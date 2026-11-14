Nastopil je volilni molk

Volilna kampanja, ki se je začela 15. oktobra, se mora namreč v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji zaključiti najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. V času volilnega molka so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev.

Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pojasnjujejo, da med volilno kampanjo sodijo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah in referendumih.

Med njimi so propaganda v medijih, elektronskih publikacijah ali z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oz. oglasov političnih strank, javni shodi v zvezi z volilno ali referendumsko kampanjo, pa tudi pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo.