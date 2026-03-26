Logar: Ključna točka za nas je brezkompromisen boj zoper korupcijo

So Demokrati Anžeta Logarja pripravljeni sprejeti kompromis in v primeru, da v prihodnji vladi ne bo Levice, sestaviti koalicijo pod taktirko vodje Gibanja Svoboda Roberta Goloba?

Logar je v oddaji 24UR ZVEČER poudaril, da je zaključek sveta za nacionalno varnost ta, da mora politika, če želi z državljani "to krizo prebroditi s čim manj posledicami, sodelovati". Ob tem je dodal, da se je njegova stranka iz vlade, v kateri bi bila Levica, samoizključila, a istočasno dodal tudi, da se bodo glede morebitne naslednje koalicije pogovarjali glede na program, ki bo "osrednje sidrišče dela naslednje vlade".

Po njegovem mora biti tako pred sestavljanjem in pogajanjem o koaliciji najprej narejen vsebinski okvir morebitne vlade, pri čemer je kot ključno točko za Demokrate izpostavil brezkompromisni boj zoper korupcijo. Meni, da ima prav njegova stranka na tem področju najboljši in najbolj detajlen program.

Ob tem je med naslednjimi ključnimi točkami naštel še razbremenitev dela v smeri dohodninske olajšave in razvojne kapice, pa tudi zdravstveno reformo, pri čemer pravi, da bi se moralo ustaviti z "demoniziranjem" zdravnikov.