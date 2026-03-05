Mrtev golob na plakatu: policija preiskuje sum kaznivega dejanja

Policija je v sredo popoldne zaznala, da je bil na območju Dolskega pri Ljubljani na enem izmed reklamnih panojev izobešen kadaver živali. Policisti so opravili ogled ter nadaljujejo kriminalistično forenzično preiskavo ter intenzivno zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja s poglavja zoper okolje, prostor in naravne dobrine, kakor morebitnih drugih kaznivih ravnanj, so pojasnili.

"Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znane. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še zapisali.

Truplo živali je bilo na volilni plakat Svobode obešeno drugič v dveh tednih, v prvem primeru na Vrhniki je šlo za truplo psa, v Dolskem pa za truplo goloba. V Svobodi so ob tem v sredo znova poudarili, da takšna dejanja najostreje obsojajo. "Mučenje in ubijanje živali je nesprejemljivo in nikakor ne more biti orodje za politična sporočila," so zapisali.

Prav tako po njihovih navedbah ne more biti orodje za ustvarjanje politike strahu. Kot so dodali, je "vsem jasno, da je cilj izprijenih posameznikov, ki počnejo takšne stvari, izzvati ogorčenje". "Toda v resnici izzovejo razočaranje in pomilovanje: dobra dva tedna pred volitvami razpravo nadomešča zastraševanje," so kritični.