SLOVENIJA ODLOČA 2026

Levica in Vesna bosta predstavili kandidatno listo

Ljubljana, 13. 02. 2026 06.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Manifest Levice in Vesne

Levica in Vesna, ki na tokratnih volitvah v DZ združujeta moči, bosta opoldne predstavili kandidate skupne liste. Nekatera imena so sicer predstavili že v preteklih tednih, znano je tudi že, da se bodo vodje obeh strank Luka Mesec, Asta Vrečko, Urša Zgojznik in Uroš Macerl za poslanski sedež potegovali v domačih okrajih.

Po opoldanski predstavitvi skupne liste na Trgu republike v Ljubljani bo tako jasno tudi, kako sta si stranki medsebojno razdelili volilne okraje.

Sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko sta sicer že povedala, da bosta kandidirala v ljubljanskih okrajih, kjer živita. V svojih domačih okrajih bosta kandidirala tudi sopredsednika Vesne Urša Zgojznik in Uroš Macerl, in sicer v Mozirju in Zagorju ob Savi.

Na listi je pričakovati tudi druge člane vodstva obeh strank, med njimi bodo aktualni poslanci Levice, to so po odhodu dolgoletnih članov Mihe Kordiša in Mateja Tašnerja Vatovca le še Nataša Sukič, Milan Jakopovič in Tatjana Greif. Ob Mescu in Vrečkovi bo na listi tudi še tretji član ministrske ekipe Levice Simon Maljevac.

Preberi še Levici se je pridružila Biserka Marolt Meden

V Levici so sicer nedavno kot novi pridobitvi tik pred volitvami predstavili tudi sociologinjo, aktivistko in humanitarko Biserko Marolt Meden in nekdanjo državno sekretarko na pravosodnem ministrstvu, trenutno pa vodjo službe za zakonodajo na vrhovnem sodišču Tino Brecelj.

V obeh strankah so v zadnjih tednih o pričakovanem rezultatu poudarjali, da se njihovo delo pozna v življenju ljudi, zato so prepričani, da rezultat ne bo izostal. Vodji Levice Mesec in Vrečko sta ob tem doslej tudi optimistično napovedovala, da bo Levica tokrat dosegla najboljši rezultat doslej.

levica vesna kandidati volitve 2026
