Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Mrtev golob na plakatu: policija preiskuje sum kaznivega dejanja

Ljubljana , 05. 03. 2026 13.19 pred 28 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Plakat Gibanja Svoboda z obešenim kadvrom goloba

Policija preiskuje sum kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine v zvezi z živalskim truplom, ki je bilo obešeno na volilni plakat Svobode v Dolskem pri Ljubljani. Šlo je za truplo goloba. Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znani, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Policija je v sredo popoldne zaznala, da je bil na območju Dolskega pri Ljubljani na enem izmed reklamnih panojev izobešen kadaver živali. Policisti so opravili ogled ter nadaljujejo kriminalistično forenzično preiskavo ter intenzivno zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja s poglavja zoper okolje, prostor in naravne dobrine, kakor morebitnih drugih kaznivih ravnanj, so pojasnili.

Plakat Gibanja Svoboda z obešenim kadvrom goloba
Plakat Gibanja Svoboda z obešenim kadvrom goloba
FOTO: Facebook

"Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znane. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še zapisali.

Truplo živali je bilo na volilni plakat Svobode obešeno drugič v dveh tednih, v prvem primeru na Vrhniki je šlo za truplo psa, v Dolskem pa za truplo goloba. V Svobodi so ob tem v sredo znova poudarili, da takšna dejanja najostreje obsojajo. "Mučenje in ubijanje živali je nesprejemljivo in nikakor ne more biti orodje za politična sporočila," so zapisali.

Prav tako po njihovih navedbah ne more biti orodje za ustvarjanje politike strahu. Kot so dodali, je "vsem jasno, da je cilj izprijenih posameznikov, ki počnejo takšne stvari, izzvati ogorčenje". "Toda v resnici izzovejo razočaranje in pomilovanje: dobra dva tedna pred volitvami razpravo nadomešča zastraševanje," so kritični.

golob plakat kaznivo dejanje

Politično 'bojišče' na Dolenjskem in v Posavju: Janša, Boštjančič, Prebilič ...

Propadajoča Litijska: Han bi stavbo prenavljal

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
05. 03. 2026 13.44
To Spominja na delovanje tiste rdeče Barabe, Moša Pijadeja, ki je povedal mi moramo požigat, ropat in delat SIROTINJO, KER BOGATI,DELOVNI USTVARJALNI NISO ZA KOMUNIZEM. IN SOCIALIZEM..pardon GOLOBIZEM..in so to tudi počeli.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
zadovoljna
Portal
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
Najbolj učinkovit način za znižanje hormona stresa: zakaj je prav hoja ključ do ravnovesja
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Nižje cene na otroškem oddelku
Nižje cene na otroškem oddelku
moskisvet
Portal
Kviz za prave F1 navdušence
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
okusno
Portal
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Najbolj priljubljena sestavina pomladi
Najbolj priljubljena sestavina pomladi
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
voyo
Portal
Tom Clancy: Brez obžalovanja
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551