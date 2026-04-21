Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Logar: Pozicije smo zelo izčistili, veliko neznank v enačbi ni

Ljubljana, 21. 04. 2026 15.35 pred 2 urama 3 min branja 96

Avtor:
N.L. STA
Anže Logar po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu

Prvak Demokratov Anže Logar meni, da je po napovedi Svobode o delu v opoziciji politična situacija "več ali manj jasna". Tudi sami so "zelo izčistili pozicije", pripravljeni so na pogovore, rdečo črto zanje predstavlja neenakovredna obravnava partnerjev. Vabil z desne še nimajo, glede na razmerja pa veliko neznank v enačbi sestave vlade ni, meni.

Predsednik Demokratov Anže Logar, ki je danes pred novinarske mikrofone stopil v družbi vseh svojih poslancev, ocenjuje, da se je prvak Svobode Robert Golob z besedami, da se Svoboda veseli dela v opoziciji, "samoizključil iz enačbe".

Za Demokrate pa velja, da so vedno odprti za pogovore, je zatrdil. Tako tudi o razkoraku v izjavah zadnje dni pravi, da se poskuša iskati "razdor tam, kjer ga ni". Logar je namreč v petek sporočil, da se dokončno umikajo iz pogajanj z Golobom, v ponedeljek pa je vodja poslancev Franc Križan po posvetih o mandatarju pri predsednici republike Nataši Pirc Musar dejal, da nadaljujejo pogovore z vsemi, ki jih bodo jemali kot resnega partnerja.

Preberi še Pirc Musar: Potrebne podpore za izvolitev mandatarja še ni

Logar tako zanika informacije, da naj bi bilo nad petkovo odločitvijo o košarici Golobu tudi nekaj nezadovoljstva. Povabila prek medijev, poskus napada na poslance in najava, da bodo poskušali prepričati enega za drugim, je po Logarjevih besedah sodu izbilo dno. Zaradi "varovanja integritete, programa in vrednot" so se odločili, da v takšnih pogovorih ne sodelujejo.

Križan je v ponedeljek dejal, da nadaljujejo pogovore z vsemi.
FOTO: Luka Kotnik

Konec tedna po njegovih besedah tako niso zasedali organi stranke, rezultat katerih je bila ponedeljkova izjava Križana. O tem, ali so v to smer vendarle tekli kakšni pogovori, pa je dejal, da imajo v politiki "preko dneva veliko pogovorov".

Poslanska skupina stranke pa je po Logarjevih zagotovilih enotna, je in bo glasovala enotno v zadevah, za katere se bodo skupaj odločili.

Ponovil je, da pričakujejo enakovreden dialog s partnerji, ki sestavljajo naslednjo vladi. Ključno izhodišče zanje pa je program, "ampak ne na način, da predstaviš naš program kot pogajalska izhodišča nasprotne strani", se je obregnil ob izhodišča, ki jim jih je posredovala Svoboda.

Demokrati pa so konec tedna pripravili tudi svoja pogajalska izhodišča, "tisti, ki jih bo želel imeti, jih bo lahko dobil", je dejal Logar.

Drugega vabila še ni

Vabila z nasprotne strani na pogovore o oblikovanju nove vlade pa zaenkrat še nimajo, je dejal. Tako pravi, da "v tem trenutku še nismo nikjer", so pa zelo izčistili pozicije. Meni namreč, da je pri njihovi izjavi, da so se pripravljeni pogovarjati z vsemi, v pomembnem delu spregledan del, da pričakujejo pogovore enakovrednih partnerjev in ne s pozicije moči. "Mislim, da je to rdeča črta vseh nas," je dejal.

Stranka tako po Logarjevih napovedih v vsa pogajanja stopa z jasnimi izhodišči in namero, da izpogajajo sporazum, ki bo dober za Slovenijo. Ob konstelaciji strank, ki so jo izvolili volivci, pa so razmerja takšna, kot so, veliko neznank v enačbah ni, je sklenil.

Kako kaže sestavljenju Janše vlade?

Poslanec SDS in danes izvoljeni podpredsednik DZ Danijel Krivec pa je o tem, kako blizu je sestava četrte vlade pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše, dejal, da ni vedeževalec. "Verjetno blizu ali pa daleč, pustimo se presenetiti, stvari se odvijajo tam, kjer se morajo, ne pred mediji, ne pred javnostjo in to je edino pravilno," je dejal. Tako tudi meni, da je vprašanje, ali naj prevzame mandat za sestavo nove vlade, vprašanje, ki ga je treba zastaviti predsedniku SDS.

Tega, ali vendarle v zakulisju potekajo pogovori, Krivec ni želel komentirati, je pa pristavil, da so ti vedno ključ do uspeha. "Če se odvije v ozadju, ni to nič slabega, to je edino pravilno in verjetno so na obeh straneh pogovori o ozadju, mogoče nekdo preveč to napoveduje, pa se mu potem sfiži," je še dejal.

