Nastopil je volilni molk

Volilna kampanja, ki se je začela 15. oktobra, se mora namreč v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji zaključiti najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. V času volilnega molka so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev.
Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pojasnjujejo, da med volilno kampanjo sodijo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah in referendumih.
Med njimi so propaganda v medijih, elektronskih publikacijah ali z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oz. oglasov političnih strank, javni shodi v zvezi z volilno ali referendumsko kampanjo, pa tudi pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo.
Zbiranje prijav
Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bo tako danes kot v nedeljo delovala dežurna služba, kamor lahko državljani sporočajo podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka.
Tako bodo lahko podatke o domnevnih kršitvah državljani v nočnem času, in sicer danes od polnoči pa do 7. ure sporočali operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Na isti telefonski številki pa bodo prijave sprejemali tudi od 19. ure do nedelje do 7. ure.
Čez dan, torej danes in v nedeljo od 7. do 19. ure, pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.
Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ter od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe.