Mesec: To bo naš najboljši rezultat doslej

Sokoordinator Levice Luka Mesec je ob oddaji svojega glasu ob 10. uri izrazil pričakovanje, da bo udeležba na parlamentarnih volitvah visoka ter vse državljanke in državljane še enkrat pozval, naj se volitev udeležijo.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Volitve - Luka Mesec Damjan Žibert

Volitve - Luka Mesec Damjan Žibert

Volitve - Luka Mesec Damjan Žibert

Volitve - Luka Mesec Damjan Žibert

Volitve - Luka Mesec Damjan Žibert









Tokratne volitve namreč vidi kot prelomne. "Danes vsi skupaj odločamo o tem, v kakšni Sloveniji se bomo zbudili jutri," je dejal ter dodal, da rezultat čakajo z visokimi pričakovanji in upanji. Prepričan je namreč, da bodo na volitvah dosegli zelo dober in celo najboljši rezultat doslej, pa tudi da bodo kot vlada dobili zaupanje ljudi, da lahko nadaljujejo s svojim delom zadnjih štirih let.

Ob tem je povedal, da bo do razglasitve volilnih rezultatov počival. Volilni molk je po njegovih besedah navsezadnje namenjen temu, da si "vsi skupaj, tudi kandidati, malo oddahnemo od politike". Priznal je tudi, da je po volilni kampanji malo utrujen, vendar je hkrati zagotovil, da bo zvečer že "v stari kondiciji".

Sokoordinatorica Asta Vrečko je medtem svoj glas oddala uro pred kolegom ter ob tem dejala, da si bo popoldne, pred razglasitvijo rezultatov, v Mini teatru s hčerko ogledala predstavo Srečka Kosovela.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Volitve - Asta Vrečko Damjan Žibert

Volitve - Asta Vrečko Damjan Žibert

Kampanjo pa je označila za zelo burno in naporno: "Do neke mere je bila z vsemi stvarmi, ki so se dogajale, tudi res, res nizkotna. Na žalost lahko to, kar se je v soboto dogajalo s Petrolom in črpalkami, beremo tudi v luči te kampanje."

Ob tem pa si želi, da bi prav to ljudi prepričalo, da je pomemben vsak glas in da volitve resnično štejejo. Priznava pa, da lahko prav "tovrstni prepiri, nizkotna podtikanja itd." marsikoga tudi odvrnejo od volitev. "Ampak demokracija je utemeljena na volitvah in zaradi tega je ključna visoka volilna udeležba," je dodala ter ocenila, da bi lahko prav z manj poniževalnimi in sovražnimi politikami vrnili zaupanje državljanov in državljank.