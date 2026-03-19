Mesec: Najbolj podla kampanja doslej kaže na prelomnost volitev

Levica in Vesna, ki na parlamentarnih volitvah nastopata s skupno listo sta danes v središču Ljubljane na Tromostovju in s stojnico na Prešernovem trgu potegnili črto pod kampanjo.

Luka Mesec FOTO: Bobo

Sokoordinator Levice Luka Mesec je ob tem ocenil, da na pomen tokratnih volitve kaže tudi to, da kampanja ni temeljila na soočenju argumentov, pač pa na manipulacijah, poniževanjih in vpletanju tujih varnostno-obveščevalnih služb v slovenskem demokratične procese. "Desnica si očitno poskuša z umazanimi triki ukrasti volitve. Če to počne že zdaj, nas lahko samo skrbi, kaj bo počela po volitvah," je bil oster.

Glede Janše in podjetja Black Cube

Ob tem se je odzval tudi na besede prvaka SDS Janeza Janše, ki je v ponedeljek na našem soočenju na POP TV dejal, da ni nikoli slišal za podjetje Black Cube, v sredo pa je na soočenju na Planet TV priznal, da se je srečal z enim od predstavnikov podjetja Gioro Eilandom, ki je bil v preteklosti tudi predsednik sveta za nacionalno varnost v Izraelu. Kdaj točno so se sestali, sicer Janša ni znal povedati.

"Po takem priznanju mu ostane samo še ena možnost in to je odstop z mesta, ki ga trenutno zaseda. To je delovanje proti nacionalni varnosti, to je delovanje, ki je nezakonito in tak človek ne more voditi ne opozicije, kaj šele slovenske vlade," je odločen Mesec.

Levica in Vesna Bobo

Levica in Vesna Bobo

Levica in Vesna Bobo

Levica in Vesna Bobo

Levica in Vesna Bobo











Poziv premierja Roberta Goloba EU k preiskavi tujega vmešavanja v volitve v Sloveniji in pripravi učinkovitejšega odziva na podobne primere v prihodnje v drugih državah članicah tako vidi kot "logično reakcijo". "Ne moremo biti talci Izraela ali trenutnega vodstva ZDA, ki se očitno namerava vtikati v čisto vse zadeve po svetu," je dejal. Kot je zatrdil, Levica in Vesna ne nameravata pristajati na to, da bi Slovenija v naslednjih štirih letih postajala država, podobna "Trumpovi Ameriki, Vučićevi Srbiji ali Orbanovi Madžarski". "Dokler smo tu, bomo to preprečevali in onemogočali, da si laži, nesramnosti in vulgarnost pridobijo domovinsko pravico," zagotavlja Mesec.

'Edina parlamentarna opcija, ki nima korupcijskih afer'

Poudaril je tudi, da so v obeh strankah zbrani ljudje, ki so v iztekajočem se mandatu dokazali, da njihove obljube nekaj štejejo. Obenem je znova navedel, da je Levica "edina parlamentarna opcija, ki nima za sabo korupcijskih afer in ni naključje, da nas tudi v teh prisluhih, ki zdaj krožijo v Sloveniji, ne boste našli".

Levica in Vesna FOTO: Bobo