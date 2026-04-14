SLOVENIJA ODLOČA 2026

Na tajnem glasovanju o predsedniku DZ del glasovnic označenih

Ljubljana, 14. 04. 2026 12.20 pred 1 uro 2 min branja 200

Avtor:
STA
Predsednik DZ Zoran Stevanović

Ob zatrjevanju prvakov strank o enotnosti poslanskih skupin in zaupanju svojim poslancem pri petkovem glasovanju o novem predsedniku DZ vpogled v glasovnice kaže, da so nekateri poslanci morali to enotnost dokazovati. Del glasovnic v podporo Zoranu Stevanoviću je bil na sicer tajnem glasovanju označen. Vidne so tri različne oznake.

Predsednik DZ Zoran Stevanović
Predsednik DZ Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

STA je skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zaprosila za vpogled v glasovnice s petkovega tajnega glasovanja o predsedniku državnega zbora.

Izkazalo se je, da je del glasovnic v podporo novoizvoljenemu predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću označenih. Prepoznati je tri različne vrste oznak. Devet glasovnic je bilo označenih s krogcem v spodnjem desnem kotu glasovnice, šest glasovnic je bilo označenih s piko ob glasu za, štiri glasovnice pa z zvezdico v zgornjem delu glasovnice.

Brez oznake je bilo 29 glasovnic v podporo, prav tako so brez oznake vse glasovnice proti imenovanju Stevanovića na čelo DZ.

Dve glasovnici sta neveljavni in ni opaziti dodatnih oznak, je pa pri obeh ta volja jasno izražena na način, da je spodnji del glasovnice na veliko prečrtan z X.

Na petkovem glasovanju o predsedniku DZ je bilo oddanih 79 glasovnic. Za Stevanovića je glasovalo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti, dve glasovnici sta bili neveljavni. Enajst poslancev glasovnic ni prevzelo. Vpogled v volilni imenik pokaže, da so to bili, kot so tudi napovedali, poslanci SD ter Levice in Vesne.

Nasprotovanje Stevanoviću in glasovanje proti je napovedala poslanska skupina Svoboda, ki šteje 29 poslancev, kar ustreza številu glasovnic proti.

Izračun pokaže, da je bil Stevanović za predsednika DZ izvoljen z glasovi poslancev svoje stranke Resni.ca, poslanskih skupin SDS, NSi, SLS in Fokus ter Demokratov.

Ob dejstvu, da ni mogoče z gotovostjo trditi, kdo je oddal dve neveljavni glasovnici in kako sta se opredelila poslanca narodnih skupnosti, pa primerjava števila glasovnic, označenih na enak način, kaže, da bi jih lahko označevali poslanci NSi, SLS in Fokus (poslanska skupina šteje devet poslancev), Demokratov (poslanska skupina šteje šest poslancev) in stranke Resni.ca (poslanska skupina ima pet poslancev, eden od njih je bil kandidat za predsednika DZ).

Če je temu tako, potem je imel predsednik Demokratov Anže Logar, ki sam ni poslanec, v petek prav, ko je zatrjeval, da je njegova poslanska skupina glasovala enotno. Na vprašanje, kako lahko z gotovostjo trdi, da je temu tako, če je glasovanje vendarle tajno, pa je tedaj odgovoril: "Sem prepričan, da je, ker zaupam svojim poslancem." Ob novinarskem vprašanju, če je glasovanje svojih poslancev kako preverjal ali nadzoroval, pa je Logar vprašal, kako bi lahko to preverjal.

