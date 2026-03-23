Macron v slovenščini čestital Golobu, Janša pa ...

Je pa prvak stranke SDS Janez Janša odgovoril na zapis v angleščini: 'Not so fast' oziroma 'ne tako hitro'.

"Iskrene čestitke, spoštovani Robert Golob, ob vaši uvrstitvi na prvo mesto na državnozborskih volitvah, kar priča o zaupanju Slovencev v evropsko, demokratično in napredno usmeritev. Skupaj si bomo prizadevali za Evropo, ki bo ostala zvesta svojim vrednotam ter bo bolj suverena in močnejša, " je na X v čestitki Robertu Golobu zapisal Emmanuel Macron.

Golobu je za "veliko zmago" čestitala tudi vodja liberalne skupine Renew v Evropskem parlamentu Valerie Hayer. "Premagali ste populistični projekt Janeza Janše, zaveznika (madžarskega premierja op. STA) Viktorja Orbana, ki uporablja enake protidemokratične manevre. Obžalujem, da je Evropska ljudska stranka z odločno podporo njemu opustila svoja temeljna načela," je zapisala na družbenem omrežju.

Dodala je, da so Slovenci potrdili zavezanost "svobodni in močni Sloveniji v EU" ter Golobu zaželela uspeh pri oblikovanju koalicije.

Da zmaga Goloba pomeni, da Slovenija ostaja na proevropski poti, pa je zapisala italijanska senatorka iz vrst slovenske manjšine Tatjana Rojc. Senatorka, ki je bila izvoljena na listi italijanske opozicijske Demokratske stranke, je izrazila upanje, da bo v Sloveniji kmalu oblikovana večina, ki bo "nadaljevala reforme in okrepila že sicer jasna stališča države glede mednarodne politike".

Rojčeva je za izvolitev v DZ čestitala tudi poslancu italijanske narodnosti Feliceju Zizi. Zaželela mu je veliko uspeha pri zastopanju italijanske skupnosti ter izrazila pripravljenost na sodelovanje.

Medtem pa je izvoljenemu predstavniku madžarske narodnosti v DZ Ferencu Horvathu čestital vodja madžarske diplomacije Peter Szijjarto. Po poročanju madžarske tiskovne agencija MTI je zapisal, da lahko madžarska skupnost tudi v prihodnje računa na vlado v Budimpešti. "Smo en narod in ne bomo dopustili, da kdorkoli povzroči razkol med nami," je zapisal Szijjarto.