SLOVENIJA ODLOČA 2026

Na koprskem pomolu politikom sporočali, kaj je pomembno

Koper, 24. 02. 2026 13.10 pred 1 uro 7 min branja 41

Avtor:
Tina Hacler
Druženje pred večernim soočenjem v Kopru

Ko se na kup zgrne pisan nabor ljudi različnih profilov, se nazorno pokaže, kakšna pričakovanja imajo volivci od tistih ljudi, ki želijo voditi državo. Andreja zanima potisk za gospodarstvo, Jako položaj s.p-jev, David se sprašuje, zakaj javni vrtci niso brezplačni. Anže opozarja na položaj oseb z oviranostmi, Borut na pomanjkanje učiteljev. Predvolilna soočenja na naši televiziji se bodo še naprej selila po večjih mestih, kjer bodo ljudje iz različnih koncev Slovenije poudarili, kaj je pomembno zanje.

Moder POP TV-jev avtobus, ki je nosil napis Slovenija odloča, je v ponedeljek zgodaj popoldne odpeljal s Kranjčeve in se parkiral ob stari stavbi Luške kapitanije ob carinskem pomolu v Kopru.

Ob glasbi, prigrizkih in povezovalnem programu se je tam lahko ustavil vsak mimoidoči, spoznal ustvarjalce naše medijske hiše in oddal vprašanja za tiste, ki želijo voditi državo.

Naj se ne ponovi

David je domačin, videl je članek na regionalnem portalu, da bo imel POP TV prvo predvolilno soočenje, pred soočenjem pa bo na vrsti še druženje z ljudmi.

"Všeč mi je vsa ta predvolilna vročica," se zadovoljno namuzne. "Spremljal sem vse predvolilne kampanje do zdaj, tako na državni kot na lokalni ravni," se zasmeji 33-letnik, nato pa se zresni. "Zadnja kampanja je bila v času covida, čisto posebna kampanja, z grožnjami in podobno. Imam jo v slabem spominu, tam se je pokazalo vse slabo, kar je v politiki in ljudeh," zmaje z glavo.

David (levo)
David (levo)
FOTO: Luka Kotnik

"Upam, da se te stvari ne bodo prenesle tudi na letošnjo," doda. Opozori, da je predvsem na družbenih omrežjih veliko sovražnega govora in lažnih novic. "Jaz ločim, ker sem mlad, verjamem pa, da ne ločijo tega vsi, starejši predvsem," poudari težavo z zaznavanjem (ne)verodostojnosti informacij, ki se pojavljajo v političnem prostoru.

Ljudje kot del volitev

Nad konceptom prihoda soočenja in našega avtobusa v lokalno okolje je navdušen: "Absolutno, to bi moralo biti povsod in vsakokrat. Lepo je videti, da smo del volitev," poudari, ko dvigne majico, ki jo je dobil za oddajo vprašanja za naslednje predvolilno soočenje Slovenija odloča 2026. "Če boste izvoljeni, ali mislite, da bo vaša vlada zdržala vsa štiri leta mandata? In zakaj, ker seveda vsi rečejo ja," bi od politikov zahteval tudi utemeljitev njihovega hvalisanja, brez floskul, da zato, ker imajo ravno oni pač najboljši program.

POP TV-jev avtobus v Kopru
POP TV-jev avtobus v Kopru
FOTO: Luka Kotnik

Prepričan je sicer, da se (ne)uspeh pokaže že v prvih 100 dneh vladanja, hkrati pa prizna, da ga je pri aktualni oblasti to vseeno presenetilo. "Kljub vsemu so novinci in novinec se običajno zlomi, tako v športu kot v politiki," razmišlja.

Kaj tare običajne ljudi?

Vprašanj za politiko ima sicer še ogromno. "Zakaj javni vrtci še niso zastonj?" pokaže na prijatelja Andreja s sinom v vozičku.

Andrej, Urška in mali Andrej
Andrej, Urška in mali Andrej
FOTO: Luka Kotnik

"Jaz pa bi jih vprašal, kaj bodo naredili za gospodarstvo. Ali bodo samo krčili in dodajali prispevke, ali bodo kaj pomagali, da nas porinejo naprej, da sledimo enemu dobremu programu," pravi ta.

Jaka, reševalec iz vode, je samostojni podjetnik, zato seveda njega zanima, kaj so načrti politike glede s.p.-jev, ki jih je razburilo višanje prispevkov in omejevanje ponovnega odpiranja.

