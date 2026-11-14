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Nastopil je volilni molk

Ljubljana, 14. 11. 2026 07.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Lokalne volitve

Ob polnoči se je uradno končala kampanja pred nedeljskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo volivci izbirali nove župane in člane občinskih svetov. Volilni molk velja vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je nagovarjanje volivcev prepovedano.

Volilna kampanja, ki se je začela 15. oktobra, se mora namreč v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji zaključiti najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. V času volilnega molka so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev.

Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pojasnjujejo, da med volilno kampanjo sodijo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah in referendumih.

Med njimi so propaganda v medijih, elektronskih publikacijah ali z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oz. oglasov političnih strank, javni shodi v zvezi z volilno ali referendumsko kampanjo, pa tudi pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo.

Zbiranje prijav

Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bo tako danes kot v nedeljo delovala dežurna služba, kamor lahko državljani sporočajo podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka.

Tako bodo lahko podatke o domnevnih kršitvah državljani v nočnem času, in sicer danes od polnoči pa do 7. ure sporočali operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Na isti telefonski številki pa bodo prijave sprejemali tudi od 19. ure do nedelje do 7. ure.

Čez dan, torej danes in v nedeljo od 7. do 19. ure, pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ter od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe.

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volilni molk lokalne volitve slovenija odloča

Izjave, ki so zaznamovale kampanjo

24ur.com Do konca glasovanja na lokalih volitvah prepovedano nagovarjanje volivcev
24ur.com 67 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka
24ur.com Nagovarjanje volivcev je prepovedano, do 15. ure 18 domnevnih kršitev
24ur.com Čas za prepričevanje volivcev se izteka, opolnoči bo nastopil volilni molk
24ur.com Pred referendumsko nedeljo še zadnji dan kampanje
24ur.com Volilni molk: pred referendumom 38 domnevnih kršitev
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