glasovanje glasovnica zoran stevanović državni zbor predsednik dz
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GLUPI DAVKI
14. 04. 2026 13.31
Tole še ni končano, zgleda da se Mahnić in Stevoljub nista zadnja režala
Odgovori
0 0
Marcoma
14. 04. 2026 13.31
Zato se je moral tako klanjati črnemu vitezu. Ivan ima vse po kontrolo, drugače aufbiks.
Odgovori
0 0
Bella Ciao1
14. 04. 2026 13.31
Tajni cerkveno glasovanje pomeni to, da pri izbiri predsednika družinskega podjetja SDS vse glasovnice izpiše in odda JJ sam
Odgovori
0 0
Performer999
14. 04. 2026 13.30
Spokaj_te. Pred 4 leti ste tudi vi v vlado novačili stranke, da ste si udobno posltlali naslednaj 4 leta. Čao Miki, piši propalo
Odgovori
+1
1 0
presrani
14. 04. 2026 13.30
Velika večina Slovencev si zeli levo vlado.Imamo 40 glasov.
Odgovori
-1
0 1
GLUPI DAVKI
14. 04. 2026 13.30
Zdej je prpa zaradi 2 neveljavni glasovnic... Ena naj bi bla od Mađara, druga pa zgleda od nekoga.ki ni bil za tole prevaro
Odgovori
0 0
tomahawk
14. 04. 2026 13.31
Aja zdaj je to prevara ker Golob ni s tem zadovoljen. Ja itak obraz levih.
Odgovori
+1
1 0
kr en33
14. 04. 2026 13.29
in, kaj je spornega? Posnetki ZJ in levakov o korupcijskih postopkih in provizijah so ze razjasnjeni??
Odgovori
0 0
Pompozni
14. 04. 2026 13.28
A veste, kaj je pa najbolj noro? To, da se skozi zafrkancijo malo hecaš, potem pa sprevidiš, da si imel še celo prav in te zopet kap. Kliknite na pomožnega in poglejte mojo neverjetno napoved 26, 27.3 ne vem točno, za stevota. Ja kap.
Odgovori
0 0
Pompozni
14. 04. 2026 13.28
Pompoznega.
Odgovori
0 0
Bella Ciao1
14. 04. 2026 13.28
Tile desni klero poslančki so res mokre cunje pudljaste. Podn od podna
Odgovori
-2
0 2
GLUPI DAVKI
14. 04. 2026 13.27
Prvo je bil trojček, pa pol 3 vidne oznake in na koncu trije prsti
Odgovori
-1
0 1
presrani
14. 04. 2026 13.28
Švarc Pipan je lepo dejala ,da ,ko sta Robi in Zoran takih oznak ni.
Odgovori
+1
1 0
jank
14. 04. 2026 13.27
Lepo, že na prvi seji je Janša s pribočniki vzpostavil analogni oz. srednjeveški video nadzor nad njihovimi glasovalci in jim dal jasno sporočilo, da bodo v "razvojni" bakljava-čevap koaliciji samo glasovali v skladu z navodili in da naj lastno pamet kar pustijo v Maxiju ali pa še dlje vstran od parlamenta.
Odgovori
+1
3 2
ALEX0000
14. 04. 2026 13.26
Nova vlada še niti ni nastala in je g. Stevanović že naredil politični samomor
Odgovori
-1
1 2
Sly1
14. 04. 2026 13.26
Samo afne guncajo vsi po vrsti se grebejo za nč delat pa vlečt denar.
Odgovori
+2
2 0
GLUPI DAVKI
14. 04. 2026 13.25
Zgleda, da mu bodo zdej trenerkarji in volilci s ciframi na rokah, pomagali do vlade... Vnuki bodo sigurno ponosni
Odgovori
-2
1 3
markan3
14. 04. 2026 13.27
hozentregerji pa pokimavali 😁
Odgovori
0 0
KMET70
14. 04. 2026 13.25
No, se pravi, ti glasovi so neveljavni. Levičarji, zmaaaagggaaaa🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+3
3 0
GLUPI DAVKI
14. 04. 2026 13.23
Janez Ivan je stari lisac in se je zavaroval
Odgovori
+4
5 1
Iqos
14. 04. 2026 13.23
Podgane ena drugi ne verjamejo. Tako tole tudi v Koreji ne laufa.
Odgovori
+3
3 0
kovanec
14. 04. 2026 13.29
Kim ve kako se temu streže to obvlada v nulo, ima pa druge napake.
Odgovori
0 0
KMET70
14. 04. 2026 13.22
Škoda da ste nagnali Black Cube, oni sigurno vedo, aja, Niko 007 vprašajte
Odgovori
+2
3 1
JAZsemTI
14. 04. 2026 13.22
Si že pomahal/a demokraciji v slovo?!
Odgovori
+0
1 1
