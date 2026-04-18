SLOVENIJA ODLOČA 2026

Pred vstopom v vlado notranja trenja v Resni.ci in Demokratih?

Ljubljana, 18. 04. 2026 19.31 pred 15 minutami 3 min branja 19

Avtor:
Kaja Kobetič
Zoran Stevanović

Ali se Anžetu Logarju in Zoranu Stevanoviću ob vse več indicih, da bi lahko omogočila četrto Janševo vlado, dogaja stranka? Del Logarjevih poslancev naj bi imel glede tega pomisleke. Medtem ko je novoizvoljenemu predsedniku Državnega zbora Stevanoviću kar javno kritiko namenila vidna članica stranke Sabina Senčar. In zakaj poteze SDS-a v parlamentu nakazujejo, da v ozadju Janša že oblikuje novo vlado?

Teden dni po izvolitvi na mesto predsednika Državnega zbora s pomočjo desne sredine so tu prve javne razpoke v Resnici. Stevanoviću je kritiko v zapisu na Facebooku namenila vidna članica in pred tremi leti predsedniška kandidatka stranke Sabina Senčar. "Dragi Zoran, tvoji volivci niso neumni in ni jih za podcenjevati. Dati podporo bodočemu mandatarju, in ne iti v vladno koalicijo, je vsebinsko enako. Obljubil si, da ne boš prodal glasu za položaj, ampak za vsebino. Stranka Resni.ca ni Zoran Stevanović, ampak gibanje, ki je zraslo na naših skupnih vrednotah."

Da morajo ponuditi volivcem nekaj več kot le položaj, ki ga je zasedel, še dodaja Senčarjeva, medtem ko se prvak Resnice na objavo za zdaj ni odzval.

Pomisleke glede vstopa v vlado Janeza Janše pa naj bi imeli tudi nekateri poslanci Logarjevih Demokratov:

"Ni zbral niti poguma, da dvigne telefon predsedniku Golobu ali predsedniku Boštjančiču. Raje kot o vsebini se je na drugi strani pogovarjal samo o delitvi funkcij," je do odločitve Demokratov kritičen generalni sekretar Svobode Matej Grah. "Saj smo vsi vedeli, da je Janšev satelit, ampak v Svobodi ne bomo pustili ljudi na cedilu, ker si ne zaslužijo prevarantov," je dodala njegova strankarska kolegica Sara Žibrat.

"Naši poslanci na dnevni ravni dobivajo nespodobna povabila," je prepričan Anže Logar.
FOTO: Aljoša Kravanja

Ali to pomeni, da bo Svoboda s pogajalsko skupino pri nagovarjanju Demokratov na različnih ravneh še vztrajala? Neuradno namreč del svojih poslancev sploh ni seznanil z 8-stranskim predlogom Svobode, v katerem je ta v veliki meri upoštevala zahteve Demokratov. Kot smo neuradno izvedeli, naj bi bila Svoboda pripravljena celo odreči zanje enemu ključnih resorjev in ministrstvo za zdravje prepustiti Demokratom. "Naši poslanci na dnevni ravni dobivajo nespodobna povabila," je prepričan Anže Logar.

"Popoln déjà vu iz leta 2011," je medtem ob Logarjevi odločitvi zapisal Gregor Virant, saj da so, tako kot tedaj Državljanska lista, sprejeli edino logično rešitev. In dodal, da bodo, če se je tudi SDS kaj naučila iz tistega obdobja, čisto solidno vozili skupaj.

Da je v zraku že čutiti veter nove slovenske pomladi, je sinoči zapisal Janša, in tudi poteze SDS-a v parlamentu nakazujejo, da je sestavljanje vlade v polnem razmahu.

