Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Mesec o iskanju predsednika DZ: Stevanović popolnoma neprimeren

Ljubljana , 09. 04. 2026 13.18 pred 9 minutami 2 min branja 62

Avtor:
A.K. STA
Zadnja seja vlade

Svoboda, SD in Levica bodo pred petkovim glasovanjem o predsedniku DZ na sestanku poslanskih skupin opravile posvet o tem, "kako bomo ravnali, koga bomo predlagali", je po seji vlade dejal sokoordinator Levice Luka Mesec. Želijo si predsednika DZ, ki bo funkciji primeren, je dodal. Imen, ki jih preigravajo, ni želel razkrivati.

Leva sredina je v iskanju soglasja o skupni podpori enemu kandidatu za predsednika DZ. Imen možnih kandidatov za predsednika DZ Mesec še ni želel razkrivati. Koga bodo v trenutnem koalicijskem trojčku podprli, naj bi izvedeli na petkovi ustanovni seji DZ.

Spomnil je, da je po ustavi ta funkcija druga najpomembnejša v državi. "Tukaj je treba biti zelo pozoren na to, komu bomo zaupali to vlogo, ki ni samo častna, ampak je tudi zelo odgovorna," je dejal. To je človek, ki je obraz slovenske politike in ki državo predstavlja tudi v tujini, je izpostavil. Ob tem je dodal, da se jim predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki se ga je med drugim omenjalo na tem mestu, "zdi popolnoma neprimeren".

FOTO: Bobo

 Glede na to, da koalicijska križanka še ni rešena, je po oceni Mesca možno tudi, da bi dobili le začasnega predsednika DZ. Potrebnih 46 glasov za izvolitev predsednika DZ in tudi mandatarja trenutno po njegovi oceni nima zagotovljenih nobena stran. "Je pa v tej zmedi, ki smo jo po volitvah dobili, treba iskati najboljše možne poti in na tem v Levici in Vesni delamo," je dejal.

Da ni jasne večine, se je zelo jasno videlo tudi na sredinem kolegiju predsednice DZ, ko so imenovali predsednika in podpredsednika mandatno-volilne komisije DZ, je izpostavil Mesec.

Mesto predsednika mandatno-volilne komisije DZ je tako pripadlo stranki Demokrati, če bo to potrdil tudi DZ, jo bo vodil njihov poslanec Tadej Osterc. Mesto podpredsednika pa je pripadlo stranki Resni.ca. Glede na predlagani sklep, vložen v DZ, bo mesto zasedel njen prvak Zoran Stevanović.

 "Kot kaže, je pred nami zelo dolg mesec in pol sestavljanja vlade, če bo to sploh uspešno," je dodal. Ob tem pa v nasprotju s predsednikom SD Matjažem Hanom meni, da se desna vlada ne more sestaviti brez težav. Bi pa po njegovi oceni pomenila nevarnost, da bo "kaos, ki ga vidimo v svetu, pljusknil tudi v Slovenijo". Aktualni mandat tako kljub uspehom Levice zapuščajo z mešanimi občutki, ker so volitve ustvarile to negotovost.

Vlada Roberta Goloba se je danes sestala na zadnji redni seji, na kateri je odločala s polnimi pooblastili. S petkovo ustanovno sejo DZ ji bo namreč formalno prenehal mandat, do imenovanja nove vlade pa bo opravljala le še tekoče posle. Na ustanovni seji DZ bodo poslanci morali izvoliti tudi predsednika DZ, ki bo na tajnem glasovanju moral prejeti 46 glasov podpore.

