Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Logar: Poslanci Demokratov enotni in bodo tudi naprej

Ljubljana, 14. 04. 2026 18.11 pred eno minuto 3 min branja 35

Avtor:
STA N.L.
Anže Logar na neformalnih pogovorih pri predsednici države

Prvak Demokratov Anže Logar po glasovanju o predsedniku DZ in pogovorih stranke o koalicijskih pogajanjih zatrjuje, da so poslanci stranke enotni. Predlaganje kandidata za vodenje DZ so brez dogovora o koaliciji zavrnili, ima pa Logar mandat za nadaljevanje pogajanj o koaliciji. Doslej je nanje vabila le Svoboda, vabila z desne nimajo, pravi.

Na političnem parketu sicer še vedno odmeva petkovo glasovanje o predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću. Ker bi to lahko že bolj jasno pokazalo morebitno sestavo nove koalicije, pa se obenem vrstijo tudi preigravanja različnih scenarijev in kovanje strategij za nadaljnja koalicijska pogajanja.

Preberi še Označevanje glasovnic: Stevanović ne ve nič, Svoboda trdi, da gre za zlorabo

Glede teh so v ponedeljek zasedali tudi člani izvršilnega odbora Demokratov Anžeta Logarja, ki so se pred in po seji izognili novinarjem ter v skopem sporočilu za javnost navedli, da so organi stranke vodstvo podprli pri koalicijskih pogajanjih, v katerih pa stranka ne sme odstopati od temeljnih zahtev svojega programa.

Podobno je v današnji izjavi ob odhodu iz parlamentarnega poslopja po seji poslanske skupine dejal Logar.

H komu se bolj nagibajo?

Po njegovih navedbah je to, ali se bolj nagibajo k pogajanjem na levi ali na desni, odvisno od vabila. Glavno izhodišče pri pogajanjih pa bo zanje strankin program Uspešna Slovenija 2034 in vprašanje podpore interventnemu zakonu, ki ga je pripravil t. i. tretji blok.

Doslej je sicer na pogovore vabila le relativna zmagovalka volitev Svobode in njen predsednik Robert Golob, vabila z desne sredine pa niso dobili, je zatrdil. Logar je tako organe seznanil tudi z izhodišči za pogajanja, ki jih je pripravila Svoboda. To so primerjali s pričakovanji Demokratov, je povedal. Kaj je pokazala primerjava, pa je po njegovih besedah stvar internih razprav znotraj izvršilnega odbora, zato tega ne more komentirati.

Pred nadaljnjimi pogajanji, pri katerih bo kot kaže Golob vztrajal, pa Logar pričakuje odziv na osnutek koalicijske pogodbe. Tega so Demokrati v ponedeljek pregledali, ob tem pa naj bi menili, da je predlog neresen. "Izhodišča so na treh straneh," je razkril Logar. 

Kako se bodo nanje odzvali, Svoboda namreč pričakuje povratni odziv, pa uradno še vedno ni povsem jasno. "Postavil sem tista dva pogoja v pogajanjih, vprašanje koalicijske usklajenosti programov, torej katere stranke sploh sestavljajo koalicijo, druga pa je torej programski del," pravi Logar. Kot je dodal, v prvem delu odgovora Svobode oz. Goloba še nima, glede programskega dela, pa bodo pripravili svoja izhodišča in jih "posredovali naprej".

Demokrate je na pogovore vabila Svoboda, vabila z desne sredine niso dobili.
FOTO: Aljoša Kravanja

Neenotna poslanska skupina Demokratov?

Ob špekulacijah, da poslanska skupina Demokratov ni povsem enotna, tudi ne glede vstopa v levo ali desno vlado, pa je Logar ocenil, da so "stališča navzven, ki se slišijo, velikokrat v nasprotju s tem, kar se dogaja v posameznih poslanskih skupinah". Vztraja pa, da lahko zagotovi, da so poslanci Demokratov enotni in da bodo tako tudi v bodoče.

