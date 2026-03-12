Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Nobenih novih davkov' in 'državljanska dolžnost za mlade'

Ljubljana, 12. 03. 2026 19.27 pred 35 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Svet D.L.
Tadej Osterc

Plače, davki, zdravstvo – vprašanja, ki najbolj zanimajo ljudi. Bo srednji razred čez štiri leta na boljšem? Kako skrajšati čakalne vrste in ali bo vsak državljan lahko prišel do svojega zobozdravnika? V oddaji SVET so tokrat gostili Tadeja Osterca, predsednika sveta stranke Demokrati Anžeta Logarja.

Tadej Osterc je zobozdravnik, zato je bilo prvo vprašanje: 560 tisoč ljudi v Sloveniji nima izbranega zobozdravnika. Kaj boste naredili na tem področju, da ljudje pridejo do zobozdravnika? "Dejansko je anomalija zdravstvenega sistema v Sloveniji največja ravno v zobozdravstvu. Mi imamo zobozdravstvo, dovolj denarja, predvsem pa dovolj kadra. Nimamo pa tega kadra v javnem zdravstvenem sistemu," razmišlja. "Se pravi, če želimo ohranjati to košarico pravic, moramo zagotoviti zobozdravnika vsakemu slovenskemu državljanu. Se pravi imamo zobozdravnike, treba je to speljati skozi ZZZS in skozi ministrstvo. In stvar se lahko zelo hitro uredi."

Kako pa bi pridobili medicinske sestre, za katere vemo, da jih kronično primanjkuje? "Mi imamo danes 400 bolniških postelj v UKC Ljubljana praznih zato, ker nimamo medicinskih sester. Vzroki za to so različni. Plača je nekje na četrtem mestu. Ko sem se pogovarjal takrat, ko smo pisali program pri Demokratih, so mi rekle sestre: Ali veste, zakaj smo odšle iz UKC Ljubljana? Zato, ker smo se morale pripeljati dve uri prej v službo, da smo našle parkirno mesto nekje okoli UKC-ja, ker je parkirna hiša zraven predraga," odgovarja. 

Tudi zdravnikov ni dovolj. Kako bi jih Demokrati Anžeta Logarja privabili? In rešili vprašanje čakalnih vrst? Za slednje predlagajo krepitev primarnega zdravstva, tako da bi bilo mogoče čim več pregledov opraviti na primarnem nivoju. 

Prav tako pereča tema so cene nepremičnin. Da bi jih znižali, predlagajo več študentskih sob, da študentom ne bo treba najemati stanovanj, ter sprostitev najemnih stanovanj preko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Nepremičninskemu davku pa bi rekli ne: "V naslednjih štirih letih, ko bomo mi vodili vlado, nobenega novega davka več."

Na vprašanje, ali bi podprli ponovno uvedbo naborništva, pa je Osterc odgovoril: "Mi predlagamo državljansko dolžnost za mlade – dva meseca spoznavanja osnov varnosti v policiji ali vojski, ali pa tri mesece dela v socialnih in zdravstvenih ustanovah."

Celoten pogovor lahko poslušate v zgornjem posnetku. 


tadej osterc demokrati
bibaleze
