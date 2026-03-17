(Neuslišane) želje, da bi se Golob in Janša ujela in objela

Predzadnje v nizu predvolilnih soočenj Slovenija odloča 2025 je bilo tokrat na sporedu v drugem največjem slovenskem mestu. Modri avtobus POP TV je peljal že v Koper, Novo mesto, Kranj, zdaj pa ga je čakala pot na Štajersko, popoldne je parkiral v središču deževnega Maribora.

Zvečer je bilo na sporedu novo soočenje, tokrat nekoliko drugačno kot sicer. Ni se namreč trlo predstavnikov strank, ampak je šlo za srečanje iz oči v oči zgolj dveh glavnih pretendentov za premierski stolček, Roberta Goloba in Janeza Janše. Kot je zdaj že v navadi, pa je bil predtem organiziran dogodek, na katerega lahko pride vsakdo ter ob prigrizkih in glasbi poklepeta z obrazi naše televizije.

Za novinarja so to olimpijske igre

V sosednjem studiu lokalnega Totega radia so na Glavni trg vabili Ota Širca Roš, Adi Omerović in Aleksander Pozvek.

Radijska voditelja Tomaža in Marka je zanimalo, ali si bodo oddahnili, ko bo konec tega pestrega predvolilnega obdobja, vseh mogočih soočenj in pogovorov, ko bodo volitve mimo. "Zame je to v resnici res zanimivo," odkima Omerović, ko pripoveduje, kako sta se z Oto vso pot do Maribora pogovarjala samo o tem. "To so naše olimpijske igre," pojasni Pozvek. "Fino je, če malo veste o tem, se je verjetno lažje pogovarjati tam z gosti," razmišljata radijca. "Če veliko veš o politiki, se je težje pogovarjati z njimi. Lažje je, če nič ne veš. Ker potem si na istem, kot so oni," ob vsesplošnem smehu odvrne Pozvek. "Včasih je res manj več," potrdi tudi Omerović. "Oh, potem bi midva blestela," se na svoj račun zakrohotata radijska voditelja.

Terjanje odgovornosti

Na Glavni trg so seveda prišli tudi štajerski sodelavci naše hiše - voditeljica resničnostnega šova Kmetija Natalija Bratkovič, voditelj kviza Na lovu Ivan Trajković, novinarka Jana Ujčič. Kljub popoldanskemu nalivu, ki je izpraznil mesto, so se v našem šotorišču vseeno zvrstili številni mimoidoči, ki so se prišli pogovarjati z njimi o njih in o politični sceni.

V Mariboru je bila tudi Prekmurka Blanka. "Jaz si želim, da začnejo politiki odgovarjati za svoje odločitve. Prekrškovno, kazensko, z vsem svojim premoženjem, enako kot podjetniki," pravi. "Politiki morajo vedeti tudi, da so tam zaposleni, so delavci, imajo pogodbo o delovnem razmerju, plačo. In da njihova plača prihaja iz državnega proračuna, kar pomeni, da je javni denar in javni interes, da se dobro porablja," poudarja.

Da bi se ujela in objela

Domačinke Ema, Inge in Jožica so bile v središču že dopoldne, saj niso točno vedele, kdaj se dogodek začenja. "Radovedne, radovedne," se smejijo, ko opisujejo, kako so si želele tudi v živo spoznati voditelje in novinarje, ki jih sicer lahko vidijo le na zaslonu. Zresnijo pa se, ko beseda nanese na tiste, ki stojijo na drugi strani mikrofona.

"Preveč se bodejo med seboj," zmajujejo z glavo, ko opisujejo, kako doživljajo politike. "Mi ne potrebujemo tega, saj sami vidimo, kakšna je situacija. Ampak da bi enkrat skupaj stopili in rekli, naredimo nekaj za to Slovenijo. Ne pa, da se ves čas prepirajo," so prepričane, da to ne prinaša nič dobrega. "To je tako kot v zakonu, če se nenehno prepiraš, se ločiš," opozarjajo. "Vsak naj malo popusti, pa gremo naprej, vse za dobrobit Slovencev," je njihovo sporočilo vsem, ki želijo voditi državo. Same bi si želele manj notranjih bojev, spotikanj: "Da ne bi nagajali Sloveniji," poudarjajo. Za Goloba in Janšo so si zvečer tako želele, da bi se ujela in objela. "Ne glejmo nazaj, glejmo naprej," so polagale na srce.

Želja po oblasti

Enako je razmišljal tudi Alojz. "Da bi se nehali prepirati, je edino, kar bi morali storiti," je prepričan. Pravi, da si je sam politiko vedno predstavljal tako, da se tisti, ki je na oblasti, pogovarja s tistim, ki ni na oblasti. "In tisti, ki ima boljšo idejo, to idejo potem speljejo skupaj. Pa ni pomembno, ali je levi ali desni. Če je dobra ideja za Slovenijo, naj se izpelje. Ne pa, da če eden reče, da bo nekaj naredil, drugi takoj sproži referendum proti," pojasnjuje.

