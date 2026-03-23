SLOVENIJA ODLOČA 2026

Macron v slovenščini čestital Golobu, Janša pa ...

Ljubljana , 23. 03. 2026 11.23 pred 1 uro 2 min branja 899

Avtor:
A.K. M.P. STA
Golobov obisk v Parizu

Francoski predsednik Emmanuel Macron je čestital Robertu Golobu ob zmagi na državnozborskih volitvah. V zapis se je vmešal drugouvrščeni Janez Janša, ki se mu je kot kaže, prvo mesto izmuznilo za manj kot odstotek. Zapisal je: "Ne tako hitro". Golobu je medtem za zmago čestitala tudi vodja liberalne skupine Renew v Evropskem parlamentu Valerie Hayer.

"Iskrene čestitke, spoštovani Robert Golob, ob vaši uvrstitvi na prvo mesto na državnozborskih volitvah, kar priča o zaupanju Slovencev v evropsko, demokratično in napredno usmeritev. Skupaj si bomo prizadevali za Evropo, ki bo ostala zvesta svojim vrednotam ter bo bolj suverena in močnejša," je na X v čestitki Robertu Golobu zapisal Emmanuel Macron.

Je pa prvak stranke SDS Janez Janša odgovoril na zapis v angleščini: 'Not so fast' oziroma 'ne tako hitro'.

Srečanje pri Macronu
Srečanje pri Macronu
FOTO: AP

Golobu je za "veliko zmago" čestitala tudi vodja liberalne skupine Renew v Evropskem parlamentu Valerie Hayer. "Premagali ste populistični projekt Janeza Janše, zaveznika (madžarskega premierja op. STA) Viktorja Orbana, ki uporablja enake protidemokratične manevre. Obžalujem, da je Evropska ljudska stranka z odločno podporo njemu opustila svoja temeljna načela," je zapisala na družbenem omrežju.

Dodala je, da so Slovenci potrdili zavezanost "svobodni in močni Sloveniji v EU" ter Golobu zaželela uspeh pri oblikovanju koalicije.

Da zmaga Goloba pomeni, da Slovenija ostaja na proevropski poti, pa je zapisala italijanska senatorka iz vrst slovenske manjšine Tatjana Rojc. Senatorka, ki je bila izvoljena na listi italijanske opozicijske Demokratske stranke, je izrazila upanje, da bo v Sloveniji kmalu oblikovana večina, ki bo "nadaljevala reforme in okrepila že sicer jasna stališča države glede mednarodne politike".

Rojčeva je za izvolitev v DZ čestitala tudi poslancu italijanske narodnosti Feliceju Zizi. Zaželela mu je veliko uspeha pri zastopanju italijanske skupnosti ter izrazila pripravljenost na sodelovanje.

Medtem pa je izvoljenemu predstavniku madžarske narodnosti v DZ Ferencu Horvathu čestital vodja madžarske diplomacije Peter Szijjarto. Po poročanju madžarske tiskovne agencija MTI je zapisal, da lahko madžarska skupnost tudi v prihodnje računa na vlado v Budimpešti. "Smo en narod in ne bomo dopustili, da kdorkoli povzroči razkol med nami," je zapisal Szijjarto.  