Jaka
Jaka
FOTO: Luka Kotnik

Sprehod v sramežljivem februarskem soncu ob morski obali je mimo prinesel tudi Suzano in Boruta s Celjskega. Zaslišala sta glasbo, zato sta se ustavila. Napis na avtobusu Slovenija odloča 2026 pa jima je hitro dal namig, da gre za nekaj, kar je povezano z volitvami. Priznavata sicer, da ju politika sicer ne zanima preveč, problem, na katerega bi opozorila tiste, ki želijo voditi državo, pa je šolstvo. "Degradacija poklica," izpostavi Suzana.

Suzana in Borut
Suzana in Borut
FOTO: Luka Kotnik

"Problem je v tem, da učiteljev ne bomo imeli. Pogoji so pri nas slabši, plače so drugod boljše in mlad kader gre raje drugam," težavo - predvsem strokovnih šol, kot pravi - opiše Borut, ki je tudi sam šolnik, računalničar. "Pride mladenič s fakultete, dobi 1500 evrov plače. Čez tri mesece ima 2000 evrov, čez eno leto 3000 evrov plače, če je dober računalničar. Zakaj bi prišel v šolo, kjer ima 1200 evrov plače?" se sprašuje. Hkrati opozarja na utapljanje v birokraciji, ki jemlje čas in energijo za kakovostno pripravo na pouk. "Kako naj sledim novim tehnologijam, ki jih je na tem področju ogromno in jih takoj predajam naprej dijakom, če moram ves čas zlagati papirje? Splošni pogoji za učitelje bi morali biti bistveno drugačni," je prepričan.

Počitnice v vzhodnem delu Slovenije so k morju pripeljale tudi Barbaro in Aleša. Smejala sta se našemu Aleksandru Povzeku, za katerega pravita, da je komedijant, načrtovala fotografiranje z Nušo Lesar. In razmišljala, kaj bi predlagala politikom. "Vsak slovenski državljan donira en evro, nas je dva milijona, s tema dvema milijonoma lahko naredimo eno malo ordinacijo, kjer je potrebna. Vsako leto. Jaz sem podjetnik in dam 10 evrov," opiše svoj pogled na lajšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Barbara in Aleš
Barbara in Aleš
FOTO: Luka Kotnik

"Dvig minimalne plače. Jaz bi rekla, da bi moralo biti zagotovljeno, da je normalno, da vsak državljan štarta z nekje 1500 evrov plače, tako v javnem kot zasebnem sektorju," Barbara razloži, kaj bi na področju gospodarstva storila ona.

Pristen stik

Najbolj oblegan kader POP TV-ja na koprskem pomolu je bila vsekakor dolgoletna voditeljica oddaje Svet na Kanalu A. Nuša Lesar je priznala , da ji na voditeljskem stolčku sicer manjka ravno to, da nima tega pristnega stika z ljudmi. "Ne vidiš, kdaj jim je všeč, kar rečeš, kdaj se zasmejijo s tabo, kdaj so solzni s tabo," je uživala v povezovanju programa v živo in fotografiranju z mimoidočimi.

"Včasih izpade, da smo mi voditelji v svetu za kamero, nekoliko privilegirani, pri koritu, nedostopni. V resnici pa smo samo ljudje, iz majhnih krajev, sama sem recimo iz Ribnice, ki imamo svoja življenja in težave kot vsak drug gledalec. Tudi meni je bilo težko priti s porodniškega dopusta nazaj v službo in verjamem, da se je marsikatera mama počutila tako kot jaz. Verjamem, da je v službi kdaj komu težko, tudi meni je in potarnam," priznava priljubljen televizijski obraz.

Zato se ji zdi odlično, da imajo tudi volivci priložnost postaviti svoja vprašanja, ki jih tarejo. "Jaz vedno vprašam tisto, kar verjamem, da bi gledalec vprašal. Ampak verjetno mediji ne uspemo tega ujeti vedno," pravi, da so - sploh pred volitvami - vsa vprašanja, ki jih imajo ljudje, pomembna in legitimna.

Anže je postavil vprašanje za naslednje soočenje, ki bo 2. marca v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. "Se jim zdi, da so osebe z oviranostmi dovolj vključene v družbo, tako v smislu dostopa do zdravstvenih storitev, tudi stanovanj, nenazadnje. Celosten problem. Sam imam prirojeno cerebralno paralizo, zato se mi zdi pomembno, da so tudi ljudje s takšnimi in drugačnimi oviranostmi slišani s strani države in politike."

