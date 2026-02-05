Kučan pred volitvami: Odločali bomo med politiko, ki gradi, in tisto, ki ruši

SD je prva stranka, ki je predstavila kandidatno listo, s katero se želi na parlamentarni tekmi povzpeti na stopničke. "Želim si dvomestno številko poslank in poslancev v državnem zboru," pravi predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han. Torej vsaj enega več, kot jih imajo trenutno. K njim sta sicer prestopila Mojca Šetinc Pašek in Matej Tašner Vatovec, ki bo moči na Primorskem meril v isti enoti kot vodja poslanske skupine Meira Hot. A brez kakršnihkoli zamer, zagotavlja Tašner Vatovec: "V drugi volilni enoti, recimo tradicionalni rdeči trdnjavi, Socialni demokrati pričakujemo dva mandata. Tako da bova po volitvah z Meiro zelo verjetno skupaj v poslanski skupini."

Šetinc Paškova je medtem dejala, da bo tokrat namesto v Trnovem kandidirala v Murglah: "Upam, da bo kakšno znano politično ime obkrožilo moje ime."

Je Kučan s prisotnostjo naznanil podporo?

Prvi predsednik Slovenije Milan Kučan je bil medtem v času, ko se je odvijala volilna konvencija, na pogovornem večeru Gibanja Svoboda. "Svoboda je pač ena od strank koalicije, jaz nisem skrival simpatije do te koalicije," je dejal.

Milan Kučan FOTO: POP TV

Da ne gre za "nobeno podporo ali teto oz. strica iz ozadja", temveč le za pogovor, pa je dejala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. "Je podpora skupnemu razmišljanju o tem, kaj pravzaprav pomenijo volitve, ki prihajajo," je dodal prvi predsednik. O čem meni, da bodo ljudje volili, pa Kučan preprosto: "Odločali se bomo med politiko, ki gradi, in politiko, ki ruši. O tej slednji ne bi kaj veliko govoril, ker jo lahko vsak dan spremljate od Bele hiše do Trstenjakove."

'Naredili so manj od pričakovanega, a dosegli so bistvene stvari'

Ob analizi mandata aktualne vlade pa je podal oceno, da je ta naredila manj od pričakovanj. A kljub temu je dosegla "bistvene stvari, zaradi katerih smo kolesarili - tudi jaz", dodaja. "Teh se danes ni treba bati, se pa moramo bati, da se vrnejo. Vendar pa to ne more biti dovolj močna mobilizacijska parola, da bo ljudi pripeljala na volišča," je jasen. Zato Kučan koalicijo poziva, naj bolje predstavi svoje dosežke.