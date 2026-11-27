Na lokalnih volitvah, ki so potekale 15. novembra, v 45 od 212 slovenskih občin nihče od županskih kandidatov ni prejel večine glasov, zato se bodo dvojice kandidatov z največ prejetimi glasovi v posamezni občini pomerile v nedeljskem drugem krogu. Med skupno 90 kandidati, ki so se v 45 občinah uvrstili v drugi krog, je 20 kandidatk.

Drugi krog bo v nedeljo tudi v šestih od 12 mestnih občin. Med njimi je prvič po letu 2002 tudi Ljubljana, kjer se je ob županu Zoranu Jankoviću, ki mu prvič po izvolitvi leta 2006 ni uspela zmaga v prvem krogu, v drugega uvrstil še sokoordinator Levice Luka Mesec. Volilna kampanja v prestolnici je postajala tik pred finalnim odločanjem vse bolj vroča, danes pa je pričakovati še zadnjo objavo javnomnenjske podpore kandidatoma.

Ostra je bila kampanja tudi v nekaterih drugih mestnih občinah, denimo Mariboru in Kranju, kjer bodo zagotovo dobili novega župana, saj se Saša Arsenovič ni odločil kandidirati za nov mandat na čelu mariborske občine, kranjski župan Matjaž Rakovec pa je v prvem krogu izpadel iz volilne tekme. V Mariboru tako volivci izbirajo med Matevžem Frangežem in Borom Greinerjem, v Kranju pa med Janezom Černetom in Ireno Dolenc.

V dvoboj za vnovičen mandat so morali tudi aktualni župani mestnih občin Koper, Nova Gorica in Ptuj. Koprski župan Aleš Bržan se bo pomeril z Nikom Popovičem, novogoriški Samo Turel z Bogdanom Česnikom, ptujska županja Nuška Gajšek pa z Jankom Šircem.

Volivci sicer pred drugim krogom županskih volitev praviloma ne dobijo vnovičnih obvestil o volitvah in voliščih, ampak velja obvestilo iz prvega kroga. Volijo na istem volišču kot pred dvema tednoma.

Na lokalnih volitvah ni možno glasovati na t. i. voliščih omnia, torej zunaj kraja bivališča, prav tako ni glasovanja iz tujine. Možno pa je glasovanje na domu in glasovanje po pošti iz Slovenije. V tem tednu pa so volivci glas že lahko oddali na predčasnem glasovanju.