Zdi se mu, da je to, kar politiki zdaj počnejo, kontraproduktivno. "Vsi si želijo samo še, da bi prišli na oblast. Nobenega interesa ni, da bi nekaj res naredili za Slovenijo. Prva je oblast, potem pa pač naredijo, kar naredijo," Ptujčan opisuje, kje sam vidi največjo težavo.

Že takoj prekrižana kopja

Kako daleč so lahko politiki vsak zase, pa se je izkazalo že kmalu. Robert Golob in Janez Janša sta v simbolični kulisi sodnega stolpa med burno razpravo že takoj soočila svoje poglede na nedavne afere in korupcijo.

Začelo se je burno, s prisluhi in očitki nevladnikov, da za vsem skupaj stoji SDS. "Na podlagi dogodkov, ki smo jim bili danes priča, moram povedati, da vi niste dober človek, da vi nimate radi Slovenije. Da je edina stvar, ki vas zanima v življenju, kako se boste dokopali do oblasti, ker je za vas Slovenija plen," je Golob oponesel Janši. Ta pa mu je odvrnil, da se mandat končuje tako, kot se je začel - z izključevanjem, obtoževanjem, težkimi besedami.

Nepopita kava

"Včasih me je morda kdo poznal po tem, da rada skačem v besedo, tokrat pa sem ju pustila. Tokrat je šlo za soočenje konceptov, soočenje vizij, soočenje osebnosti. Zato sem ju namenoma pustila na začetku, da replicirata drug drugemu. Obema sem zastavila enako vprašanje in naj se potem izkristalizira, kje smo," je po oddaji pojasnila voditeljica Petra Kerčmar. Ob tem priznava, da sicer ni pričakovala takšnega odziva, da se bosta takoj soočila iz oči v oči.

Med oddajo je oba sogovornika vprašala, ali sta pripravljena sesti skupaj kavi ali kosilu in se dogovoriti za podporo strateškim ciljem države. Janša je dejal, da je ob primopredaji leta 2022 Golobu dal svojo telefonsko številko in mu dejal, da mu je na razpolago. "Tista kava je že precej hladna," je dejal in nakazal, da ga Golob nikoli ni poklical. Golob je odgovoril, da ne verjame v Janševe besede, saj da so njegova dejanja iz preteklosti vedno pokazala, da niso resnične.

Kerčmarjeva pa je prepričana, da bi bilo treba za dobro ljudi sprejeti konsenz glede strateških stvari: "Zdravstvo, dolgotrajna oskrba, stanovanja, promet, nenazadnje. To, kar smo se danes pogovarjali. Da sedejo skupaj, kakšni so naši strateški cilji. Če bi levi in desni, rdeči, beli in črni, sedli in se dogovorili, bi bilo v tej državi petkrat lepše živeti, ne pa, da se ves čas prepiramo," poudarja.

Voditeljica pravi, da je družbeni konsenz želela doseči tudi med glavnima akterjema soočenja, ki bosta glede na javnomnenjske raziskave najverjetneje sestavljala novo vlado. "Deloma smo uspeli, malo sta se poenotila. Ampak takoj, ko jaz rečem, no, saj sta si potem bolj podobna, kot si mislimo, že skočita, tega pa ne govoriti, tega pa ne," se nasmehne in zmaje z glavo.

'Tako lepo bi lahko živeli'

Petra Kerčmar izpostavlja, da je v tovrstnih političnih soočenjih, kjer nastopa bodisi v vlogi voditeljice ali urednice, vedno na strani državljanov. "Dva milijona nas je, tako lepo bi lahko živeli. Zakaj se ne bi strinjali, da bi dobro živeli. In politiki so tisti, ki udejanjajo naše želje, ker so na položaju odločevalcev," opomni.

"Želela bi si, da se glavni akterji v političnem prostoru - kdorkoli je, kdorkoli zmaga, kdorkoli sestavi koalicijo - osredotočijo na tisto, kar je za Slovenijo dobro. Ne bi se pogovarjali o plači tisoč evrov, ampak o 1500. Marsikaj bi lahko naredili. Spoštujmo zakone, pristojne institucije. Tako kot jih moramo vsi državljani, je prav, da jih spoštuje tudi politika. Mi jim zaupamo mandat, da upravljajo z našim davkoplačevalskim denarjem in jih zato ljudje tudi izvolijo, da lepo in gospodarno ravnajo. Da ta denar usmerijo v razvojne projekte, v tisto, kar potrebujemo. Niso problem visoki davki, če bi mi vedeli, kaj za te davke dobimo. Smo solidarna družba, vemo, da moramo biti socialna država, in smo. Ampak naj se ta socialna država tudi nadzoruje tako, kot je treba, da ne bodo nekateri izkoriščali sistema. Tako kot nekateri to počnejo znotraj politike, drugi v državnem aparatu. Toda to so gnila jabolka, jaz pa načeloma verjamem, da je večina ljudi dobrih in zaupanja vrednih," zaključi s pozitivno mislijo.