Pojasnil je, da so "kategorično zavrnili" predlaganje kandidata za predsednika DZ brez predhodnega dogovora o koaliciji, ker to prejudicira "volilni rezultat, ki je takšen, kakršen je". Kot je zatrdil, je bila to odločitev poslanske skupine.

Ta se je sicer po ustanovni seji še formalno oblikovala, vodil jo bo Franc Križan. Ta se je bo Logarjevih besedah že odlično izkazal pri vodenju ustanovne seje DZ, kar mu je pripadlo kot najstarejšemu poslancu. "Mislim, da bo z veseljem vodil tudi našo poslansko skupino," je sklenil.

Anže Logar koalicijska pogajanja poslanska skupina volitve 2026 demokrati
KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mclaren
14. 04. 2026 19.36
A se bo ta počasi odločil, čigav satelit je???
Odgovori
+1
2 1
Iqos
14. 04. 2026 19.34
Pocahnani demokrati so složni🤣
Odgovori
+2
3 1
Cupko
14. 04. 2026 19.31
Logar laže že odkar je dogovorjeno spokal iz SDSa. Ker je izšel iz šole JJ a, ki je stalno kontroliral kako glasujejo njegovi poslanci, so morali “demokrati” označiti glasovnice in verjetno tudi slikati pred oddajo
Odgovori
+2
3 1
Pujček
14. 04. 2026 19.29
Pacient prihaja na velika vrata. Kot vedno je začel z lažjo.
Odgovori
+3
4 1
enapi
14. 04. 2026 19.27
Jufka je slaba za zdravje.
Odgovori
+3
4 1
lokson
14. 04. 2026 19.19
Pa kdo normalen bo šel v koalicijo z Levico. Vprašajte Šarca, kakšne so mu te nedonošeni pacienti počeli. Zato je Šarec obupal in dal vlado v roke puklu. In potem ta ista nedonošena Levica tuli, da je pukl ukradel volitve.
Odgovori
-2
3 5
biggbrader
14. 04. 2026 19.13
Golob bo s svojo sovražno in razdiralno politiko, zelo težko našel "aktualne" Puckote. Le kdo bi hotel z najbolj koruptivnim človekom in z najbolj koruptivno stranko v vlado.
Odgovori
-3
4 7
Cupko
14. 04. 2026 19.33
Verjetno sta si z Janšo kar blizu, kar se korupcije tiče. Sicer se pa vsi politiki v Sloveniji dajo kupiti na tak ali drugačen način
Odgovori
+2
2 0
vicente
14. 04. 2026 19.13
dokler eden ne izgubi svinčnika za označit glasovnice
Odgovori
+2
3 1
Bella Ciao1
14. 04. 2026 19.07
Še potrjeni niso, pa bi radi desni diletanti sesuli Slovenijo s prvo milijardo. Slovenci?!?!?
Odgovori
+4
7 3
biggbrader
14. 04. 2026 19.16
Dve miljardi so si sposodili za plače že do aprila. Koruptivni slobodnjaki, seveda.
Odgovori
-1
4 5
Dan D
14. 04. 2026 19.33
lažeš
Odgovori
+2
2 0
abigail
14. 04. 2026 19.05
Prodana in lažniva politična svojat, klerikalni klepčeplazci!
Odgovori
+3
6 3
street45
14. 04. 2026 19.01
Mene samo zanima, če se gre politikom res za Slovenijo in imajo "moda", da se volitve izvedejo še enkrat. In potem dobimo mogoče nekako bolj jasno sliko za vlado. Ker tole stolčkanje in kreganje levo desno ne gre nikamor. Imam občutek da Slovenija ni bila še nikoli tako skregana med sabo kot zdaj. Tudi morebitna Janševa vlada bo imela probleme s stranko Resni.ca, ker 43+4(pogojni) glasovi, to na dolgi rok ni nič vse skup....