SDS namreč želi pohiteti z obravnavo Golobovega predloga o krčenju ministrstev – kot zapisujejo v zahtevi za sklic izredne seje, je učinkovita ureditev sestave vlade ključna za nemoteno izvajanje nalog v prihajajočem mandatu. Zato je v interesu učinkovitega upravljanja države, da se predlog zakona obravnava čim prej. Šele po obravnavi predloga Svobode bi namreč SDS lahko predlagal svojega in si vladno ekipo oblikoval po svoje.

resnica demokrati volitve 2026 vlada janez janša
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bik123
18. 04. 2026 19.48
pol levakov bo slo v zapor, zato se tako tresejo
Odgovori
-1
0 1
Žmavc
18. 04. 2026 19.48
Golobnjak se je zaletel in sedaj je panika. Vse kar piše je, "naj bi, naj bi, naj bi..."
Odgovori
-2
0 2
Andree
18. 04. 2026 19.47
GS+SDS mandatar pa nekdo ki ni za ene niti za druge
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
18. 04. 2026 19.47
Vas je strah lewaki, ... v paniki z mešanjem dreka vam ne bo čisto nič uspelo .. !!!
Odgovori
+1
3 2
Desno
18. 04. 2026 19.47
Noben noče z nobenim.. Razpis volitev konec te svinjarije
Odgovori
+1
1 0
GLUPI DAVKI
18. 04. 2026 19.46
Pa sej to je vsem jasno, da ta desna nedomoljubna vlada s 43 glasovi ne more dolgo brcati
Odgovori
+0
1 1
clox
18. 04. 2026 19.46
Tole so priprave medijev na nove volitve.. na nove delitve. Nek tretji blok jih resno moti in potem fabricirajo takele sestavke. V zapor bi moral it, vsi po vrsti!
Odgovori
+3
3 0
Oknaj 4
18. 04. 2026 19.45
Če je že sedaj kriza in razhajanja v strankah potem druge ni kot ponovno na volitve . Vrjamem pa ne da bo do tega prišlo saj so njihove plače preveč mikavne
Odgovori
+2
2 0
Jerry321
18. 04. 2026 19.45
VSEEE, razen janše je opcija!!!
Odgovori
-1
1 2
GLUPI DAVKI
18. 04. 2026 19.45
Jelinčič je že pred enim letom lepo povedal, da ga zanima le plačin da mu dol visi za ljudi in državo... Plemeniti pa Stevkota dobro pozna
Odgovori
+0
1 1
Maribor?an 1
18. 04. 2026 19.44
Glej boljše vlado in da se začne delat kot pa kolesa
Odgovori
+2
3 1
pusi
18. 04. 2026 19.44
Sabini diši obljubljen miljoncek
Odgovori
+0
2 2
YouRangMyLord
18. 04. 2026 19.44
Metanje polen pod noge, preko levega medija.
Odgovori
+2
3 1
GLUPI DAVKI
18. 04. 2026 19.43
Opa bato
Odgovori
+1
1 0
mali.mato
18. 04. 2026 19.43
Mediji se še vedno trudite Golobu omogočiti vladanje?
Odgovori
+3
4 1
sencina
18. 04. 2026 19.42
Nove volitve ker prost.....ja j v Sloveniji prepovedana.Dovolj je bilo Jelincica Pocivalška in unga iz desusa ter podobnih podri...h muh.
Odgovori
+0
1 1
misekmali
18. 04. 2026 19.40
Draga Sabina Senčar, 8000+ EUR mesečne plače za funkcijo predsednika državnega zbora se ne bom odrekel. Tvoj Zoki
Odgovori
+0
2 2
ap100
18. 04. 2026 19.39
še bolje, meni bi bile všeč nove volitve golob lahko kupi 4 poslance janša pa jih obvladuje sedem torej po razrezu razpada obeh strank na golobnjak in janševce imata spet vsak po 44 poslancev
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Kaj morate vedeti, če dojite v nosečnosti ali tandemu?
Kaj morate vedeti, če dojite v nosečnosti ali tandemu?
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
zadovoljna
Portal
Tako prisrčna je hčerka princese hrvaških korenin
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
vizita
Portal
Ko udari kruta usoda: zakonca z enako redko obliko raka, a z neomajno močjo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
cekin
Portal
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
moskisvet
Portal
Napačno pripravljate klobase? Te napake uničijo njihov okus
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
dominvrt
Portal
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
okusno
Portal
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
voyo
Portal
Kvartopirec
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641