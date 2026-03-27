SLOVENIJA ODLOČA 2026

Mladi se nagibajo vse bolj desno

Ljubljana, 27. 03. 2026 06.00 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Študenti

Na volitvah je svoj glas oddalo 1.177.000 volivcev oziroma skoraj 70 odstotkov vseh upravičencev. Koga vse pa so prepričale posamezne stranke? Analiza podatkov vzporednih volitev, ki jih je za našo medijsko hišo pripravil Inštitut Mediana, razkriva tudi, kako so volili mladi, kdo je prepričal starejše in kakšna je starostna struktura volivcev po posameznih strankah? Pa tudi, kako so volile ženske, kako moški? In komu so svoj glas namenili manj oziroma bolj izobraženi?

Kako so volili mladi in kako starejši?

Volivce so pri Mediani razdelili v štiri starostne skupine, in če začnemo pri najmlajših volivcih, starih od 18 do 24 let, ugotovimo, da je kar četrtino vseh volivcev v tej starostni skupini najbolj prepričala stranka SDS. Sledita Gibanje Svoboda in trojček okrog Nove Slovenije. Pri nagovarjanju najmlajših volivcev pa so bili najmanj uspešni Socialni demokrati, ki so prepričali 4 odstotke volivcev v tej starostni skupini.

Tudi mlajše delovno aktivne od 25 do 44 let so najbolj prepričali v SDS, in sicer 25,6 odstotka. Ponovno sledita Gibanje Svoboda in NSi. Preobrat glede na starost pa se je zgodil pri starejših zaposlenih, to so stari od 45 do 64 let, kjer so največji delež volivcev prepričali v Svobodi, in sicer dobrih 30 odstotkov, najmanjši pa v Resnici, in sicer 4,8 odstotka.

Največ, 42 odstotkov starejših od 65 let se je v nedeljo odločilo za stranko Roberta Goloba. S slabimi 25 odstotki je na drugem mestu SDS. Sledijo Socialni demokrati, pa trojček Nove Slovenije, SLS in Fokus. Starejši pa se niso odločili za programa Resnice in Demokratov.

"Dejstvo je, da je stranka SDS, če gledamo celotne mlade od 18 do 24 let, uspela pridobiti četrtino mladih. Je pa res, da so po drugi strani mladi množično volili tudi za Pirate, prav tako so nadpovprečno volili še za Resnico. Ampak glede na celotno število oddanih volilnih glasov med mladimi prednjači SDS," ob tem dodaja direktorica Inštituta Mediana Janja Božič Marolt.

Kaj pa razkriva starostna struktura volivcev posameznih strank?

Struktura volivcev Gibanja Svoboda po starosti razkriva, da je 75 odstotkov njihovih volivcev starejših od 45 let, podoben trend se pojavi tudi pri Socialnih demokratih, več kot 60 odstotkov starejših od 45 imajo tudi v SDS-u in Levici, medtem ko je delež starih več kot 45 let pri trojčku okrog Nove Slovenije nekoliko nižji in znaša dobrih 55 odstotkov. Pri Demokratih Anžeta Logarja je starejših od 45 let približno polovica volivcev. Stranka Resnica pa je med sedmerico tistih, ki so se v nedeljo uvrstili v parlament, edina, ki ima večino volivcev mlajših od 45 let, teh je skoraj 60 odstotkov.

Kakšne pa so razlike glede na spol?

Če primerjamo vodilni stranki Gibanje Svoboda in SDS, vidimo, da je med volivci Janševe stranke skoraj povsem enako žensk kot moških, in sicer 49,8 odstotka moških in 50,2 odstotka žensk. Za stranko Roberta Goloba pa je glasovalo za skoraj 20 odstotnih točk več žensk, in sicer 59,3 odstotka, kot moških, ki jih je bilo 40,7 odstotka. Tak trend se je pokazal denimo še pri Levici in Vesni, medtem ko so ostale stranke po spolu bistveno bolj uravnotežene.

Kaj pa kažejo podatki o izobrazbi volivcev, koga so volili manj in koga bolj izobraženi?

Volivci s končano osnovno šolo so se najpogosteje odločali med politiko, ki jo ponujata vodilni stranki SDS in Svoboda. Volivci z najnižjo izobrazbo pa so najmanjkrat izbrali Levico in Vesno.

Podatki o tistih, ki imajo srednješolsko izobrazbo, kažejo, da so najpogosteje obkrožili Resnico, SDS in Svobodo. Izidi so sicer precej tesni. Volivci pa so tudi tukaj najredkeje izbrali Levico in Vesno.

To je sicer lista, ki je med svojimi prepričala največji delež volivcev z dokončano višjo oziroma visokošolsko izobrazbo, in sicer skoraj 64 odstotkov. Sledijo Demokrati Anžeta Logarja, pa Socialni demokrati in trojček okrog Nove Slovenije. V strukturi volivcev SDS in Resnice je delež z najvišjo izobrazbo nižji.

Gre sicer za zelo natančne podatke raziskave Inštituta Mediana, kar se je izkazalo tudi pri vzporedni napovedi končnega volilnega izida. Pri Mediani se ob tem zahvaljujejo vsem anketiranim, ki so sodelovali pri raziskavi.

vzporedne volitve mediana volitve 2026
