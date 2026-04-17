Logar: Demokrati dokončno zaključujemo pogajanja z Golobom

Demokrati izstopajo iz koalicijskih pogajanj z Gibanjem Svoboda. Kot je sporočil vodja Demokratov Anže Logar, odločitev prihaja zaradi delovanja stranke Svoboda, ki naj bi po njegovih besedah 'šlo čez meje normalnega političnega dialoga'.
Kot smo poročali včeraj, Robert Golob še ni bil pripravljen pomahati z belo zastavico. Gibanje Svoboda je čakalo na odziv Logarjevih Demokratov, ki pa so zdaj, kot vse kaže, Golobu dali košarico.
Četrta Janševa vlada zelo blizu?
V Braslovčah se je včeraj zbralo širše vodstvo stranke SDS na zasedanju izvršilnega odbora. Ob prihodu na srečanje prvak stranke Janez Janša v izjavi za medije ni razkril, ali že potekajo koalicijski pogovori za oblikovanje prihodnje vlade. Poslanec Žan Mahnič pa je prepričan, da je četrta Janševa vlada "zelo blizu". Vodstvo stranke je sicer na zasedanju potrdilo, da bo poslansko skupino še naprej vodila Jelka Godec. Ta je dejala, da morajo najprej konstituirati DZ, da pa se v SDS težkih mandatov ne bojijo.
