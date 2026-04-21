Logar: Pozicije smo zelo izčistili, veliko neznank v enačbi ni

Predsednik Demokratov Anže Logar, ki je danes pred novinarske mikrofone stopil v družbi vseh svojih poslancev, ocenjuje, da se je prvak Svobode Robert Golob z besedami, da se Svoboda veseli dela v opoziciji, "samoizključil iz enačbe". Za Demokrate pa velja, da so vedno odprti za pogovore, je zatrdil. Tako tudi o razkoraku v izjavah zadnje dni pravi, da se poskuša iskati "razdor tam, kjer ga ni". Logar je namreč v petek sporočil, da se dokončno umikajo iz pogajanj z Golobom, v ponedeljek pa je vodja poslancev Franc Križan po posvetih o mandatarju pri predsednici republike Nataši Pirc Musar dejal, da nadaljujejo pogovore z vsemi, ki jih bodo jemali kot resnega partnerja.

Logar tako zanika informacije, da naj bi bilo nad petkovo odločitvijo o košarici Golobu tudi nekaj nezadovoljstva. Povabila prek medijev, poskus napada na poslance in najava, da bodo poskušali prepričati enega za drugim, je po Logarjevih besedah sodu izbilo dno. Zaradi "varovanja integritete, programa in vrednot" so se odločili, da v takšnih pogovorih ne sodelujejo.

Križan je v ponedeljek dejal, da nadaljujejo pogovore z vsemi. FOTO: Luka Kotnik

Konec tedna po njegovih besedah tako niso zasedali organi stranke, rezultat katerih je bila ponedeljkova izjava Križana. O tem, ali so v to smer vendarle tekli kakšni pogovori, pa je dejal, da imajo v politiki "preko dneva veliko pogovorov". Poslanska skupina stranke pa je po Logarjevih zagotovilih enotna, je in bo glasovala enotno v zadevah, za katere se bodo skupaj odločili. Ponovil je, da pričakujejo enakovreden dialog s partnerji, ki sestavljajo naslednjo vladi. Ključno izhodišče zanje pa je program, "ampak ne na način, da predstaviš naš program kot pogajalska izhodišča nasprotne strani", se je obregnil ob izhodišča, ki jim jih je posredovala Svoboda. Demokrati pa so konec tedna pripravili tudi svoja pogajalska izhodišča, "tisti, ki jih bo želel imeti, jih bo lahko dobil", je dejal Logar.

Drugega vabila še ni

Vabila z nasprotne strani na pogovore o oblikovanju nove vlade pa zaenkrat še nimajo, je dejal. Tako pravi, da "v tem trenutku še nismo nikjer", so pa zelo izčistili pozicije. Meni namreč, da je pri njihovi izjavi, da so se pripravljeni pogovarjati z vsemi, v pomembnem delu spregledan del, da pričakujejo pogovore enakovrednih partnerjev in ne s pozicije moči. "Mislim, da je to rdeča črta vseh nas," je dejal. Stranka tako po Logarjevih napovedih v vsa pogajanja stopa z jasnimi izhodišči in namero, da izpogajajo sporazum, ki bo dober za Slovenijo. Ob konstelaciji strank, ki so jo izvolili volivci, pa so razmerja takšna, kot so, veliko neznank v enačbah ni, je sklenil.

