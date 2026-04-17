SLOVENIJA ODLOČA 2026

Logar: Demokrati dokončno zaključujemo pogajanja z Golobom

Ljubljana , 17. 04. 2026 14.10 pred 4 minutami 1 min branja 55

Avtor:
A.K. STA
Zadnje veliko predvolilno soočenje na POP TV

Anže Logar je sporočil, da Demokrati dokončno zaključujejo pogajanja z Robertom Golobom. "Delovanje stranke Svobode v zadnjih dneh je šlo čez meje normalnega političnega dialoga. Člane in poslance stranke Demokrati se skuša prisiliti v koalicijski sporazum. To je korak predaleč, nesprejemljivo in tako se s potencialnimi koalicijskimi partnerji ne ravna," je zapisal.

Demokrati izstopajo iz koalicijskih pogajanj z Gibanjem Svoboda. Kot je sporočil vodja Demokratov Anže Logar, odločitev prihaja zaradi delovanja stranke Svoboda, ki naj bi po njegovih besedah 'šlo čez meje normalnega političnega dialoga'. 

Anže Logar po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu
Anže Logar po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu
FOTO: Aljoša Kravanja

Kot smo poročali včeraj, Robert Golob še ni bil pripravljen pomahati z belo zastavico. Gibanje Svoboda je čakalo na odziv Logarjevih Demokratov, ki pa so zdaj, kot vse kaže, Golobu dali košarico.  

Četrta Janševa vlada zelo blizu?

Preberi še SDS naj bi načrtovala 16 ministrstev, Resnica partner iz opozicije?

 V Braslovčah se je včeraj zbralo širše vodstvo stranke SDS na zasedanju izvršilnega odbora. Ob prihodu na srečanje prvak stranke Janez Janša v izjavi za medije ni razkril, ali že potekajo koalicijski pogovori za oblikovanje prihodnje vlade. Poslanec Žan Mahnič pa je prepričan, da je četrta Janševa vlada "zelo blizu". Vodstvo stranke je sicer na zasedanju potrdilo, da bo poslansko skupino še naprej vodila Jelka Godec. Ta je dejala, da morajo najprej konstituirati DZ, da pa se v SDS težkih mandatov ne bojijo.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
big_foot
17. 04. 2026 14.23
big_foot
17. 04. 2026 14.23
Tisti umski invalid ki je Logarju verjel na vso njegovo klanfanje me prav zanima kako hudimana taki ljudje kam v življenju pridejo. Pa ne da so uspešni dejansko kako zelo nor moraš bit da je takim logarjevim nebulozam kdo nasedel. Sicer pa briga me, ne eni ne drugi nimajo pojma kako se kaj vodi, eni in drugi znajo le krast, tam se pa sposobnost neha.
Odgovori
0 0
televizija2000
17. 04. 2026 14.23
Janša junior
Odgovori
0 0
VP87
17. 04. 2026 14.23
Kar v objem k janezku anže !
Odgovori
0 0
kajpati
17. 04. 2026 14.23
Veleizdaja volivcev. Veleizdaja Slovenije.
Odgovori
0 0
Pedro Lopez
17. 04. 2026 14.23
Levi bi radi sodelovali, hkrati pa vse ponižujejo in bi kar nekaj zahtevali. Neverjetno.
Odgovori
+1
1 0
rogla
17. 04. 2026 14.23
Vedelo se je, da Logar = Janša! Laž, laž ... in zvestoba Janši do groba.
Odgovori
+1
2 1
Blokiran 3 dni
17. 04. 2026 14.22
Na naslednjih volitvah te ne bodo izvolili niti v vaško nogometno društvo.
Odgovori
+2
3 1
Prleški Ivek
17. 04. 2026 14.22
Pri nas se pripravlja Orbanov sistem vodenjain uničevanje države. Če so se Madžari rešili takega sistema, k nam še komaj prihaja.
Odgovori
+3
3 0
Pacho Herrera
17. 04. 2026 14.22
A bejž no…hahahah to se je vedelo ze od zacetka da imate volilce samo za norca s tem k ste se kao pogajal…vsak k ma mal v glavi ve da ste setalitek od Janse
Odgovori
+3
4 1
Jezna lepookica
17. 04. 2026 14.22
Torej Slovenija postaja skrajno desničarska država oz. vodili jo bodo takšni ljudje.Grozaaaa!
Odgovori
+2
3 1
Puško v koruzo
17. 04. 2026 14.22
Kje je zdaj Logarjeva platforma? Takšne politike bi bilo treba samo ven iz parlamenta. Aja saj je zunaj, sem pozabil.
Odgovori
+1
2 1
Kakosmodanes
17. 04. 2026 14.22
Kar smo videli izjav stranke Svoboda ni nič čudno.
Odgovori
+1
1 0
Blokiran 3 dni
17. 04. 2026 14.22
In zdaj je Logar izpadel zmagovalec bitke, čeprav je že od začetka vedel ( in vsi ostali ), da ga JANŠA drži za ušesa, ti,ti,ti...
Odgovori
+2
3 1
Trump
17. 04. 2026 14.22
Golob je gotof!
Odgovori
+0
1 1
presrani
17. 04. 2026 14.21
Halo logar pa Maljevac bo ostal brez dohotkov.
Odgovori
+1
1 0
ŠeVednoPlešem
17. 04. 2026 14.21
ahahahahahaha, ne bodo sodelovali v samo desni vladi, v kateri ne bo vsaj ene leve stranke, govoril Logar na vsakem soočenju pred volitvami ... to pa je kot humoristična nanizanka. Politik se vedno znova zlaže. Torej ne mi reči, da je Logar zadovoljen s tem, da bo po pomembnosti avtsajder vlade v vladi Janeza Janše, v kateri so mu namenili tri ministre, kar pomeni, da bo v vsakem primeru preglasovan ne bo enakopraven in ne enakovreden, pa še Janša mu bo vsakič lahko očital, da pa Logar ni bil izvoljen za poslanca in nima mandata od ljudi ... bedno. Pa za nameček se je Logar prostovoljno odrekel položaju predsednika parlamenta, po tem, ko je Svoboda predlagala, da bi za ta položaj podprla Križana iz skupine Demokratov ??? Me prav zanima, s čim Janša drži Logarja v šahu, da podpira tega primitivnega in brutalno radikalnega politika, ki je okužen s korupcijo, avtokracijo, nedemokratičnimi potezami in za nameček je Slovenijo kot na tržnici izdajal izraelskim obveščevalcem
Odgovori
+2
2 0
SuperFino
17. 04. 2026 14.21
Stranka Svobodnih k***** bo razpadla v pol leta
Odgovori
+1
1 0
presrani
17. 04. 2026 14.21
Jočem velika večina Slovencev je volilo levo vlado imamo 40 glasov.
Odgovori
+2
2 0
SuperFino
17. 04. 2026 14.21
Mafia brez kej to je mafia
Odgovori
+1
2 1
