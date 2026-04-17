Logar: Demokrati dokončno zaključujemo pogajanja z Golobom

Kot smo poročali včeraj, Robert Golob še ni bil pripravljen pomahati z belo zastavico. Gibanje Svoboda je čakalo na odziv Logarjevih Demokratov, ki pa so zdaj, kot vse kaže, Golobu dali košarico.

V Braslovčah se je včeraj zbralo širše vodstvo stranke SDS na zasedanju izvršilnega odbora. Ob prihodu na srečanje prvak stranke Janez Janša v izjavi za medije ni razkril, ali že potekajo koalicijski pogovori za oblikovanje prihodnje vlade. Poslanec Žan Mahnič pa je prepričan, da je četrta Janševa vlada "zelo blizu". Vodstvo stranke je sicer na zasedanju potrdilo, da bo poslansko skupino še naprej vodila Jelka Godec. Ta je dejala, da morajo najprej konstituirati DZ, da pa se v SDS težkih mandatov ne bojijo.