Anže
Anže
FOTO: Luka Kotnik

 "Politika, ja. Dolgo sem jo dajal na stran, ampak zdaj lahko priznam, da me zanima. Predvsem to zakulisje politike," se smeji. "Nenazadnje vpliva na življenja vseh nas," se zresni. Zato se mu zdi nadvse pomembno, da ve, kdaj so volitve in da gremo volit takrat, ko so.

Politika je vse

"Vedno pravim, da je politika pravzaprav vse. Vse, kar se tiče družbe, kar se tiče ljudi. In to se ne spreminja, vedno bo politika na ta način tikala ljudi, kako upravlja z nekimi pomembnimi sistemi, ki jih v državi pač imamo," poudarja Metka Majer, novinarka z dolgoletnimi izkušnjami pokrivanja notranjepolitičnega področja, zdaj pa vodja uredništva informativnega programa naše televizije.

Metka Majer in Aleksander Pozvek
Metka Majer in Aleksander Pozvek
FOTO: Luka Kotnik

"Mediji so vedno pod neko preizkušnjo, zdaj smo pod preizkušnjo družbenih omrežij, umetne inteligence. Zato je potrebno pokazati, kaj je še vedno novinarstvo in zakaj je pomembno. Kar je srčika novinarstva, je to, da je tam med ljudmi. Zato smo se odločili, da gremo v večja slovenska mesta, da ljudi povabimo, da pridejo sem, spoznajo naše delo in hkrati lahko zastavijo vprašanja za ves čas predvolilne kampanje. Da vidijo, da smo vendarle še tu, z njimi v stiku, da ni to samo nekaj digitalnega ali nekaj v oblakih, ampak srčika tega, kar mi počnemo. Prisotnost med ljudmi, kjer živijo, kjer so njihove težave, njihova vprašanja, kjer želijo slišati odgovore na vse situacije, ki jim v življenju prihajajo nasproti. Zato smo tukaj, da jim prisluhnemo in ta vprašanja, ker mi to lažje naredimo, zastavimo tudi politiki," poudarja.

Ljudje so nam torej čez dan povedali svoje. Nebo se je počasi začelo barvati oranžno, po dolgem času je sonce spet priredilo magično slovo, ki je ljudi kot magnet vleklo k horizontu. Ptice selivke so priredile čarobno koreografijo nad njihovimi glavami in tišina, ki jo je s seboj nosil mrak, je prinesla mir, v katerem ni bilo več prostora za politiko.

Večerno soočenje

Le nekaj ulic stran pa se je večerna vročica šele pripravljala. V prireditveno dvorano svetega Frančiška so se zgrinjali podporniki političnih strank s seznama povabljenih sodelujočih. Med prvimi sta prišla Zoran Stevanović in Jernej Vrtovec, drug drugega so na koncu skoraj pohodili Janez Janša, Robert Golob in Luka Mesec.

Preberi še Prvaki strank o davkih, zunanji politiki, zdravstvu, integriteti in povezovanju

Voditelja Darja Zgonc in Edi Pucer sta bila tista, ki sta jih spraševala stvari, na katere so odgovore čakali naši gledalci pred televizijskimi zasloni. Do volitev bodo sledila še soočenja v Novem mestu, Mariboru, Kranju in Ljubljani.

soočenje koper slovenija odloča 2026 volitve

Resnica ali zavajanje?

