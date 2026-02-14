Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Golob: 'Dokončajmo to hišo skupaj!'

Ljubljana, 14. 02. 2026 18.12 pred 1 uro 3 min branja 36

Avtor:
N.Š. STA
Konvencija Gibanja Svoboda

Premier in prvak Svobode Robert Golob ob izteku mandata ocenjuje, da obnova hiše, s katero je na volilni konvenciji primerjal državo, še ni končana. So pa na pravi poti, hiša je trdnejša, temelji močnejši, zidovi stabilnejši, prebivalci pa bolj zadovoljni.

Izbrali smo pot, ki gradi, pot, ki povezuje. Izbrali smo solidarno Slovenijo, v kateri živijo zadovoljni ljudje, ki vedo, da se resnične spremembe ne morejo zgoditi čez noč, in ljudje, ki radi verjamemo, da povezani zmoremo vse. Slovenija, naprej! Robert Golob

Gibanje Svoboda želi v novem mandatu nadaljevati z delom. "Dokončajmo to hišo skupaj," je Golob pozval pred volitvami v DZ.

"Šele ko prestopiš prag, se zaveš, kaj pomeni skrbeti za naš skupen dom, dom vseh državljank in državljanov, ne glede na politično pripadnost," je premier Golob pred prihajajočimi volitvami opisal svojo izkušnjo z začetka mandata.

Po njegovih besedah so sami prevzeli hišo, potrebno obnove, s požari v nekaterih sobah, v vseh pa s prebivalci, ki so si želeli varnosti in dostojnega življenja, je ponazoril njihove izzive. Zavedali pa so se tudi, da se "bivši lastnik" te hiše ne bo sprijaznil z izgubo ter bo nagajal ob vsaki priložnosti. A hkrati so vedeli, da so prebivalci hiše utrujeni od prepirov, je dejal.

Med področji, ki so se jih lotili z namenom "obnove hiše" in so se jih po njegovem videnju prejšnji lastniki izogibali, je Golob izpostavil saniranje javnega dolga, reševanje javnega zdravstva in šolstva, višanje plač in pokojnin, nižje položnice v domovih za starejše, vlaganja v gradnjo stanovanj in razvoj.

"Dokazali smo, da je možno oboje - poskrbeti za ljudi in hkrati ohraniti močno in stabilno gospodarstvo," rezultate njihovega dela vidi Golob. 

Preberi še Henkel potrdil: 30 zaposlenim v Mariboru so ponudili preselitev v Barcelono

Kdo bodo vidni kandidati stranke?

- Prvak stranke in premier Robert Golob bo kandidiral v okrajih Ljubljana Bežigrad 1 in Domžale 2

- podpredsednik stranke Matej Arčon v okraju Nova Gorica 2 

- podpredsenik Klemen Boštjančič v okraju Krško in Novo mesto 2

- ministrica Alenka Bratušek v okrajih Jesenice in Kranj 2

- minister Borut Sajovic v Tržiču

- ministrica Valentina Prevolnik Rupel v Radljah

- ministrica Mateja Čalušić v okraju Koper 2 

- ministrica Ksenija Klampfer v Slovenskih Konjicah

- nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar bo kandidiral v Kamniku

 

Za obnovitev poslanskega mandata se bo potegovala večina aktualnih poslancev

- predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič v okraju Ljubljana Center

- vodja poslancev Nataša Avšič Bogovič v Brežicah in v okraju Hrastnik-Trbovlje

- Lenart Žavbi v okraju Ljubljana Moste-Polje 2

- Sara Žibrat, sicer tudi podpredsednica stranke, v Ljutomeru

- Tereza Novak v okraju Ljubljana Bežigrad 2

- Lena Grgurevič v Mariboru

- Tamara Kozlovič v okraju Koper 1

- Tamara Vonta v okraju Ljubljana Vič-Rudnik 3

- generalni sekretar stranke Matej Grah v okraju Murska Sobota 2

Poudarki programa

Robustna socialna mreža, preboj v družbo znanja, gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo in celovita varnost so štirje stebri, na katerih temelji volilni program Gibanja Svoboda. "Program temelji na dosežkih in temeljih, ki smo jih postavili v tem mandatu," je na volilni konvenciji dejal finančni minister Boštjančič.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je napovedala uvedbo jamstvene sheme za mlade ob nakupu prvega stanovanja, poskrbeti nameravajo za oskrbo na domu. V načrtu je tudi začetek postopka za nov Univerzitetni klinični center (UKC) v Ljubljani in preoblikovanje obstoječega v regijsko bolnišnico.

Boštjančič je napovedal nadaljnja vlaganja v družbo znanja. Šolski sistem mora otroke opremiti s funkcionalno pismenostjo in odpornostjo na izzive digitalne dobe, hkrati pa je treba zagotoviti kadrovsko stabilnost. Omejitev uporabe družbenih omrežij mladim je po njegovem nujen ukrep za njihovo zaščito. Napovedal je tudi povečanje vlaganj v znanost.

Po Boštjančičevih besedah je gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo edina pot do višjih plač in pokojnin. Napovedal je razbremenitev dela tistih, ki ustvarjajo, ter podporo trajnostnih tehnologijam in panogam z visoko dodano vrednostjo. "Cilj do leta 2040 je jasen - dodana vrednost na zaposlenega v višini 100.000 evrov po današnjih cenah," je bil odločen.

Višje plače je po njegovih besedah treba zagotoviti predvsem srednjemu razredu. Napovedal je uvedbo postopne socialne kapice, s katero bodo preprečili beg možganov, hkrati pa okrepili konkurenčnost in investicije v industrije prihodnosti.

Gibanje Svoboda energetsko prihodnost države po besedah Bratušek vidi kot kombinacijo jedrske, sončne in hidro energije. "Za bolj konkurenčno gospodarstvo moramo znižati cene elektrike in to bomo tudi naredili," je zagotovila. Ob napovedi skorajšnjega dokončanja projekta drugi tir Koper-Divača, ki ostaja v finančnih okvirjih iz leta 2019, in intenzivni gradnji tretje razvojne osi je za naslednji mandat napovedala nadaljevanje dela v dosedanjem tempu. "Zagotoviti moramo varno in odporno infrastrukturo," je dodala.

Program stranke predvideva tudi tudi zaščito najboljših kmetijskih zemljišč, pohitritev umeščanja projektov v prostor in pridobivanje dovoljenj. "Tukaj bomo vzpostavili red, hitrost in predvidljivost," je napovedala.

Stranka namerava veliko pozornosti posvetiti tudi varnosti. Kot je poudarila, nedotakljivih ni več in jih tudi ne bo. "Slovenija je varna država in z našo vlado bo varna tudi ostala. Brez urada za deportacije," je sklenila.

gibanje svoboda konvencija kandidati