dz iskanje soglasja leva sredina vlada

KOMENTARJI62

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
09. 04. 2026 14.00
Kaj nas briga kaj si misli lukec
Odgovori
0 0
wsharky
09. 04. 2026 14.00
naš brkati Luka bi lahko bil predsednik DZ-ja
Odgovori
+1
1 0
2mt8
09. 04. 2026 13.58
Kučan in Janković že snujeta nekaj...čudežno se bo našla rešitev, ki bo kradljive levičarje popeljala v vse veje oblasti.
Odgovori
0 0
mungus
09. 04. 2026 13.58
Najbolje predlagati zalito godčevko ....ta bi jih še tepla v DZ.
Odgovori
+1
1 0
sapphireitaly
09. 04. 2026 13.58
Kaksno grezznic.o smo si izvolili v tej drzavi... Na eni strani komunisti, na drugi strani srbofili...
Odgovori
+1
1 0
kryptix
09. 04. 2026 13.57
Naj bo golob....vlade itak nebo sestavil😆
Odgovori
0 0
Belbog
09. 04. 2026 13.57
Živel Staljin in buržuazija, Stevo pa ni primeren a?
Odgovori
+1
1 0
Jak Tobim
09. 04. 2026 13.56
a so novnarji na tem portalu pozabili, da so volitve za nami in, da je golob ter njegova koalicija dobila največjo klofuto volilcev v zgodovini volitev. iz piopolne prevlade na 40 glasov in v opozicijo. koga potem sploh briga marginaolec in skrajni kaviarlevičar mesec? raje se potrudite in posredujte novice o tistih, ki so sedaj merodajni. to pa je desna sds in trojček okoli nsi ter demokrati in resni.ca. tile politični mrtveci nimajo več kaj nastopati v smislu miselne blokade, imajo še zmeraj mandat za sestavo vlade. nimajo. pravzaprav po volitvah edino kar odraža voljo volilcev je velika koalicija SDS-svoboda. ker je ta nemogoča bi bilo higienično ponovno na volitve v upanju, da volilci pošljejo v smeti levico in svobodo, levi pol pa zapolni nekaj kar bo socialdemokratsko, pošteno in bo pred sodišča poslalo iz tujine plačane kaviarlevičarje, ki so ozurpirali volitve, pa pomislite na 8 marec oz. nike kovač, ki je paradirala po milijardnem davosu in vele izdala državo (malo pretiravam, amopak saj komentiram politiko) za svoje privilegije.
Odgovori
+0
1 1
trac
09. 04. 2026 13.56
Ker Urška je pa bila? Daj Mesec no.
Odgovori
+0
1 1
seter73
09. 04. 2026 13.56
ki bo funkciji primeren...kaj je bilo do sedaj z to nadutogosjo? Slabse ne more biti pa ce telegrafko tja postavite
Odgovori
+0
1 1
2mt8
09. 04. 2026 13.55
Gospa Klopotačarjeva je iz parlamenta naredila štalo. Z velikim naskokom najslabša in verbalno nasilna ženska
Odgovori
+0
1 1
ŠeVednoPlešem
09. 04. 2026 13.53
Vsekakor je Stevanović boljša izbira kot skrajni desničar Ciglar Kralj, zaradi katerega so množično umirali slovenski starostniki v domovih za ostarele, ko je bil zadolžen za kovid krizo v času vlade Ivana Poraženca I
Odgovori
-5
0 5
lepdanvsakdan
09. 04. 2026 13.53
uršiko dej da boste plesali malo
Odgovori
+1
2 1
Ne hodimnavolitve
09. 04. 2026 13.52
Je bil nekoč Peterle predsednik vlade, so prišle ženske iz cele Slovenije jajca metat v parlament, ker je hotel prepovedati abortus. Smo bili tam! Tako, da se ve, kam gravitira NSi. Pa Vrtovec je teolog po izobrazbi, Janša pa obramboslovec. Torej enemu je oprala možgane RKC, drugemu pa JLA.
Odgovori
-2
1 3
zaba67
09. 04. 2026 13.51
takega kaosa, ki so nam ga zapustili trenutno vladajoči ni možno nadgraditi, razen če vladajo še 4 leta...
Odgovori
+1
2 1
VladaPada
09. 04. 2026 13.51
Malo poglejte te patoloske lazljive nasmeske golobnjaka vsi s polnimi hlackami. Ce zdaj nebo reda z novo vlado in noben za nic nebo odgovarjal naj vse propade bankrot vojna potres poplave karkoli ker to ni vredno da obstaja pa da se placuje davke da se bodo pajaci norca delali iz naroda.
Odgovori
+8
8 0
M_teoretik
09. 04. 2026 13.49
Še najbolj kaže, da bo Mađar prej sestavu vlado kot slovenski Janez!?
Odgovori
-1
2 3
ŠeVednoPlešem
09. 04. 2026 13.49
Tista stranka, ki ne sprejema legitimnosti slovenske ustave in slovenskih institucij, SDS, ne bi smela imeti nobenih funkcij v novem sklicu parlamenta, SAJ TEGA PARLAMENTA NE PRIZNAVA !
Odgovori
-1
1 2
Pedro Lopez
09. 04. 2026 13.49
No, tukaj se pa enkrat za spremembno strinjam z Mescem. Predsednik DZ mora recimo poznati poslovnik, nekoliko dvomim, da ga Stevanović pozna. To bi lahko bila kar komedija, če bi njega imenovali na ta položaj.
Odgovori
-3
2 5
zaba67
09. 04. 2026 13.52
tudi UKZ ga ni poznala, in tudi predsednik mandatno volilne komisije je zelenec na tem področju...
Odgovori
+2
2 0
mak za cvet
09. 04. 2026 13.49
Bolš kot klopotača bo vsak!!!
Odgovori
+6
6 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641