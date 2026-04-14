Logar: Poslanci Demokratov enotni in bodo tudi naprej

Na političnem parketu sicer še vedno odmeva petkovo glasovanje o predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću. Ker bi to lahko že bolj jasno pokazalo morebitno sestavo nove koalicije, pa se obenem vrstijo tudi preigravanja različnih scenarijev in kovanje strategij za nadaljnja koalicijska pogajanja.

Glede teh so v ponedeljek zasedali tudi člani izvršilnega odbora Demokratov Anžeta Logarja, ki so se pred in po seji izognili novinarjem ter v skopem sporočilu za javnost navedli, da so organi stranke vodstvo podprli pri koalicijskih pogajanjih, v katerih pa stranka ne sme odstopati od temeljnih zahtev svojega programa. Podobno je v današnji izjavi ob odhodu iz parlamentarnega poslopja po seji poslanske skupine dejal Logar.

H komu se bolj nagibajo?

Po njegovih navedbah je to, ali se bolj nagibajo k pogajanjem na levi ali na desni, odvisno od vabila. Glavno izhodišče pri pogajanjih pa bo zanje strankin program Uspešna Slovenija 2034 in vprašanje podpore interventnemu zakonu, ki ga je pripravil t. i. tretji blok. Doslej je sicer na pogovore vabila le relativna zmagovalka volitev Svobode in njen predsednik Robert Golob, vabila z desne sredine pa niso dobili, je zatrdil. Logar je tako organe seznanil tudi z izhodišči za pogajanja, ki jih je pripravila Svoboda. To so primerjali s pričakovanji Demokratov, je povedal. Kaj je pokazala primerjava, pa je po njegovih besedah stvar internih razprav znotraj izvršilnega odbora, zato tega ne more komentirati. Pred nadaljnjimi pogajanji, pri katerih bo kot kaže Golob vztrajal, pa Logar pričakuje odziv na osnutek koalicijske pogodbe. Tega so Demokrati v ponedeljek pregledali, ob tem pa naj bi menili, da je predlog neresen. "Izhodišča so na treh straneh," je razkril Logar. Kako se bodo nanje odzvali, Svoboda namreč pričakuje povratni odziv, pa uradno še vedno ni povsem jasno. "Postavil sem tista dva pogoja v pogajanjih, vprašanje koalicijske usklajenosti programov, torej katere stranke sploh sestavljajo koalicijo, druga pa je torej programski del," pravi Logar. Kot je dodal, v prvem delu odgovora Svobode oz. Goloba še nima, glede programskega dela, pa bodo pripravili svoja izhodišča in jih "posredovali naprej".

Demokrate je na pogovore vabila Svoboda, vabila z desne sredine niso dobili. FOTO: Aljoša Kravanja

Neenotna poslanska skupina Demokratov?