Črtali imena, pisali žaljivke, na volišče odšli dvakrat

Ljudje na takšen način izražajo svoje nesoglasje, razlaga koordinator ljubljanskih okrajnih volilnih komisij Ernest Mencigar . Tako glasovnice denimo prečrtajo, narobe izpolnijo in dodajo številne pripise. "Imamo glasovnico, kjer piše, da smo sama mafija, glasovnica, kjer imamo en tak poseben prst in ena, ki je zelo zanimiva, je čisto pri vsaki listi zapisano, kaj je - recimo Demokrati - droga, Gibanje Svoboda - korupcija, Resni.ca - Srbi, SDS - diktator."

Vložili pa smo tudi kazensko ovadbo, dodaja Mencigar - proti ženski, ki je včeraj svoj glas oddala kar dvakrat. "Na določenem volišču so pri eni volivki spregledali, da je bila volivka vpisana, da glasuje na Omnii in so ji nekako dali glasovnico, vendar je ta volivka, ne vem, zakaj, vseeno prišla v Ljubljano, kjer je bila vpisana na seznam, da glasuje na Omnii. In potem, kar je bilo najhuje, je bilo to, da je ta volivka prišla in to povedala. In zdaj drugega ni preostalo, kot da naredimo kazensko ovadbo," pojasnjuje Mencigar.

V času našega snemanja so preštevali glasovnice, poslane po pošti iz domovine, kar lahko številko neveljavnih glasovnic še spremeni.