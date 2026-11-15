Macedonija v Novem mestu izzivajo trije protikandidati

Macedoni, ki se za četrti mandat poteguje s podpisi volivcev in svojo Listo Gregorja Macedonija, se bo tokrat soočil s tremi tekmeci. Po vrstnem redu na glasovnici so to kandidat Svobode Andrej Kastrevec, kandidat SD in Preroda Srečko Vovko ter kandidat Piratov Jože Pirh. Četrti na glasovnici bo v nedeljo Macedoni.

Volilna udeležba

Do 16. ure je v novomeški občini glasovalo 35,89 odstotka volilnih upravičencev, kar je 9986 občank in občanov. V občini je sicer 27.827 volilnih upravičencev.

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Srečko Vovko Damjan Žibert

Gregor Macedoni Damjan Žibert





Medtem ko je bil Pirh v volilni tekmi manj opazen, je predvolilna tekma potekala predvsem med tremi preostalimi kandidati. Macedoni je v njej izpostavljal predvsem svoje dosedanje dosežke in napoveduje dokončanje že zastavljenih projektov, medtem ko sta se Kastrevec in Vovko na soočenjih v veliki meri osredotočila na to, kaj v občini še ni bilo urejeno oz. kaj bi bilo treba narediti drugače. Eden od projektov, glede katerega imajo kandidati drugačna stališča, je gradnja nove novomeške športne dvorane. Kastrevec in Vovko sta prepričana, da bi jo morali zgraditi ob športnem stadionu Portoval v Šmihelu, kjer bi bila dostopna peš iz samega središča mesta in za kar je občina že pridobila gradbeno dovoljenje. Macedoni pa vztraja, da velikih športnih objektov ni smiselno graditi v mestnem središču, da ne bi obremenjevali tamkajšnjega prometa, ampak ob robu mesta. Kot primerno lokacijo na primer vidi Drgančevje, kjer je načrtovan tudi univerzitetni kampus.

Kako bi urejali promet in reševali romska vprašanja?

Precej kritik Kastrevec in Vovko usmerjata v ureditev prometa v Novem mestu, saj sta prepričana, da je občina v zadnjih letih na tem področju naredila premalo. Macedoni odgovarja, da so prometni zastoji, ki se pojavljajo predvsem v urah, ko ljudje odhajajo iz službe, v veliki meri posledica tega, da državna projekta zahodne in vzhodne novomeške obvoznice stojita oz. potekata prepočasi, in dejstva, da država ne izpelje nekaterih načrtovanih preureditev na novomeških vpadnicah, ki so državne ceste. Kastrevec in Vovko sta prepričana, da bi morala občina pri omenjenih projektih bolj pritisniti na državo. Pirh pa bi prometne težave reševal s krepitvijo javnega prevoza in širitvijo prevoznih linij, izpostavlja tudi nujnost obnove novomeške avtobusne postaje.

Mestna občina Novo mesto je šesta med dvanajstimi mestnimi občinami v Sloveniji po številu prebivalcev in druga najbogatejša mestna občina v Sloveniji. FOTO: Shutterstock