Odgovori
+5
7 2
biggbrader
14. 04. 2026 19.17
+ manjšinca in je kar udobno vladanje, tudi če se najde kakšen Pucko.
Odgovori
+0
2 2
Dan D
14. 04. 2026 19.35
res? se ti zdi, da bo stevo tud thompsonove koncerte obiskoval z janezom in se z bujancem slikal
Odgovori
+1
1 0
Gologuzanac
14. 04. 2026 18.51
Logar priključi se SDS in naredite nekaj dobrega za Slovenijo , 4 leta pekla smo preživeli pod Golobom
Odgovori
+1
14 13
SDS_je_poden
14. 04. 2026 18.51
O čem ti to?
Odgovori
-3
9 12
St. Gallen
14. 04. 2026 19.06
O svobodi
Odgovori
+0
4 4
Dan D
14. 04. 2026 19.36
samp nik poglej pa ves o kom je govora
Odgovori
+1
1 0
poper00
14. 04. 2026 18.46
Vabila z desne nimajo.Logar pojdi že skupaj z Janšo in nehaj s to komedijo.To samo pomeni za kakšne butle imaš volilce
Odgovori
-2
8 10
Bella Ciao1
14. 04. 2026 18.46
Logar in Irglova ne moreta prepričati niti 1000 volilcev da bi bila izvoljena. Zdaj bi rada s svojo večno poniglavo podložno lažnivostjo sebe in šefa JJ pripeljala na Tron kriminalne države. Poslanci ne pustite se jima...imate dolžnost do volilcev, ki so vas izvolili za pošteno dostojno Slovenijo in svojih družin. Ni treba biti vse življenje ponižen sluga...bodite VI.
Odgovori
-3
9 12
natmat
14. 04. 2026 18.40
Kakšne glasovnice so imeli...s pikami ali s križci...???
Odgovori
-1
5 6
rogla
14. 04. 2026 18.38
Logar, lažnivi Kljukec, ki ne sme "na svoje", ker ga izdajalec drži za ...
Odgovori
-6
5 11
Mali medo
14. 04. 2026 18.27
Logar je počasi zaključil. Naj gre v vlado z Janšo pol je pečen.
Odgovori
-7
5 12
macolagobec
14. 04. 2026 18.34
Če bi šel pa v levuharsko vlado, pol bi bil pa že takoj prižgan in zapaljen. Če pa sploh ne gre, potem pa bodo še ene volitve, česar si pa nihče ne želi.
Odgovori
+0
9 9
Dan D
14. 04. 2026 19.37
sej bo šel. sam se mal bo tiste, ki so ga volili, prej nategoval, da je povezovalen 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
frenk707
14. 04. 2026 18.19
Štirje poslanci so zagrozili, da bodo izstopili iz poslanske skupine in ustanovili poslansko skupino nepovezanih, ker se ne strinjajo z Logarjem, ki bi rad izpolnil obljubo pacientu, da ga bodo podprli.
Odgovori
-5
14 19
25.maj
14. 04. 2026 18.25
imaš že podnevi mokre sanje?
Odgovori
+5
14 9
macolagobec
14. 04. 2026 18.34
Ne, ne, samo polulal se je, hehehe.
Odgovori
+12
15 3
BBcc
14. 04. 2026 18.38
Človek ne bere nore 24.
Odgovori
-4
5 9
biggbrader
14. 04. 2026 19.19
Stevo je balzam za Urško.
Odgovori
+1
4 3
frenk707
14. 04. 2026 18.17
Poslanci so enotni, da ne gredo v vlado izdajalca države.
Odgovori
-4
10 14
Žmavc
14. 04. 2026 18.25
Ja, ja. Vemo, da nočejo z Golobom.
Odgovori
+7
16 9
Dan D
14. 04. 2026 19.39
ne ni beseda o golobu. ugibaj o kom je. namig black cube israhell
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641