V oddaji Svet na Kanalu A so soočili kandidata za župana Mestne občine Nova Gorica – Sama Turela in Bogdana Česnika .

Kakšno je dejansko stanje občinskih financ po Evropski prestolnici kulture, kaj bo z največjim zaposlovalcem v občini, kako zagotoviti razvoj za mlade družine in dostojno starost starejšim ter predvsem, kdo bo znal povezati politično razdeljen občinski svet?

Za tiste Novogoričane, ki še vedno ne vedo, koga bodo obkrožili v nedeljo – zakaj po mnenju Česnika ne bi smeli obkrožiti trenutnega župana?

Česnik na vprašanje konkretno ne odgovarja, predstavil pa je razloge, zakaj bi morali izbrati njega. "Ker ne kandidiram proti kolegu Turelu, ampak kandidiram za to, da bo v Novi Gorici bolje, da bo zaživel nov zagon, da bomo dejansko postavili Novo Gorico tja, kamor si zasluži, ter da bodo Novogoričani živeli uspešno in srečno," odgovarja Česnik.

"Verjamem, da me bodo občanke in občani podprli, ker smo v tem mandatu pokazali in dokazali, da se da v omejenem času in z omejenimi finančnimi sredstvi izpeljati rekordno število projektov, predvsem pa na participativni način nastaviti in sestaviti našo prihodnost. Trenutno so vse sile uperjene v to, da bomo v naslednjem mandatu v občinskem svetu zagotovili dvotretjinsko podporo, torej široko koalicijo, ki je predpogoj, hkrati pa tudi garancija, da bomo ambiciozne, a realne projekte v naslednjem mandatu tudi izpeljali," pa pravi Turel.

A tokrat bo šlo težje – Turelovi mestniki svetniku so dobili 10 sedežev, kar je precej manj kot prej. Kaj so mu s tem sporočili volivci?

"Drži. Treba je upoštevati, da smo imeli v prejšnjem mandatu rekordno število naših svetnikov. Nikoli prej v zgodovini takšnega števila ni bilo. Jaz sem s številko 10, torej z največ mandati med vsemi listami in strankami v zdajšnjem mestnem svetu, zelo zadovoljen. Skupaj s podporniki in tistimi, s katerimi se dogovarjamo za široko projektno koalicijo, bomo lahko uresničili ambiciozne, a realne projekte za naše občanke in občane ter na tak participativen način nadaljevali tudi v prihodnjem mandatu," zagotavlja.

Česnik bo sicer, če postanete župan, imel razmeroma majhno število svetnikov v mestnem svetu. Kako bo realiziral svoje projekte, s kom se bo povezoval?

Česnik odgovarja, da je znan po povezovalnosti. "Že danes, oziroma takoj po prvem krogu, smo se začeli pogovarjati z vsemi strankami in vsemi listami. Verjamem, da bomo skupaj sestavili koalicijo. Sedaj smo že nekje pri večini, deloval pa bom predvsem v smeri projektne koalicije, tako da se bo vsak projekt sproti usklajeval. Dejansko bomo vsakega posebej 'zlagali' na način, da bo to prispevek oziroma participacija vsake stranke."

Torej se bo Česnik dogovarjal po projektih? So mu že zdaj obljubili kakšno podporo?

Česnik odgovarja pritrdilo, a zaenkrat ne želi govoriti o imenih list in strank.

Turel medtem pravi, da ima za zdaj zagotovljeno podporo Liste za razvoj. "Smo pa v zaključni fazi pogovorov in dogovorov, projekt za projektom. Zanalašč smo si vzeli malo več časa prav zato, ker želimo zagotoviti dvotretjinsko večino, torej najmanj 22 od 32 mestnih svetnic in svetnikov."





Kako kandidata gledata na načrt prestrukturirane največjega novogoriščega zaposlovalca – družbe Hit – v turizem? To bi namreč pomenilo, da bo občina dobila manj od koncesij od igralništva. Kako bosta ta manjko nadomestila? Kaj porečeta na zapuščino EPK? Česa se bosta najprej lotila kot župan?



