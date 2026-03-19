SLOVENIJA ODLOČA 2026

Mesec: Najbolj podla kampanja doslej kaže na prelomnost volitev

Ljubljana, 19. 03. 2026 15.12 pred 49 minutami 3 min branja 24

Avtor:
STA M.P.
Levica in Vesna

Sokoordinator Levice Luka Mesec je v končnici kampanje ocenil, da je bila ta najbolj podla doslej, kar kaže na prelomnost volitev. Zatrjuje pa, da se Levica in Vesna nanje nista podali s figami v žepu. Glas zanje bo glas za vlado, ki bo delala za delo, naravo, razvoj in blaginjo vseh, ne pa za kapital in razvoj elit, obljublja in poziva k udeležbi.

Levica in Vesna, ki na parlamentarnih volitvah nastopata s skupno listo sta danes v središču Ljubljane na Tromostovju in s stojnico na Prešernovem trgu potegnili črto pod kampanjo.

Luka Mesec
Luka Mesec
FOTO: Bobo

Sokoordinator Levice Luka Mesec je ob tem ocenil, da na pomen tokratnih volitve kaže tudi to, da kampanja ni temeljila na soočenju argumentov, pač pa na manipulacijah, poniževanjih in vpletanju tujih varnostno-obveščevalnih služb v slovenskem demokratične procese.

"Desnica si očitno poskuša z umazanimi triki ukrasti volitve. Če to počne že zdaj, nas lahko samo skrbi, kaj bo počela po volitvah," je bil oster.

Glede Janše in podjetja Black Cube

Ob tem se je odzval tudi na besede prvaka SDS Janeza Janše, ki je v ponedeljek na našem soočenju na POP TV dejal, da ni nikoli slišal za podjetje Black Cube, v sredo pa je na soočenju na Planet TV priznal, da se je srečal z enim od predstavnikov podjetja Gioro Eilandom, ki je bil v preteklosti tudi predsednik sveta za nacionalno varnost v Izraelu. Kdaj točno so se sestali, sicer Janša ni znal povedati.

Janša potrdil sestanek, a datuma se ne spomni

"Po takem priznanju mu ostane samo še ena možnost in to je odstop z mesta, ki ga trenutno zaseda. To je delovanje proti nacionalni varnosti, to je delovanje, ki je nezakonito in tak človek ne more voditi ne opozicije, kaj šele slovenske vlade," je odločen Mesec.

Poziv premierja Roberta Goloba EU k preiskavi tujega vmešavanja v volitve v Sloveniji in pripravi učinkovitejšega odziva na podobne primere v prihodnje v drugih državah članicah tako vidi kot "logično reakcijo". "Ne moremo biti talci Izraela ali trenutnega vodstva ZDA, ki se očitno namerava vtikati v čisto vse zadeve po svetu," je dejal.

Kot je zatrdil, Levica in Vesna ne nameravata pristajati na to, da bi Slovenija v naslednjih štirih letih postajala država, podobna "Trumpovi Ameriki, Vučićevi Srbiji ali Orbanovi Madžarski". "Dokler smo tu, bomo to preprečevali in onemogočali, da si laži, nesramnosti in vulgarnost pridobijo domovinsko pravico," zagotavlja Mesec.

'Edina parlamentarna opcija, ki nima korupcijskih afer'

Poudaril je tudi, da so v obeh strankah zbrani ljudje, ki so v iztekajočem se mandatu dokazali, da njihove obljube nekaj štejejo. Obenem je znova navedel, da je Levica "edina parlamentarna opcija, ki nima za sabo korupcijskih afer in ni naključje, da nas tudi v teh prisluhih, ki zdaj krožijo v Sloveniji, ne boste našli".

Levica in Vesna
Levica in Vesna
FOTO: Bobo

Mesec se sicer v nedeljo nadeja "dvojne zmage". "Mislim, da smo trenutno pred odločitvijo ljudi o tem, ali naj Levica in Vesna dobita osem, 10 ali 12 poslancev," je optimističen. Druga zmaga pa bo po njegovih besedah zadostno število poslanskih mest, ki bodo omogočile sestavo levosredinske vlade. "Pozivam ljudi, da volijo za to listo in če jim mi nismo všeč, za tiste stranke, ki bodo lahko sestavile levosredinsko," je sklenil.

