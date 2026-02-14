Golob: 'Dokončajmo to hišo skupaj!'

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Konvencija Gibanja Svoboda Damjan Žibert

Izbrali smo pot, ki gradi, pot, ki povezuje. Izbrali smo solidarno Slovenijo, v kateri živijo zadovoljni ljudje, ki vedo, da se resnične spremembe ne morejo zgoditi čez noč, in ljudje, ki radi verjamemo, da povezani zmoremo vse. Slovenija, naprej! Robert Golob

Gibanje Svoboda želi v novem mandatu nadaljevati z delom. "Dokončajmo to hišo skupaj," je Golob pozval pred volitvami v DZ. "Šele ko prestopiš prag, se zaveš, kaj pomeni skrbeti za naš skupen dom, dom vseh državljank in državljanov, ne glede na politično pripadnost," je premier Golob pred prihajajočimi volitvami opisal svojo izkušnjo z začetka mandata. Po njegovih besedah so sami prevzeli hišo, potrebno obnove, s požari v nekaterih sobah, v vseh pa s prebivalci, ki so si želeli varnosti in dostojnega življenja, je ponazoril njihove izzive. Zavedali pa so se tudi, da se "bivši lastnik" te hiše ne bo sprijaznil z izgubo ter bo nagajal ob vsaki priložnosti. A hkrati so vedeli, da so prebivalci hiše utrujeni od prepirov, je dejal. Med področji, ki so se jih lotili z namenom "obnove hiše" in so se jih po njegovem videnju prejšnji lastniki izogibali, je Golob izpostavil saniranje javnega dolga, reševanje javnega zdravstva in šolstva, višanje plač in pokojnin, nižje položnice v domovih za starejše, vlaganja v gradnjo stanovanj in razvoj. "Dokazali smo, da je možno oboje - poskrbeti za ljudi in hkrati ohraniti močno in stabilno gospodarstvo," rezultate njihovega dela vidi Golob.

Kdo bodo vidni kandidati stranke? - Prvak stranke in premier Robert Golob bo kandidiral v okrajih Ljubljana Bežigrad 1 in Domžale 2 - podpredsednik stranke Matej Arčon v okraju Nova Gorica 2 - podpredsenik Klemen Boštjančič v okraju Krško in Novo mesto 2 - ministrica Alenka Bratušek v okrajih Jesenice in Kranj 2 - minister Borut Sajovic v Tržiču - ministrica Valentina Prevolnik Rupel v Radljah - ministrica Mateja Čalušić v okraju Koper 2 - ministrica Ksenija Klampfer v Slovenskih Konjicah - nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar bo kandidiral v Kamniku Za obnovitev poslanskega mandata se bo potegovala večina aktualnih poslancev - predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič v okraju Ljubljana Center - vodja poslancev Nataša Avšič Bogovič v Brežicah in v okraju Hrastnik-Trbovlje - Lenart Žavbi v okraju Ljubljana Moste-Polje 2 - Sara Žibrat, sicer tudi podpredsednica stranke, v Ljutomeru - Tereza Novak v okraju Ljubljana Bežigrad 2 - Lena Grgurevič v Mariboru - Tamara Kozlovič v okraju Koper 1 - Tamara Vonta v okraju Ljubljana Vič-Rudnik 3 - generalni sekretar stranke Matej Grah v okraju Murska Sobota 2

Poudarki programa