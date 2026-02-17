Logar: Mi rušimo status quo in predvidljivost volitev

Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je v ponedeljkovi oddaji 24UR ZVEČER dejal, da po volitvah ne vidi težav za sodelovanje z vodjo Demokratov Anžetom Logarjem v morebitni koaliciji. Kaj pa Logar? Bi šel v vlado z Golobom in Gibanjem Svoboda?

"Demokrati smo nastali zato, da v slovenski politični prostor prinesemo nek nov pogled, novo vsebino in tudi menjavo generacij," je dejal Logar ter dodal, da se že od začetka volilne kampanje skuša oblikovati dvotirno politiko podpornikov ene ali druge struje.

Sam sicer meni, da je Golob v zadnjem mandatu pokazal, da ni primeren za vodenje še ene vlade. Pri vprašanju, ali bi šel v koalicijo s svojim nekdanjim šefom Janezom Janšo, pa Logar ni tako jasen: "Na volitve gremo za to, da zmagamo volitve. Če zmagamo, bomo oblikovali koalicijo politične širine, ki bo imela razvojni pogled in se bo zelo jasno zavedala, da je delo vrednota in da je gospodarstvo tisto, ki ustvarja blaginjo."