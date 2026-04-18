Pred vstopom v vlado notranja trenja v Resni.ci in Demokratih?

Teden dni po izvolitvi na mesto predsednika Državnega zbora s pomočjo desne sredine so tu prve javne razpoke v Resnici. Stevanoviću je kritiko v zapisu na Facebooku namenila vidna članica in pred tremi leti predsedniška kandidatka stranke Sabina Senčar. "Dragi Zoran, tvoji volivci niso neumni in ni jih za podcenjevati. Dati podporo bodočemu mandatarju, in ne iti v vladno koalicijo, je vsebinsko enako. Obljubil si, da ne boš prodal glasu za položaj, ampak za vsebino. Stranka Resni.ca ni Zoran Stevanović, ampak gibanje, ki je zraslo na naših skupnih vrednotah."

Da morajo ponuditi volivcem nekaj več kot le položaj, ki ga je zasedel, še dodaja Senčarjeva, medtem ko se prvak Resnice na objavo za zdaj ni odzval.

Pomisleke glede vstopa v vlado Janeza Janše pa naj bi imeli tudi nekateri poslanci Logarjevih Demokratov:

"Ni zbral niti poguma, da dvigne telefon predsedniku Golobu ali predsedniku Boštjančiču. Raje kot o vsebini se je na drugi strani pogovarjal samo o delitvi funkcij," je do odločitve Demokratov kritičen generalni sekretar Svobode Matej Grah. "Saj smo vsi vedeli, da je Janšev satelit, ampak v Svobodi ne bomo pustili ljudi na cedilu, ker si ne zaslužijo prevarantov," je dodala njegova strankarska kolegica Sara Žibrat.