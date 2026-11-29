V 45 slovenskih občinah so volivci danes v drugem krogu lokalnih volitev odločali o županih in županjah za prihodnja štiri leta. Ponekod se je odločanje zaključilo z zelo tesnimi rezultati, drugod so kandidati slavili s prepričljivo prednostjo. Po podatkih Državne volilne komisije (DVK), objavljenih ob 21.15, je bilo v večini občin štetje glasovnic že zaključeno. Rezultati so sicer še neuradni.

V Kamniku Slaparju tretji mandat, tretji mandat tudi za Funkla v Hrastniku

V Kamniku je v drugem krogu županskih volitev slavil dosedanji župan Matej Slapar, ki je po skoraj vseh preštetih glasovnicah prejel 65,28 odstotka glasov. Njegova protikandidatka, nekdanja podžupanja Romana Učakar, je osvojila 34,72 odstotka glasov. Slapar si je tako zagotovil tretji zaporedni mandat na čelu občine. V prvem krogu mu je do neposredne zmage zmanjkalo le 48 glasov.

Marko Funkl FOTO: Bobo

V Hrastniku bo občino še naprej vodil Marko Funkl, ki je prejel 54,87 odstotka glasov in si zagotovil tretji županski mandat. Njegova izzivalka Valentina Moljk je zbrala 45,13 odstotka glasov. Funkl je znova kandidiral s podporo liste Naš Hrastnik. Med prednostne naloge prihodnjega mandata postavlja skrb za starejše, dostopna stanovanja, zeleni razvoj občine in nadaljevanje že začetih projektov. Predvolilno kampanjo so sicer zaznamovale ostre medsebojne obtožbe. Kandidat liste Zaveza Andrej Orožen je Funklu v javnem pismu očital ustvarjanje ozračja strahu med občani, politično kadrovanje in razvojni zastoj občine. Moljk je njegove navedbe podprla. Funkl je napovedal kazensko ovadbo zoper Orožna, vendar ne zaradi javnega pisma. Kot razlog je navedel domnevno nagovarjanje h kaznivemu dejanju na sestanku v prostorih občinske uprave pred približno letom dni. Da bi se politična nasprotja lahko nadaljevala tudi po volitvah, nakazuje sestava občinskega sveta. Lista Naš Hrastnik in Skupnost ter Zaveza – lista Valentine Moljk sta namreč osvojili vsaka po šest svetniških mest. SD ima tri, Gibanje Svoboda dva, SDS pa enega svetnika.

Slovenske Konjice prvič dobile županjo

V Slovenskih Konjicah so volivci prvič v zgodovini občine izvolili županjo. To je postala kandidatka SDS Irena Vozlič Stjepčević, dosedanja direktorica Lambrechtovega doma za starejše, ki je po delnih neuradnih rezultatih prejela 57,50 odstotka glasov. Njen protikandidat, začasni župan Primož Poklič (SD), jih je zbral 42,50 odstotka.

Da bodo Slovenske Konjice dobile novo vodstvo, je bilo jasno že pred volitvami. Dosedanji župan Darko Ratajc se je namreč po parlamentarnih volitvah preselil v državni zbor, županske naloge pa je začasno prevzel Poklič. Za županski položaj se je v prvem krogu potegovalo sedem kandidatov. Vozlič Stjepčevićeva je bila najuspešnejša že takrat, ko je prejela 34,5 odstotka glasov, Poklič pa 27,2 odstotka. Pred drugim krogom sta kandidatko SDS podprli še NSi in SLS, Pokliča pa je poleg več drugih strank podprlo tudi Gibanje Svoboda. SDS je tako po več neuspešnih poskusih v preteklosti osvojila tudi županski položaj v občini, kjer je tradicionalno močna v občinskem svetu. V novem sklicu bo imela deset občinskih svetnikov, SD in druge stranke, ki so podprle Pokliča, pa skupaj šest.

