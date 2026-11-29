V drugem krogu lokalnih volitev volivci odločajo o županih v 45 slovenskih občinah. Med njimi je tudi Maribor, kjer se po odločitvi aktualnega župana Saše Arsenoviča, da ne bo kandidiral za tretji mandat, obeta novo poglavje v mestni politiki. Zmagovalec drugega kroga bo občino vodil prihodnja štiri leta. Do 16. ure je svoj glas oddalo 24,08 odstotka volilnih upravičencev. Obeta se tesen obračun, saj za zdaj še ni jasno, komu se bodo v drugem krogu prevesili glasovi volivcev, ki so v prvem krogu podprli kandidate, ki se niso uvrstili v nadaljnji boj za županski položaj. V prvem krogu je Matevž Frangež, kandidat Zavezništva za novi Maribor, ki povezuje SD, Levico ter Listo kolesarjev in pešcev, prejel nekaj več kot 28 odstotkov glasov oziroma nekaj več kot 10.000 glasov. Njegov nasprotnik Bor Greiner, ki kandidira kot neodvisni kandidat z listo Bor za naš Maribor, je zbral nekaj manj kot 23 odstotkov podpore.

Matevž Frangež FOTO: Bobo

Kampanjo sta kandidata zaznamovala s precej podobnima pristopoma, a različnima poudarkoma. Frangež stavi na gospodarski in tehnološki preboj, nove investicije in delovna mesta: "Maribor mora stopiti skupaj. Maribor mora skupaj držati. In to želimo doseči. To želim doseči kot župan vseh." Greiner pa obljublja predvsem bolj urejeno mesto, podporo malemu gospodarstvu in več pozornosti vsem mestnim četrtem. Tudi na predvolilnih soočenjih sta izpostavila različne prioritete. Frangež je poudaril potenciale mesta, povezovanje univerze in gospodarstva ter zgled Gradca, medtem ko je Greiner opozarjal na omejene pristojnosti župana na področju gospodarstva in potrebo po zmanjševanju birokratskih ovir za podjetnike.

Bor Greiner FOTO: Bobo

Greiner je po javni podpori SDS še naprej zagovarjal svojo nestrankarsko držo, Frangež pa je poudaril, da strankarska pripadnost ne ovira sodelovanja z različnimi političnimi akterji. Frangeža je pred drugim krogom podprl tudi odhajajoči župan Saša Arsenovič. Volilna udeležba bo pomemben dejavnik današnjega glasovanja. V prvem krogu je namreč na volišča prišlo le nekaj več kot 45 odstotkov mariborskih volivcev, kar je bil drugi najslabši rezultat med mestnimi občinami.

Saša Arsenović FOTO: Bobo

Oba kandidata sta danes po oddaji glasu volivce pozvala k udeležbi. Frangež je ob tem dejal: "V tej kampanji sem se naučil, da ni slabega vremena, so samo slaba oblačila. Zato se toplo oblecite in pojdite na volišča." Greiner pa je volivce spomnil: "Vse, kar potrebujete, je osebna izkaznica in nekaj minut časa." V volilnih štabih obeh kandidatov za župana Mestne občine Maribor pred objavo izidov drugega kroga volitev vlada optimistično vzdušje. Podporniki kandidata SD, Levice ter Liste kolesarjev in pešcev Matevža Frangeža so se zbrali v nekdanjem Kinu Udarnik, nestrankarski kandidat Bor Greiner s privrženci čaka rezultate v štabu na Gosposki ulici.

V štabih optimistično

Oba kandidata upata na večjo volilno udeležbo kot v prvem krogu, ko se je v Mariboru volitev udeležilo dobrih 45 odstotkov od skupno 79.189 volilnih upravičencev. "Srčno si želim, da bi volitve bile praznik demokracije. V Mariboru sicer v zadnjih letih temu nismo priča, ampak upanje vedno ostaja," je ob izteku današnjega glasovanja dejal za STA Greiner. Svoj štab je pred dnevi preselil v prostor, kjer je imel v prvem krogu volitev štab prav tako nestrankarski županski kandidat Andrej Bauman, ki je za las zgrešil uvrstitev v drugi krog. Kot je pojasnil Greiner, je bil prejšnji prostor premajhen, zato so se odločili, da si za nekaj dni privoščijo večjega. Tudi sicer je med kampanjo večkrat izpostavil, da si kot kandidat, ki je "neodvisen od politike in kapitalskih interesov", ne more privoščiti tako visokih stroškov kampanje kot glavni tekmeci. Vseskozi poudarja, da glede na trenutno finančno stanje občine "ni čas za odpiranje šampanjcev", in temu sledi tudi nocojšnja pogostitev v štabu.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right V štabu Bora Greinerja Bobo

V štabu Bora Greinerja Bobo

V štabu Bora Greinerja Bobo

V štabu Bora Greinerja Bobo







Greiner je za 24UR komentiral razloge za morebitno nizko volilno udeležbo. Kot eno od možnosti je omenil soočenja s Frangežem, ki bi lahko ljudi odvrnila od obiska volišč. Sicer se ni strinjal z oceno, da sta bila kandidata na soočenjih preveč osebna. Greiner se zahvaljuje svoji ekipi, da mu je kljub omejenim sredstvom pomagala v tej volilni preizkušnji, ki je zanj prva v življenju. Njegova dosedanja poklicna pot je bila posvečena Radiu City, kjer je delal kot novinar in urednik. Na drugi strani Frangež velja za politično izkušenega kandidata z močno strankarsko podporo. V politiki je od dijaških let, v mandatu prejšnje vlade je bil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Na objavo rezultata današnjega glasovanja tako kot v prvem krogu volitev čaka v štabu v preddverju nekdanjega Kina Udarnik na Grajskem trgu, ki so ga s podporniki "udarniško" očistili.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right V štabu Matevža Frangeža Bobo

V štabu Matevža Frangeža Bobo

V štabu Matevža Frangeža Bobo