KOMENTARJI41

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
24. 02. 2026 14.13
Volil bom za tistega, ki me bo prepričal, da je Zemlja okrogla.
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
24. 02. 2026 14.13
Bodi na socialki pa boš imel bresplačni vrtec
Odgovori
0 0
jedupančpil
24. 02. 2026 14.11
kljukci
Odgovori
0 0
brainiac007
24. 02. 2026 14.05
Zgodba prihodnosti Na frekvenci 666,666 kHz, globoko v območju srednjih valov, je star radio začel pokati ravno na večer pred volitvami. »Trump tukaj, signal je močan, vedno je močan,« je rekel samozavestno. »Orban tukaj, srednji valovi potujejo daleč, dlje kot si mislijo,« je dodal mirno. »Janša tukaj, srednji valovi se vedno vrnejo, tudi po dolgi noči,« je rekel tiho. Nenadoma je signal postal še globlji, skoraj kot odmev iz drugega časa. »Putin tukaj, srednji valovi preživijo vse motnje,« je rekel hladen glas. Radio je kazal stabilen signal, dolg in neprekinjen, kot val, ki potuje čez noč. Vsak od njih je govoril, prepričan, da njihov glas potuje čez hribe in meje. In res, srednji valovi so potovali daleč, zelo daleč. Samo nihče več ni imel vklopljenega radia, da bi jih poslušal. Frekvenca je ostala njihova, neskončna in tiha. In oni so še naprej govorili v noč, ki jih je nosila, a ne več slišala.
Odgovori
-1
0 1
Eurojackpot
24. 02. 2026 14.05
Se mi zdi, da že vse vemo. Razen tega, in to je moje vprašanje, ali bi ali bo Svoboda vzela Resnico v koalicijo.
Odgovori
-1
0 1
Kameleon Kiddo
24. 02. 2026 14.04
Čw me spomin ne vara, s9 bili najprej krivi teroristi nato banke,katerih odgovornost so kr. Lepo na nas prevalili in levi in desni,nato nekaj cajta migranti,potem geyi , zdaj smo že pri levih. Nato bodo seveda debeli,oni z eno nogo, eno oko, ect... krivi so bogati grebatorji. Vse drugo je pesek v.oči.
Odgovori
-1
0 1
jernam
24. 02. 2026 13.57
Hudo nervozni člani koalicije.
Odgovori
+3
4 1
Perrun
24. 02. 2026 13.53
Ljudje bi imeli brezplačne vrtce, pokojnine, dobro šolstvo in zdravstvo, ampak davkov pa ne bi imeli. To dvoje pač ne gre skupaj. Ne vem kaj je tu kakšna huda matematika, da tega desnica ne razume?
Odgovori
-1
6 7
2mt8
24. 02. 2026 14.02
Ne moreš imeti enormnih davkov in dragih vrtcev ter nizkih pokojnin in razsutega zdravstva...ravno to se dogaja zdaj.
Odgovori
+2
3 1
brainiac007
24. 02. 2026 14.10
V času, ko so razlike med glasnimi robovi vedno večje, postaja vse bolj jasno, da prihodnost ne nastaja na skrajnostih, temveč v ravnovesju. Prostor na sredini pogosto ostaja najbolj tih, a prav tam se najpogosteje sprejemajo odločitve, ki gradijo stabilnost, ohranjajo socialno varnost in hkrati omogočajo razvoj. Sredina, ki razume pomen skupnosti, javnega zdravstva, dostopnega šolstva in dostojnega dela, ne obljublja hitrih rešitev, ampak trajne temelje. Njena moč ni v glasnosti, temveč v razumevanju, da družba najbolje napreduje, ko nihče ni pozabljen. Volitve niso le izbira med idejami, ampak odločitev o tem, kakšno družbo želimo – takšno, ki temelji na sodelovanju, solidarnosti in postopnem napredku, ali takšno, ki tvega razdeljenost. Včasih največ pomeni prav odločitev za tisto pot, ki povezuje, ne razdvaja.
Odgovori
0 0
geemale
24. 02. 2026 13.52
ljudje imajo vedno tako oblast, kot si jo zaslužijo...
Odgovori
+6
6 0
Kameleon Kiddo
24. 02. 2026 13.57
😅
Odgovori
0 0
Hvala...
24. 02. 2026 13.51
Vseeno kdo bo zmagal ta AGONIJA NAD SLOVENCI SE BO NADALJEVALA..TO JE KRUTA REALNOST..
Odgovori
-4
1 5
Odisej25
24. 02. 2026 14.06