levica vesna luka mesec volitve 2026
KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Bella Ciao1
19. 03. 2026 16.26
Bravo Levica...bravo Svoboda. Da svobodno uspešno Slovensko cenijo brez desnih izdajalskih prodajalcev megle
Odgovori
0 0
Litlmen
19. 03. 2026 16.18
​"Luka je postal del 'establišmenta'. Govori o socializmu, medtem ko sedi v vladi, ki se ukvarja z izraelskimi vohuni. Namesto da bi zrušili sistem, zdaj samo pazijo, da jih pri tem nihče ne posname."
Odgovori
+2
2 0
bb5a
19. 03. 2026 16.18
A so šli na ogled po Ljubljani kje vse se najdejo granitne kocke, da jih bodo lohk od ponedeljka naprej v parlament metal?
Odgovori
+1
1 0
golobnadob
19. 03. 2026 16.15
Bo levim kmalu zmanjkalo evrov in bodo fuge na Prešernovem trgu vlekli.
Odgovori
+3
3 0
Prowler
19. 03. 2026 16.13
Še trikrat grem spat. Poj pa da vas ne gledam več. Spi3dite v Venezuelo.
Odgovori
+5
5 0
Gologuzanac
19. 03. 2026 16.09
Mesec je podn od podna . Samo sranje je naredu v drzavi
Odgovori
+10
10 0
Nikoliveclevo
19. 03. 2026 16.08
Delomrznezi se bodo borili za pravice delavcev, v celem mandatu je poskrbel za obvezno stemplanje in vec kot polovico delovnega naroda spravil na minimalno placo. Najprej moras vedet kaj pomeni beseda delo in kako to izgleda v praksi, potem se lahko boris za delavske pravice. Foto pub afera vseh afer.
Odgovori
+6
6 0
KamGremo
19. 03. 2026 16.06
Je be na drzava kje ni vazn greh. Bl važn je postopek.kako si odkril grešnika.
Odgovori
+6
6 0
M1111
19. 03. 2026 16.05
In rezultat zmage Levice bo: vsi goli in bosi v delovnih brigadah. 🤪
Odgovori
+9
11 2
ivan z Doba
19. 03. 2026 16.07
Ćelavi izdajalec ima tovrstne izkušnje! 😎
Odgovori
-3
0 3
KamGremo
19. 03. 2026 16.04
Kok pa vas mesec nosi....
Odgovori
+4
6 2
Vera in Bog
19. 03. 2026 16.03
Asta je mlada in nori za titom kje smo mi zgrešili? Pa sploh ne vidi problema v bivšem režimu
Odgovori
+0
4 4
Slovenska pomlad
19. 03. 2026 16.03
Janša ni izdajalec domovine,ker on pač ni Slovenec.
Odgovori
-3
2 5
Luigi Taveri II.
19. 03. 2026 16.04
Saj pravim, da je izdal domovino svoje matere
Odgovori
-2
1 3
ivan z Doba
19. 03. 2026 16.02
Še dobro, da imajo kmetavzarji domovino. Brez nje bi ne imeli kaj izdajati in prodajati tujcem. Že videno! Smrt janšizmu!
Odgovori
-3
3 6
Nikoliveclevo
19. 03. 2026 16.01
Mesecnjak, ti najprej poskrbi, da bodo iz vseh drzavnih funkcij odstopili tisti, ki so se znasli v prisluhih in izstopi iz vlade katero vodi glavni lopov v drzavi.
Odgovori
+4
6 2
puspan
19. 03. 2026 16.01
Ta skupna fotografija bo šla v zgodovino, kajti v ponedeljek je drug dan.
Odgovori
+6
7 1
Gašper15
19. 03. 2026 16.01
Luka mote na Wlot poklicat da mu mal belega praska dostavijo tja v pisarno k mu skozi nosk nagaja
Odgovori
+3
5 2
Vera in Bog
19. 03. 2026 16.01
Moj bog kdo se najde v tem? Ljudje ne veste kaj je komunizem
Odgovori
+3
5 2
tavbix
19. 03. 2026 15.56
Pogoj za članstvo v stranki Levica je, da imaš dve levi roki...
Odgovori
+7
12 5
ivan z Doba
19. 03. 2026 16.03
Desničarji z eno kradejo, z drugo si pa 💩ćelavega v usta tlačijo.
Odgovori
-1
2 3
Luigi Taveri II.
19. 03. 2026 15.52
Slovenija se odloča, Janez se je pa že zdavnaj, da bo izdajalec
Odgovori
+1
8 7
Luigi Taveri II.
19. 03. 2026 15.53
Ne ve točno datuma ampak to zanj in za nas nima veze
Odgovori
+5
8 3
