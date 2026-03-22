SLOVENIJA ODLOČA 2026

Mesec: To bo naš najboljši rezultat doslej

Ljubljana, 22. 03. 2026 17.07 pred 17 minutami 2 min branja 10

Avtor:
Maja Pavlin
Volitve - Luka Mesec

Kako uspešen bo na parlamentarnih volitvah tandem Levice in Vesne? Luka Mesec je dejal, da so njihova pričakovanja visoka, meni pa tudi, da bo to njihov najboljši rezultat doslej. Ob tem je ponovil, da so tokratne volitve prelomne. Njegova sokoordinatorica Asta Vrečko je medtem minulo kampanjo označila za burno, naporno in do določene mere tudi nizkotno.

Sokoordinator Levice Luka Mesec je ob oddaji svojega glasu ob 10. uri izrazil pričakovanje, da bo udeležba na parlamentarnih volitvah visoka ter vse državljanke in državljane še enkrat pozval, naj se volitev udeležijo.

Tokratne volitve namreč vidi kot prelomne. "Danes vsi skupaj odločamo o tem, v kakšni Sloveniji se bomo zbudili jutri," je dejal ter dodal, da rezultat čakajo z visokimi pričakovanji in upanji. Prepričan je namreč, da bodo na volitvah dosegli zelo dober in celo najboljši rezultat doslej, pa tudi da bodo kot vlada dobili zaupanje ljudi, da lahko nadaljujejo s svojim delom zadnjih štirih let.

Ob tem je povedal, da bo do razglasitve volilnih rezultatov počival. Volilni molk je po njegovih besedah navsezadnje namenjen temu, da si "vsi skupaj, tudi kandidati, malo oddahnemo od politike". Priznal je tudi, da je po volilni kampanji malo utrujen, vendar je hkrati zagotovil, da bo zvečer že "v stari kondiciji".

Sokoordinatorica Asta Vrečko je medtem svoj glas oddala uro pred kolegom ter ob tem dejala, da si bo popoldne, pred razglasitvijo rezultatov, v Mini teatru s hčerko ogledala predstavo Srečka Kosovela.

Kampanjo pa je označila za zelo burno in naporno: "Do neke mere je bila z vsemi stvarmi, ki so se dogajale, tudi res, res nizkotna. Na žalost lahko to, kar se je v soboto dogajalo s Petrolom in črpalkami, beremo tudi v luči te kampanje."

Ob tem pa si želi, da bi prav to ljudi prepričalo, da je pomemben vsak glas in da volitve resnično štejejo. Priznava pa, da lahko prav "tovrstni prepiri, nizkotna podtikanja itd." marsikoga tudi odvrnejo od volitev. "Ampak demokracija je utemeljena na volitvah in zaradi tega je ključna visoka volilna udeležba," je dodala ter ocenila, da bi lahko prav z manj poniževalnimi in sovražnimi politikami vrnili zaupanje državljanov in državljank.

Levica na volitvah kandidira v tandemu z zeleno stranko Vesna. Njen sopredsednik Uroš Macerl je svoj glas ob 13. uri oddal na volišču v PGD Ravenska vas v Zagorju ob Savi, sopredsednica Urša Zgojznik pa je glasovala na predčasnih volitvah.

volitve 2026 levica vesna luka mesec asta vrečko uroš macerl
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

LevoDesniPles
22. 03. 2026 19.17
firme zapret, delali na črno ali pa vse preselili v drugo državo XD pa naj si javna sekta sama služi v pubu
Odgovori
0 0
Mentalist27
22. 03. 2026 19.15
hahaha banana republika smo cista… sramota res
Odgovori
+2
2 0
AriAu
22. 03. 2026 19.16
narod je g1up
Odgovori
+2
2 0
Delavec_Slo
22. 03. 2026 19.13
SLOVENCI POSLOVITE SO OD SLOVENIJE!
Odgovori
+3
3 0
Kaj_je_res
22. 03. 2026 19.13
Bog nam pomagaj, ce bo še 4 leta Goloba in Meseca.
Odgovori
+3
4 1
LevoDesniPles
22. 03. 2026 19.11
lol za tega glasujejo le tisti kateri bi radi da jim tale dudar brke nariše v pubu
Odgovori
+2
4 2
man1983
22. 03. 2026 19.08
A z 6 poslanci so zadovoljni???
Odgovori
+2
3 1
Kviz
22. 03. 2026 19.05
Repića!!!
Odgovori
+1
1 0
Kviz
22. 03. 2026 19.03
Mesec naj v naslednjih urah spremlja spletno stran Periča.
Odgovori
-2
1 3
Kviz
22. 03. 2026 19.04
Ups Repiča!!!
Odgovori
-3
0 3