Moravče: po odstopu Balažica slavila Nataša Lipovec

V Moravčah je zmagala dosedanja podžupanja Nataša Lipovec (NSi), ki je prejela 55,21 odstotka glasov. Njen protikandidat Bojan Kos, ki je kandidiral s podpisi volivcev, jih je prejel 44,79 odstotka. Lipovčevo sta pred drugim krogom podprli tudi SLS in SDS. Nova županja je občinska svetnica od leta 2018, od lani tudi podžupanja, sicer pa je zaposlena kot inšpektorica na inšpektoratu za okolje in prostor. Med prvimi nalogami napoveduje pregled delovanja občinske uprave, morebitne kadrovske spremembe in neodvisno revizijo poslovanja občine, s katero želi preveriti njeno finančno stanje, prevzete obveznosti in izvajanje projektov. Volitve so potekale v senci političnega dogajanja, ki je letos pretreslo občino. Nekdanji župan Milan Balažic je namreč junija predčasno končal svoj drugi mandat, potem ko se je zaradi suma korupcijskih dejanj znašel v priporu. Očitke je zanikal. Županske naloge je po njegovem odstopu opravljal podžupan Janez Vidic. Za županski položaj se je v prvem krogu potegovalo sedem kandidatov, med njimi tudi nekdanja župana Balažic in Martin Rebolj. Oba sta izpadla iz županske tekme, vendar sta bila izvoljena v občinski svet. Predvolilno kampanjo so zaznamovale tudi grožnje enemu od županskih kandidatov, Romanu Cerarju. Policija je zaradi tega podala kazensko ovadbo zoper neznanega storilca.

Padec dosedanjih županov

Enega od zanimivejših razpletov so dočakali v Idriji, kjer je Matevž Straus s 60,53 odstotka glasov premagal dosedanjega župana Tomaža Vencelja, ki je prejel 39,47 odstotka glasov. Precej bolj napeto je bilo v Radovljici. Uroš Mencinger je prejel 50,66 odstotka glasov, dosedanji župan Ciril Globočnik pa 49,34 odstotka. Kandidata je tako ločilo le 1,32 odstotne točke. V občini Šempeter - Vrtojba je slavil Dejan Koglot, ki je s 54,27 odstotka glasov premagal dosedanjega župana Milana Turka (45,73 odstotka). V Bohinju je bil z 72,94 odstotka glasov prepričljivo uspešnejši Tomaž Medja. Njegov protikandidat Jože Sodja je prejel 27,06 odstotka glasov. V Bovcu je zmagal Damir Čopi (52,94 odstotka), ki je premagal Kristjana Omerovića (47,06 odstotka). Še tesneje je bilo v Kobaridu, kjer je Marko Matajurc prejel 51,83 odstotka glasov, David Rozman pa 48,17 odstotka. V Cerknem je bila uspešnejša Urška Lahajnar s 66,31 odstotka glasov, Ivan Mavri je prejel 33,69 odstotka. V Komnu je Erik Modic s 59,21 odstotka premagal Gorana Živca (40,79 odstotka), v občini Renče - Vogrsko pa je slavil Andraž Furlan (54,12 odstotka), ki je premagal Aleša Furlana (45,88 odstotka).

V Cerknici, Hrastniku in Postojni zaupanje dosedanjim županom

V Cerknici bo županski položaj obdržal Marko Rupar, ki je s 53,32 odstotka glasov premagal Domna Petana (46,68 odstotka).

Marko Rupar FOTO: POP TV

V Hrastniku je bil uspešen dosedanji župan Marko Funkl. Prejel je 54,87 odstotka glasov, njegova protikandidatka Valentina Moljk pa 45,13 odstotka. V Postojni so volivci znova podprli Igorja Marentiča, ki je prejel 62,71 odstotka glasov. Katja Čehovin je zbrala 37,29 odstotka. V Rušah je slavila Urška Repolusk (53,19 odstotka), njena protikandidatka Barbara Jert pa je prejela 46,81 odstotka. V Selnici ob Dravi je bila uspešnejša Vlasta Krmelj (54,47 odstotka) pred Jurijem Lepom (45,53 odstotka).

Kdo je slavil v preostalih občinah?