Med Svobodo in SDS 7773 glasov razlike, SD in Demokrati le 87

Zbrala največ glasov na listi: Golobu 11.272, Janši pa 9185 glasov

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

STEVO.ANŽE.ROBi
23. 03. 2026 18.24
Čestitke za Stevota notranji minister.
Nenil
23. 03. 2026 18.22
golob, Gorica, primorska sramota, da o Koparu ne govorimo
vednokontra
23. 03. 2026 18.05
Podporniki ne-svobode podpirate ropanje države, korupcijo in kriminalno državo. Poglejte in poslušajte si posnetke, katerih avtentičnost ni bila zanikana, nasprotno, strkovnjak jih je potrdil
Polkavalčekrokenrol
23. 03. 2026 18.01
GS,SD,levica,resnica,demokrati,to bo stabilna vlada z nekoliko manj stabilno Janšetovo opozicijo,malo bodo cvilili malo krulili,če jih bo kdo sploh poslušal
Pedro Lopez
23. 03. 2026 18.11
Edina opcija je GS + NSI + SD + Demokrati. Drugo kombinacije ne bodo opravilno sposobne.
Obi-van-Kenobi
23. 03. 2026 17.50
Z macronom se js ne bi hvalil prevec, kje pa je njegov mož?
Logika101
23. 03. 2026 17.49
Gibanje Korupcija
rogla
23. 03. 2026 17.55
Gibanje Izdaja.
Julijann
23. 03. 2026 17.45
No, vsi ki navijate za Goloba. Povejte njegovo novo koalicijo!
Sickk 2
23. 03. 2026 17.57
Pa dobr a bos ze nehu jokat tlele..
Vse stransko
23. 03. 2026 17.38
Janez bo že vedel. Je pihnil mimo pri Trampu nekoč.
Julijann
23. 03. 2026 17.36
Pirc pravi,kdor ji prinese 46 glasov, bo predlagan za mandatarja.
Ulice plešejo
23. 03. 2026 17.31
Golob je sinonim za korupcijo. Ostale stranke se lahka grejo učit k njemu
Podlesničar
23. 03. 2026 17.26
Janša ni tip politika, ki bi vrgel puško v koruzo... on bo desnico tlačil v drek vsaj še 20 let... 😂😂😂
mentos12
23. 03. 2026 17.47
Ti rajši poglej vašo pamet,ki je pa res v gnojnici. Da izvoliš takega pokvarjenca,vrhunskega lažnivca,diktatorčka, golobajza.
Slavko BabIč
23. 03. 2026 17.26
Danes zvečer bomo zaplesali argentinski tango za vse užaloščene sfečkarje!
Groucho Marx
23. 03. 2026 17.35
Raje izraelski twist, če je že pernati izraelski hlapec.
Ulice plešejo
23. 03. 2026 17.25
Prvo naj vlado sestavijo potem pa čestitajo en drugemu
Julijann
23. 03. 2026 17.24
Če bi mene Golob vprašal, bi mu rekel .... GS , SD, Demokrati , NSi. Sedaj pa res naredite že nekaj!
Julijann
23. 03. 2026 17.25
Seveda ob predpostavki, ČISTI RAČUNI, DOBRO ZA SLOVENIJO.
pinč pančev
23. 03. 2026 17.33
🤣
2fast4
23. 03. 2026 17.24
Kopar, Kranj, Jesenice, Ljubljana - Tu kraljujejo jugoić in golobovi pajdaši, kralj trotoara janković...
pinč pančev
23. 03. 2026 17.33
Za keš so vsi kralji trotoara
Vse stransko
23. 03. 2026 17.40
Tudi ti bi gate slekel za pravi denar.
Mehtilda
23. 03. 2026 18.08
2fast4,odcepite se, pa da vas vidim. Pozabil si omeniti Maribor in Mursko Soboto..Maribor bo ko zahodni Berlin nekoč..drugače, ne..nisem južne krvi , Jankovič še nikoli ni dobil mojega glasu, ne delam v javni upravi, temveč v majhnem privat podjetju in glej ga šment, na mojem listku je bila obkrožena svoboda, pa niti ni bila moja prva izbira. In zanimivo, nobenih volivcev ne žalim..vsak po svoje, komur pač bolj verjame. Jaz nobenemu in samo izbiram zame manj slabo
kokicas
23. 03. 2026 17.21
Kdo bo prodal svoje volilne obljube?
pinč pančev
23. 03. 2026 17.22
Oba ker težko prežvijo
Belbog
23. 03. 2026 17.20
Rdeči mesečnik, zs luko Koper?
TriCERARtops
23. 03. 2026 17.20
Čestitke vsem komunistom in 65 letnim babicam ki jim lovi samo poptv! Zaslužena zmaaga!
Slavko BabIč
23. 03. 2026 17.18
Lažnivi Jufka, ki se ne spomni, da se je srečal z bivšim izraelskim generalom! in potem prodava pravljice Slovencem, kako je ta bivši general junak! pravljice za triletne otroke in sfejčarske ovčice! Pa še ofce na travniku so bolj pametne, kot te sfejče!
pinč pančev
23. 03. 2026 17.20
Sj prou da se je
Rdečimesečnik
23. 03. 2026 17.18
Za Luko Koper bi tudi jaz čestital
