SLOVENIJA ODLOČA 2026

Kučan pred volitvami: Odločali bomo med politiko, ki gradi, in tisto, ki ruši

Ljubljana, 05. 02. 2026 20.04 pred 1 uro 2 min branja 360

Avtor:
Kaja Kobetič
Milan Kučan

Da tokrat le "anti-Janša" ob prepričevanju volivcev leve sredine ne bo dovolj, je sinoči Gibanju Svoboda sporočil prvi predsednik države Milan Kučan. V strankinih prostorih se je sočasno, ko je druga koalicijska stranka SD potrjevala kandidatno listo, udeležil pogovornega večera z Urško Klakočar Zupančič. Se s tem uradno začenja tudi boj za volilce med strankami v istem bazenu? Se je eden najvplivnejših ljudi na levici s sinočnjo udeležbo na Svobodi opredelil, koga konkretno bo na volitvah podprl?

SD je prva stranka, ki je predstavila kandidatno listo, s katero se želi na parlamentarni tekmi povzpeti na stopničke. "Želim si dvomestno številko poslank in poslancev v državnem zboru," pravi predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han. Torej vsaj enega več, kot jih imajo trenutno.

K njim sta sicer prestopila Mojca Šetinc Pašek in Matej Tašner Vatovec, ki bo moči na Primorskem meril v isti enoti kot vodja poslanske skupine Meira Hot. A brez kakršnihkoli zamer, zagotavlja Tašner Vatovec: "V drugi volilni enoti, recimo tradicionalni rdeči trdnjavi, Socialni demokrati pričakujemo dva mandata. Tako da bova po volitvah z Meiro zelo verjetno skupaj v poslanski skupini."

Preberi še Han: Vsi kandidati so pomembni. Le kot ekipa lahko dosežemo dober rezultat

Šetinc Paškova je medtem dejala, da bo tokrat namesto v Trnovem kandidirala v Murglah: "Upam, da bo kakšno znano politično ime obkrožilo moje ime."

Je Kučan s prisotnostjo naznanil podporo?

Prvi predsednik Slovenije Milan Kučan je bil medtem v času, ko se je odvijala volilna konvencija, na pogovornem večeru Gibanja Svoboda. "Svoboda je pač ena od strank koalicije, jaz nisem skrival simpatije do te koalicije," je dejal.

Milan Kučan
Milan Kučan
FOTO: POP TV

Da ne gre za "nobeno podporo ali teto oz. strica iz ozadja", temveč le za pogovor, pa je dejala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. "Je podpora skupnemu razmišljanju o tem, kaj pravzaprav pomenijo volitve, ki prihajajo," je dodal prvi predsednik.

O čem meni, da bodo ljudje volili, pa Kučan preprosto: "Odločali se bomo med politiko, ki gradi, in politiko, ki ruši. O tej slednji ne bi kaj veliko govoril, ker jo lahko vsak dan spremljate od Bele hiše do Trstenjakove."

'Naredili so manj od pričakovanega, a dosegli so bistvene stvari'

Ob analizi mandata aktualne vlade pa je podal oceno, da je ta naredila manj od pričakovanj. A kljub temu je dosegla "bistvene stvari, zaradi katerih smo kolesarili - tudi jaz", dodaja.

"Teh se danes ni treba bati, se pa moramo bati, da se vrnejo. Vendar pa to ne more biti dovolj močna mobilizacijska parola, da bo ljudi pripeljala na volišča," je jasen. Zato Kučan koalicijo poziva, naj bolje predstavi svoje dosežke.

Preberi še Na delovnih obiskih v Sloveniji trije evropski komisarji

Dobro uro trajajoč pogovor so v prvih vrstah spremljali strankarski veljaki, ne pa tudi predsednik vlade in stranke Robert Golob. "Mislim, da so prišli vsi tisti, ki so želeli to poslušati," je na vprašanje o tem, ali je koga pogrešala, dejala Klakočar Zupančičeva, Kučan pa je dodal, da se je bilo treba na pogovor prijaviti.

Ravno takrat je premier sicer večerjal z vodstvom njihove evropske skupine Renew.