Definiraj kaj to pomeni agonija nad Slovenci. Ti pomagam, to pomeni .... predsmrtno stanje nad Slovenci .... to stanje je NAD Slovenci. Vprašanje , kako visoko nad : 1 km, 100 km ali kaj. Agonija Slovenija ali Slovencev bi nekaj pomenila. Ampak to bi bila navadna velika laž janšistov.. kajti Slovenija in državljani se imajo pod to vlado veliko bolje kot pod Janšo. In kar je še bolj pomembno, smo sproščeni in optimisti. Kruta realnost je, da taki kot si ti pišejo nekaj, kar ne pove nič. --- Agonija nad Slovenci ---- Ha ha ha. Nauči se slovenščine.
Odgovori
0 0
Colgate
24. 02. 2026 13.49
A Streljanovićev doktor Dubajić je bil tam?
Odgovori
+2
2 0
2mt8
24. 02. 2026 14.03
Je bil, a ga nihče ni nič razumel, samo njegovi..
Odgovori
+1
1 0
nelika123
24. 02. 2026 13.43
Bsi govorijo o zdravstvu,noben pa o šolstvu....ki bo razpadel...
Odgovori
+4
4 0
nelika123
24. 02. 2026 13.40
Zakaj vrtci niso brezplačni? Ta bi rad še večje davke za vse nas...kdo to plača,hmmm?
Odgovori
+2
4 2
Smuuki
24. 02. 2026 13.39
Groziš?
Odgovori
+1
1 0
peresni
24. 02. 2026 13.38
Le zakaj se nihče ne upa lotiti cerkvenega davka?
Odgovori
-1
7 8
FrancRode
24. 02. 2026 13.50
Daj nehaj no... Kaj pa manjšine? A te te pa ne motijo?
Odgovori
+5
6 1
Perrun
24. 02. 2026 13.54
Ja to je zlo legitimno vprašanje. Saj smo vsi enaki pred zakonom.
Odgovori
-1
2 3
Andrej Lon?ar3
24. 02. 2026 13.33
Ta leve bi lohk kamot v morje zmetal, nihče jih nikoli več ne bi pogrešal.
Odgovori
+7
14 7
SLOVENSKI CHATGPT
24. 02. 2026 13.37
A, ne? Pol se pa cudite, ko se vam zgodi pogrom in jame....
Odgovori
-3
6 9
Smuuki
24. 02. 2026 13.42
Niti en posameznik, ne skupina ni vreden tega da bi se med seboj zmerjali, si gtozili. Lahko si mislimo vsak svoje ampak to je to. Da bi se mi med seboj povzročalu zaradi tega trpljenje? Odločen ne. Nihče ni tega vreden pa če nam jutri zavladajo nemci
Odgovori
+3
3 0
FrancRode
24. 02. 2026 13.51
Vprašajmo se, kakšen bi bil svet brez levih?
Odgovori
+2
2 0
Kameleon Kiddo
24. 02. 2026 14.00
Kakšen? Ne bi ga bilo. Ker ne more obstajat, visoko brez nizkega, belo brez črnega in dejsno brez levega. 🌈
Odgovori
0 0
Perrun
24. 02. 2026 14.00
Pojdi na Maždarsko, pa boš videl svet brez levih. Apatija, kimavci, najbolj revna država v EU, omejene človekove pravice, zgolj režimski mediji... ni da ni :)
Odgovori
+0
1 1
Smuuki
24. 02. 2026 13.31
Prav vseeno kdo bo volitve zmagal. Kako se dela predvolilna soočenja gre pa pop tv samo pohvala. Rtv tega s tremi avtobusi ne spravi skup. Kar je še bolj zaskrbljujoče tega se sami niti pod razno niso sposobni domislit. Soočenje v kopru pa za rtv misija nemogoče. Vsi bi morsli priti v rtv hišo. Kompliment
Odgovori
+6
6 0
SLOVENSKI CHATGPT
24. 02. 2026 13.17
SDSu so sonardodnjaki njihovega sefa prinesli balkjave... :))))
Odgovori
-5
9 14
Morgoth
24. 02. 2026 13.22
Zanimivo, da je največ Kosovarjev vedno v mestih, kjer so župani iz vrst SD (npr Kranj - Rakovec). Zanimivo, da ima Tanja iz SD v Tirani lokal imenovan po sebi, ker jim je zrihtala vize. Zanimivo, da ima ima SD svojih vrstah Albanko (Hot).🤡🤡🤡 Kletar!
Odgovori
+7
13 6
Smuuki
24. 02. 2026 13.27
Pričakuješ da želi jj kopirati goloba? Si pa otimist.
Odgovori
+6
6 0
SLOVENSKI CHATGPT
24. 02. 2026 13.38
Hehehehe.... lazi vam ne bodo pomagale. Dejstva so vsem jasna. Naslednja 4 leta boste zopet gledali normalno drzavo, ki jo vodi normalen clovek ne pa pacient. NE jansizmu!!!!
Odgovori
-2
5 7
Smuuki
24. 02. 2026 13.14
Me prav zanima če so jim prinesli burek? 😀😀😀😀
Odgovori
+12
13 1
SLOVENSKI CHATGPT
24. 02. 2026 13.16
Tvojim so prinesli bakljave.... :)))))
Odgovori
-5
7 12
Smuuki
24. 02. 2026 13.23
Nau šlo. Mi smo od mesa. 😀😀😀😀
Odgovori
+8
9 1
E.Nigma
24. 02. 2026 13.23
Saj so pa dobre. Pa še z orehi so
Odgovori
-1
2 3
Smuuki
24. 02. 2026 13.24
Dober tek kar privošči si jih
Odgovori
+4
4 0
Ali63
24. 02. 2026 13.30
Burgerji?
Odgovori
+2
3 1
FrancRode
24. 02. 2026 13.51
Slabo gre tvojim :)
Odgovori
+1
1 0
