Golob: 'Dokončajmo to hišo skupaj!'

Gibanje Svoboda želi v novem mandatu nadaljevati z delom. "Dokončajmo to hišo skupaj," je Golob pozval pred volitvami v DZ.
"Šele ko prestopiš prag, se zaveš, kaj pomeni skrbeti za naš skupen dom, dom vseh državljank in državljanov, ne glede na politično pripadnost," je premier Golob pred prihajajočimi volitvami opisal svojo izkušnjo z začetka mandata.
Po njegovih besedah so sami prevzeli hišo, potrebno obnove, s požari v nekaterih sobah, v vseh pa s prebivalci, ki so si želeli varnosti in dostojnega življenja, je ponazoril njihove izzive. Zavedali pa so se tudi, da se "bivši lastnik" te hiše ne bo sprijaznil z izgubo ter bo nagajal ob vsaki priložnosti. A hkrati so vedeli, da so prebivalci hiše utrujeni od prepirov, je dejal.
Med področji, ki so se jih lotili z namenom "obnove hiše" in so se jih po njegovem videnju prejšnji lastniki izogibali, je Golob izpostavil saniranje javnega dolga, reševanje javnega zdravstva in šolstva, višanje plač in pokojnin, nižje položnice v domovih za starejše, vlaganja v gradnjo stanovanj in razvoj.
"Dokazali smo, da je možno oboje - poskrbeti za ljudi in hkrati ohraniti močno in stabilno gospodarstvo," rezultate njihovega dela vidi Golob.
Poudarki programa
Robustna socialna mreža, preboj v družbo znanja, gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo in celovita varnost so štirje stebri, na katerih temelji volilni program Gibanja Svoboda. "Program temelji na dosežkih in temeljih, ki smo jih postavili v tem mandatu," je na volilni konvenciji dejal finančni minister Boštjančič.
Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je napovedala uvedbo jamstvene sheme za mlade ob nakupu prvega stanovanja, poskrbeti nameravajo za oskrbo na domu. V načrtu je tudi začetek postopka za nov Univerzitetni klinični center (UKC) v Ljubljani in preoblikovanje obstoječega v regijsko bolnišnico.
Boštjančič je napovedal nadaljnja vlaganja v družbo znanja. Šolski sistem mora otroke opremiti s funkcionalno pismenostjo in odpornostjo na izzive digitalne dobe, hkrati pa je treba zagotoviti kadrovsko stabilnost. Omejitev uporabe družbenih omrežij mladim je po njegovem nujen ukrep za njihovo zaščito. Napovedal je tudi povečanje vlaganj v znanost.
Po Boštjančičevih besedah je gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo edina pot do višjih plač in pokojnin. Napovedal je razbremenitev dela tistih, ki ustvarjajo, ter podporo trajnostnih tehnologijam in panogam z visoko dodano vrednostjo. "Cilj do leta 2040 je jasen - dodana vrednost na zaposlenega v višini 100.000 evrov po današnjih cenah," je bil odločen.
Višje plače je po njegovih besedah treba zagotoviti predvsem srednjemu razredu. Napovedal je uvedbo postopne socialne kapice, s katero bodo preprečili beg možganov, hkrati pa okrepili konkurenčnost in investicije v industrije prihodnosti.
Gibanje Svoboda energetsko prihodnost države po besedah Bratušek vidi kot kombinacijo jedrske, sončne in hidro energije. "Za bolj konkurenčno gospodarstvo moramo znižati cene elektrike in to bomo tudi naredili," je zagotovila. Ob napovedi skorajšnjega dokončanja projekta drugi tir Koper-Divača, ki ostaja v finančnih okvirjih iz leta 2019, in intenzivni gradnji tretje razvojne osi je za naslednji mandat napovedala nadaljevanje dela v dosedanjem tempu. "Zagotoviti moramo varno in odporno infrastrukturo," je dodala.
Program stranke predvideva tudi tudi zaščito najboljših kmetijskih zemljišč, pohitritev umeščanja projektov v prostor in pridobivanje dovoljenj. "Tukaj bomo vzpostavili red, hitrost in predvidljivost," je napovedala.
Stranka namerava veliko pozornosti posvetiti tudi varnosti. Kot je poudarila, nedotakljivih ni več in jih tudi ne bo. "Slovenija je varna država in z našo vlado bo varna tudi ostala. Brez urada za deportacije," je sklenila.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.