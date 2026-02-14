'Nihče nas ne pozna, vsi se dramatično motijo'

Spodletelo mu je na evropskih in predsedniških volitvah, neuspešno se je potegoval tudi za župana Ljubljane. Čeprav se je nedavno samooklical za 'serijskega političnega luzerja', je Anže Logar prepričan, da po letošnjih parlamentarnih volitvah ne bo poraženec, ampak zmagovalec.
Priznava, da se je od svoje nekdanje stranke, SDS, kateri je bil zvest 25 let, odmaknil tudi zaradi pomikanja v skrajna stališča. Kot pomembno prelomnico, ki je prispevala k razmisleku o odhodu, sicer izpostavlja afero 'glupi davki', v središču katere se je znašel nekdanji minister za okolje Andrej Vizjak.
Prepričan je, da bo z alternativo klasičnim delitvam med levimi in desnimi sestavljal prihodnjo vlado oziroma, kot pravi, raznobarvno koalicijo. Pri tem zanika očitke, da je satelit SDS, in zavrača etikete. "Dogaja se ravno to, da potem te etikete vsi lepijo na nas. Za ene smo murgelski podtaknjenec ali zlati prinašalec, za nekoga drugega smo satelit ali pa podaljšana roka nekoga. Ampak zanimivo je v bistvu to, da nas nihče ne pozna, vsi se dramatično motijo. Mi gremo v to kampanjo samo zato, da Sloveniji ponudimo neko politiko, ki se bo od tega oddaljila in se vrnila nazaj k vsebini," zatrjuje Logar.
V svojih odgovorih na vprašanja, s kom bi sestavljal koalicijo, sicer ni konkreten, saj da bo za to čas po volitvah, obljublja pa politično širino.
Prvak Demokratov ob tem ne skriva ostrine do premierja Roberta Goloba. Delo aktualne vlade bi na lestvici od 1 do 10 ocenil s skromno trojko, saj je prinesla "dramo brez rezultata", ob tem pa zdravnike in gospodarstvenike "oblikovala za razredne sovražnike".
Logar je v pogovoru pred našo kamero spregovoril tudi o radlerju, ki ga je spil z Vladimirjem Prebiličem in njunem selfiju, pa tudi o burger aferi in sporu z Niko Kovač. Odzval se je tudi na očitke, da je predstavnik menedžerskih elit, in predstavil svojo vizijo dostopnega javnega zdravstva.
