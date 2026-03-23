SLOVENIJA ODLOČA 2026

Črtali imena, pisali žaljivke, na volišče odšli dvakrat

Ljubljana, 23. 03. 2026 20.15 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
Barbara Bašić
Neveljavna glasovnica

Na letošnjih volitvah je bilo 10 tisoč glasovnic neveljavnih, ker iz njih ni bilo mogoče razbrati, komu volivec namenja svoj glas. Je pa na njih možno razbrati marsikaj drugega, zlasti kritičen odnos do posameznih strank, politikov ali volitev na splošno. Nekatere kritike so bile spoštljive, druge vulgarne, nekateri so si dali duška tudi z risanjem.

V volilnem okraju Ljubljana Moste-Polje 3 ima volilno pravico 20.004 volivk in volivcev. Glasovnice je oddalo 13.174 ljudi in od vseh oddanih glasovnic so v tem volilnem okraju zabeležili 134 neveljavnih glasovnic.

Ljudje na takšen način izražajo svoje nesoglasje, razlaga koordinator ljubljanskih okrajnih volilnih komisij Ernest Mencigar. Tako glasovnice denimo prečrtajo, narobe izpolnijo in dodajo številne pripise. "Imamo glasovnico, kjer piše, da smo sama mafija, glasovnica, kjer imamo en tak poseben prst in ena, ki je zelo zanimiva, je čisto pri vsaki listi zapisano, kaj je - recimo Demokrati - droga, Gibanje Svoboda - korupcija, Resni.ca - Srbi, SDS - diktator."

Svoj glas oddala kar dvakrat

Vložili pa smo tudi kazensko ovadbo, dodaja Mencigar - proti ženski, ki je včeraj svoj glas oddala kar dvakrat. "Na določenem volišču so pri eni volivki spregledali, da je bila volivka vpisana, da glasuje na Omnii in so ji nekako dali glasovnico, vendar je ta volivka, ne vem, zakaj, vseeno prišla v Ljubljano, kjer je bila vpisana na seznam, da glasuje na Omnii. In potem, kar je bilo najhuje, je bilo to, da je ta volivka prišla in to povedala. In zdaj drugega ni preostalo, kot da naredimo kazensko ovadbo," pojasnjuje Mencigar.

V času našega snemanja so preštevali glasovnice, poslane po pošti iz domovine, kar lahko številko neveljavnih glasovnic še spremeni.

volitve 2026 glasovenje neveljavne glasovnice

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

asdfghjklč
23. 03. 2026 21.38
Ta slika s sredincem je edini pravi glas za vse stranke.
Odgovori
0 0
petb
23. 03. 2026 21.38
In najlepša hvala vsem, ki niso šli na volitve in so prepustili nam, da smo jim izbrali poslance.
Odgovori
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
23. 03. 2026 21.33
Primitivni SDS volilci in volilke…. 🥴🥴🥴🥴🤭
Odgovori
+1
2 1
Slovenska pomlad
23. 03. 2026 21.31
Smrt janšizmu!!!
Odgovori
+3
4 1
rcarlos
23. 03. 2026 21.27
Zdaj vam je jasno, zakaj nas cca. 30% ni šlo volit? :D ... Ker je vse skup kr neki :D ... Sama izguba cajta, sploh ker je vse skup sporno, po volitvah se pa tak biloker je poražen na koncu pritoži in dela zdrahe... Verjetno je tak vse skup ena velika nepravilnost, ampak fajn ste se pa meli, pa usput ste še lahko šli dotankat 2 litra, da te pršparali 50 centov :D
Odgovori
+1
1 0
kala 09
23. 03. 2026 21.20
Važno ,da se dogaja.
Odgovori
+1
1 0
stoinena
23. 03. 2026 21.17
ja povedala vam je, kako ste nesposobni..
Odgovori
0 0
2fast4
23. 03. 2026 21.14
Temu bi dal z grafotom na listu za rundo. Nič se ni zmotil...
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
23. 03. 2026 21.06
Če bi volitve kaj spremenile bi jih prepovedali.
Odgovori
+0
3 3
rok1211
23. 03. 2026 21.13
tebe tudi
Odgovori
-1
1 2
Tir1
23. 03. 2026 21.29
Uf, volitve marsikaj lahko spremenijo! Zakaj pa se tako grebejo za stolčke!? Hitler je tudi zmagal na volitvah. Misliš da je vseeno, kdo zmaga? Pa Trump?
Odgovori
0 0
eurosapiens
23. 03. 2026 21.03
vprašanje koliko neveljavnih glasovnic so dali za veljavne ... enkrat sem to početje videl ko so jih dajali kot veljavne za LDS in od takrat ne hodim več na volitve
Odgovori
+5
5 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
23. 03. 2026 21.34
Ti volis vsakic in to sds… 🥴🥴🥴🤭🤭🤭
Odgovori
-1
0 1
Watcherman
23. 03. 2026 21.02
Ljudje še pri glasovanju dela neumnosti in norost phahahahahaha.Lp
Odgovori
-1
0 1
petb
23. 03. 2026 20.49
Na takšnih glasovnicah manjka samo še podpis "tepec".
Odgovori
-2
4 6
bibaleze
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
Znana Slovenka po enem letu ponovno samska
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Človeška evolucija se morda pospešeno spreminja pred našimi očmi
Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Kmetija