milan kučan volitve gibanje svoboda sd

300 let do specialista
05. 02. 2026 21.37
A "dezinformacij" se pa v svetu "objektivnega novinarstva" in "demokraciji" 21. stol. ne sme kimentirati? Le česa se bojite? Česa vas je strah? Resnice, ki je v nasprotju a posiljevanjem agende????
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
05. 02. 2026 21.37
Ko bo zmagala zopet Demokracija ! - Bo to velik dan za Demokracijo .. in hud udarec za Murgle .. !!! *** !!!
Odgovori
0 0
2mt8
05. 02. 2026 21.36
Ko je Slovenija v parlamentu pred 35 leti razglasila samostojno državo, ni bil videt vesel. Tudi ploskat ni želel. O Jugoslaviji pa sanja še danes.
Odgovori
+1
1 0
PoldeVeliki
05. 02. 2026 21.36
Murgelski trol še ne ve na kateri strani ima volan pri avtu,
Odgovori
+3
3 0
kasto77
05. 02. 2026 21.36
sam da ni perut use je bols kot to!
Odgovori
+2
2 0
omega _v6
05. 02. 2026 21.36
Še štiri leta take vlade in 80% Slovencev bo klošarjev!¨!
Odgovori
+4
4 0
biggie33
05. 02. 2026 21.35
Tile ruski troli morajo biti močni v Nemčiji, glede na to, da je po zadnjih anketah (RTL) stranka AfD prehitela CDU/CSU in je na prvem mestu s 26% podporo..
Odgovori
-1
0 1
fljfo
05. 02. 2026 21.36
Ekstremno desničarstvo je žal v porastu...
Odgovori
-1
0 1
Rožle Patriot
05. 02. 2026 21.33
Starček je v globoki depresiji že vse od takrat, ko se mu je porušila YUGA !!! .. Drži kot pribito !
Odgovori
+6
7 1
Sickk 2
05. 02. 2026 21.33
E moj milane, naredu si skor isto skode k ivan zadnjih 30 let..
Odgovori
+3
4 1
Beopen
05. 02. 2026 21.33
Kdorkoli bo šel na volitve, naj si prebere številne novice iz gospodarstva, ki kažejo kako zelo smo v zadnjih letih padli. Kmalu nas bodo prehiteli Hrvati in se marsikdo. Leva oblast ponuja ugodje, brezdelje, kar paše marsikomu. A za vsem skupaj v ozadju trka na vrata popoln propad. Si to želimo? Ne!!!! Zato kar volte (še enkrat) Goloba, če hočte, da dokončno potonimo. Kučana pa stran, samo..., saj vemo kaj meša
Odgovori
+5
6 1
bobiv
05. 02. 2026 21.33
Vidim, da je večina spodaj pisočih pobegnila iz nore24!
Odgovori
-1
2 3
Pompozni
05. 02. 2026 21.31
Škoda, da so leta. Pametno razmišlja, ker pozna situacijo. Velik Slovenski človek.
Odgovori
-8
3 11
Rothschild1
05. 02. 2026 21.35
Zelo majhen clovek. Toliko hudega in skode kot je napravil on, jih je malo v Sloveniji. Slovencem ne privosci boljsega zivljenja. Se naprej zeli, da nas prehitevajo drzave, ki so nas nekoc gledali od dalec v hrbet
Odgovori
+1
1 0
punkracij
05. 02. 2026 21.30
Planet starcev na vsakem koraku,mladina pa zbegana in brez vizije.
Odgovori
+7
7 0
seter73
05. 02. 2026 21.30
se ni crknu?
Odgovori
+1
5 4
brainiac007
05. 02. 2026 21.34
še nisi ti
Odgovori
+1
1 0
bohinj je zakon
05. 02. 2026 21.30
A to je ta gospod iz ozadja? Zdaj vemo.
Odgovori
+7
7 0
lejzng
05. 02. 2026 21.30
hahaha...
Odgovori
+1
1 0
VladaPada
05. 02. 2026 21.30
Zgradili ste korupcijo lopovscine revscino sovrastvo kriminal in Slovenijo vpletli v vojno z Rusi dvignili zastavo pred parlament s katero so mahali teroristi ko so pobijali v Izraelu. V tarci vam je danes vse bilo pojasnjeno kaj ste gradili. Lazete sami sebi. Vedno ko vas nekaj vprasajo obrnete odgovore najprej zanikate podem pa vse potrdite z drugimi besedami. Pa vi ste bolani ljudje pa niso neumni. No nekaj jih je ki so se postili podkupiti za nekaj stotakov. Poglejte si proracun v 4 letih in kaj ste zgradili potem pa se stanje druzbi in zunanji politiki. Bilo bi smesno ce nebi bilo zalostno.
Odgovori
+2
2 0
VladaPada
05. 02. 2026 21.35
Aja pa v drzavni sistem naselili alkoholike narkomane izdajalce skratka vse to kaj ste in kaj ste zgradili. Zivite v iluziji ce mislite da ste vozili poden politiko in zgradil posteno drzavo. Vam komunjaram ki se vam izsteka cas in ste bili prvi ko je razpadla jugoslavija bi morali to najbolj vedeti da ni dobro ce se vozi komunjarski pokvarjen sistem zdaj pa ste celo vpeljali se malo fasizma terorizma...... Rusi vedo kooordinate kam se boste skrili ko bo vsekalo da resijo Slovenski narod se enkrat pred nacifasizmom in komunizmom.
Odgovori
0 0
biggie33
05. 02. 2026 21.30
Jure Tepina.. haha, a ni ta smučanje komentiral.. zdaj pa kar naenkrat strokovnjak za geopolitiko in vojni dopisnik..
Odgovori
+5
5 0
DJ-Pero
05. 02. 2026 21.29
Dej,dej... dedek... pejdi že za prav v pokoj! 😡
Odgovori
+6
9 3
brainiac007
05. 02. 2026 21.35
Premore veliko več modrosti in državotvornosti kot današnji politiki
Odgovori
-2
0 2
piu
05. 02. 2026 21.29
Titan komunistične inteligence.......
Odgovori
+6
8 2
