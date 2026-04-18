Pred vstopom v vlado notranja trenja v Resni.ci in Demokratih?

Teden dni po izvolitvi na mesto predsednika Državnega zbora s pomočjo desne sredine so tu prve javne razpoke v Resnici. Stevanoviću je kritiko v zapisu na Facebooku namenila vidna članica in pred tremi leti predsedniška kandidatka stranke Sabina Senčar. "Dragi Zoran, tvoji volivci niso neumni in ni jih za podcenjevati. Dati podporo bodočemu mandatarju, in ne iti v vladno koalicijo, je vsebinsko enako. Obljubil si, da ne boš prodal glasu za položaj, ampak za vsebino. Stranka Resni.ca ni Zoran Stevanović, ampak gibanje, ki je zraslo na naših skupnih vrednotah."
Da morajo ponuditi volivcem nekaj več kot le položaj, ki ga je zasedel, še dodaja Senčarjeva, medtem ko se prvak Resnice na objavo za zdaj ni odzval.
Pomisleke glede vstopa v vlado Janeza Janše pa naj bi imeli tudi nekateri poslanci Logarjevih Demokratov:
"Ni zbral niti poguma, da dvigne telefon predsedniku Golobu ali predsedniku Boštjančiču. Raje kot o vsebini se je na drugi strani pogovarjal samo o delitvi funkcij," je do odločitve Demokratov kritičen generalni sekretar Svobode Matej Grah. "Saj smo vsi vedeli, da je Janšev satelit, ampak v Svobodi ne bomo pustili ljudi na cedilu, ker si ne zaslužijo prevarantov," je dodala njegova strankarska kolegica Sara Žibrat.
Ali to pomeni, da bo Svoboda s pogajalsko skupino pri nagovarjanju Demokratov na različnih ravneh še vztrajala? Neuradno namreč del svojih poslancev sploh ni seznanil z 8-stranskim predlogom Svobode, v katerem je ta v veliki meri upoštevala zahteve Demokratov. Kot smo neuradno izvedeli, naj bi bila Svoboda pripravljena celo odreči zanje enemu ključnih resorjev in ministrstvo za zdravje prepustiti Demokratom. "Naši poslanci na dnevni ravni dobivajo nespodobna povabila," je prepričan Anže Logar.
"Popoln déjà vu iz leta 2011," je medtem ob Logarjevi odločitvi zapisal Gregor Virant, saj da so, tako kot tedaj Državljanska lista, sprejeli edino logično rešitev. In dodal, da bodo, če se je tudi SDS kaj naučila iz tistega obdobja, čisto solidno vozili skupaj.
Da je v zraku že čutiti veter nove slovenske pomladi, je sinoči zapisal Janša, in tudi poteze SDS-a v parlamentu nakazujejo, da je sestavljanje vlade v polnem razmahu.
SDS namreč želi pohiteti z obravnavo Golobovega predloga o krčenju ministrstev – kot zapisujejo v zahtevi za sklic izredne seje, je učinkovita ureditev sestave vlade ključna za nemoteno izvajanje nalog v prihajajočem mandatu. Zato je v interesu učinkovitega upravljanja države, da se predlog zakona obravnava čim prej. Šele po obravnavi predloga Svobode bi namreč SDS lahko predlagal svojega in si vladno ekipo oblikoval po svoje.
