vlade. Treba jo je narediti na način, da se razbremenijo nižje plače in plače srednjega sloja, je dejala. In dodala, da je treba hkrati obdavčiti premoženje, ki ne izhaja iz dela. "Od kriptovalut do praznih stanovanj, dividend in tako naprej."

V pogovoru tudi o prepovedi uporabe telefona v šolah, povečevanju natalitete, stanovanjski politiki. Za nepremičninski davek so, a ga ne bi uvedli "na prvo nepremičnino, kjer človek živi, ali na mali vikend ali nekaj, kar je podedoval". "Nepremičninski davek mora biti uveden za tiste, ki kopičijo stanovanja za naložbo. Kajti stanovanje ni naložba, ampak je pravica. In seveda tudi za prazna stanovanja."

Pa o zastojih na cestah, javnem prevozu in decentralizaciji države, kar je konec koncev tesno povezano. In tudi o legalizaciji konoplje.

Pogovoru lahko prisluhnete v priloženem posnetku.

volitve 2026 vesna levica asta vrečko
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

komentator112
13. 03. 2026 22.00
Pa ti nisi ravna
bibaleze