Preberi še Krivec in Križan izvoljena za podpredsednika DZ, dve glasovnici označeni
Anže Logar Demokrati politika koalicija sestava vlade
  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI96

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Antoniozmaj
21. 04. 2026 17.43
prokle.lažnivec logar
Odgovori
+1
1 0
Perrun
21. 04. 2026 17.40
In jutri bo spet obratno, kar je danes trdil.
Odgovori
+1
2 1
FreedomMan
21. 04. 2026 17.40
Hočemo nove volitve!
Odgovori
+0
1 1
deltex
21. 04. 2026 17.37
Aja, je pa verjetno Slovenija edina evropska država, kjer predsednik parlamenta prihaja iz najmanjše stranke z najmanjšim številom glasov.... to je tako, kot bi v teku dali zlato medaljo zadnjemu.
Odgovori
+1
4 3
deltex
21. 04. 2026 17.35
Logar sploh ni prišel v parlament, prav tako Irglova ne. Ker ne znata delati nič drugega kot bluziti, se bosta zdaj prodala za nek položaj v vladi. Logar bo minister, Irglova pa kakšna vodja kabineta ali neka brezvezna sekretarka.... ne morem verjeti, da pa še kar blefira in pravi da Golobu ni zaprl vrata... takoj ko so z označenimi glasovnicami podprl Stevanovića, je bilo vse jasno.
Odgovori
+3
5 2
Barka pluje v pristan.
21. 04. 2026 17.39
Praviš Alenka Bratušek pa je v prejšnjem mandatu
Odgovori
-2
0 2
enapi
21. 04. 2026 17.42
Barkač nimaš razčiščenih pojmov
Odgovori
0 0
anko46
21. 04. 2026 17.35
Tako je g. Logar. Hlače dol pa malo se boste prepognili. Sicer pa ste itak tega navajen. Ostaja vse po starem.
Odgovori
+5
5 0
Boboljše
21. 04. 2026 17.35
Desni so mal zavohal oblast in so postal čist pohlepni. Kdo bo kaj in kdo da več. 😇 Letos grem na lep dopust , saj mi ne bo potrebno izplačat božižnice.
Odgovori
+1
1 0
Pujček
21. 04. 2026 17.34
Odprt si od zadaj.
Odgovori
+3
3 0
Slovenska pomlad
21. 04. 2026 17.34
Kaj ta Logar počne v parlamentu? To je za izvoljene poslance.
Odgovori
+3
4 1
Bella Ciao1
21. 04. 2026 17.30
Slovenclji ste izvolili sredinskega Logarja in Stevanovića..ia ia ia oslički
Odgovori
+2
4 2
deltex
21. 04. 2026 17.27
Logar je največji prevarant med politiki in daleč največji hinavec. Nikoli si nisem mislil, da mi bo šel kdaj kateri politik bolj na živce kot Janša, potem pa se pojavi tale dvoživka Logar....uf.
Odgovori
+4
8 4
jank
21. 04. 2026 17.27
Ta Jajotov jajček se vse bolj spreminja v gnilo jajce.
Odgovori
+8
10 2
roten
21. 04. 2026 17.26
Slaba tolažba za vaše nesposobnosti
Odgovori
+2
3 1
nopino
21. 04. 2026 17.25
Pozicije si izčistil, pozabil si na svojo, pozabil si na svoje besede VOLIVCI SO POVEDALI. Ja povedali so pa tudi to, da tebe ne marajo videti ne v parlamentu in še manj pa v vladi, ne tebe in ne tvoje verne pratilje, plastenke. Z tvojimi floskulami o sodelovanju z levimi strankami si dobil nekaj sredinskih glasov in to z težko prevaro ta istih volivcev. Glasov desnice pa nisi dobil, ker te predobro poznajo, tebe in tvoje sposobnosti.
Odgovori
+3
4 1
enapi
21. 04. 2026 17.25
gospod “gledam čez drugi pol” pastirjev trojanski konj je le uspel prevarati nekaj volivcev.
Odgovori
+3
5 2
Bella Ciao1
21. 04. 2026 17.24
Desni volilci ste tako neumni, da sploh nimate pojma kaj ste počeli bkrožili in se dogaja🤣 Ampak fari in bogataši pa imajo žur🤣🤣
Odgovori
+2
4 2
Žmavc
21. 04. 2026 17.25
Z arniko namaži, če te peče.
Odgovori
+1
2 1
frenk707
21. 04. 2026 17.24
Kako je lahko kandidat za ministra, pa ga volivci niso izvolili za poslanca?
Odgovori
+2
6 4
Žmavc
21. 04. 2026 17.25
Podobno kot Alenka in Marijan.
Odgovori
+3
3 0
Žmavc
21. 04. 2026 17.26
Volivci ne volijo ministrov. Te izbere PV. Si ti 9d včeraj?
Odgovori
+2
3 1
frenk707
21. 04. 2026 17.27
Ampak pri njiju dveh te je to motilo, kaj sedaj te ne?
Odgovori
+1
3 2
Kod.
21. 04. 2026 17.30
Njihove stranke sploh vrata parlamenta nista videle.
Odgovori
+1
1 0
Iluminati 2
21. 04. 2026 17.15
To, da mediji niso zraven, to ni dobro! Kajti z zakulisjem se dogovarjajo, kaj bo kdo dobil, oz. pokradu lepse povedano.
Odgovori
+5
6 1
Anion6anion
21. 04. 2026 17.15
Koliko je vreden se je izkazalo na volitvah , ko ga volivci niso izvolili niti v parlament. Želi pa voditi celotno Slovenijo.
Odgovori
+9
12 3
Kod.
21. 04. 2026 17.23
A ti si pa volil kandidata ne pa stranko😂
Odgovori
-1
1 2
Anion6anion
21. 04. 2026 17.13
Drugi Pahor. Govori in nic ne pove
Odgovori
+6
8 2
jank
21. 04. 2026 17.23
To je preveč pozitivna ocen za Logarja!
Odgovori
+0
1 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1664