O zidanicah, 'tapravem' cvičku in dvolični politiki

Popov dogodek pred soočenjem v Novem mestu

Avtobus naše medijske hiše je po izjemnem manevriranju voznika na parkirišču za pošto na novomeškem Novem trgu vzvratno parkiral pred Kulturnim centrom Janeza Trdine okoli 13. ure. Dogajanje pred prizoriščem predvolilnega soočenja je bilo živahno, kot pritiče zgodnjemu petkovemu popoldnevu. Pred KCJT se je začelo postavljanje POP TV-jevih miz, šanka s hrano in pijačo, DJ pulta ter stojnice. Postavljen je bil tudi že fotkar - fotostojnica, ki je bila pred in po soočenju verjetno najbolj oblegan del zunanjega prizorišča. Nekaj ur za tem je zaigrala glasba - zlate uspešnice slovenske popevke, natočili so se prvi kozarci pijače in zadišalo je po okusnih testeninah. Vonj, melodije in vpadljiva scena so privabili prve mimoidoče, da se ustavijo in med številnimi obrazi prepoznajo tudi Janija Muhiča, Petro Kerčmar, Oto Širca Roš in Aleksandra Pozveka ter z njimi med gostijo pokramljajo o različnih zadevah, seveda tudi političnih.

Med občestvo različnih generacij ni manjkalo mladih, ki znajo dobro artikulirati svoja pričakovanja do politike ob zavedanju lastne odgovornosti in moči. "Pomembno je, da gredo mladi na volitve in da poskušajo na vsak način vplivati na prihodnost," pravi Katarina, ki si od politikov želi - in to se med narodom često sliši - da bi se držali svojih besed ter izpolnili cilje in obljube, ki so jih dali v tej kampanji. Poleg tega pa še: "Boljši politični dialog in boljša politična kultura brez žaljenja in neprimernih besed." Katarina si želi tudi več vključevanja mladih v same procese odločanja in izvajanja teh odločitev v praksi. Ob njej Jure, ki poudarja pomen vključevanja v lokalno skupnost, a glede samih volitev nima posebnih pričakovanj, še najbolj pa si želi velike udeležbe. "Od politikov pričakujem, da bodo delali tisto, kar zagovarjajo, ter da se ne bodo spremenili v primerjavi s predvolilno kampanijo in soočenji. Da bodo delali z integriteto in odprto."

Jure, Katarina in Maša FOTO: Luka Kotnik

Spregovori tudi Maša, ki pohvali sam dogodek in vzdušje in še posebej dejstvo, da se tovrstni dogodki odvijajo po različnih mestih, saj se s tem državna politika lahko približa tudi ljudem zunaj glavnega mesta. "Današnje soočenje bom gledala. Pričakovala bi višji nivo pogovora med kandidati oz. višjo politično kulturo v kampanji in aktivnostih, ki so povezane z njo. To bi tudi pozitivno vplivalo na splošno mnenje ljudi o politiki ter politikih. Z dvigom splošne kulture bi bilo tudi to uresničeno." Prav tako je zadovoljna z izbiro tem soočenja, predvsem ko gre za promet. "Želela bi si, da se uredi trajnostna mobilnost, uredi javni promet po zgledu tujih evropskih držav. Posledično se zaradi tega veliko stvari izboljša, kot je recimo zmanjševanje zastojev na cestah." Zdi pa se ji vseeno, da se na splošno, pa tudi v predvolilnih soočenjih, premalo govori o mladih. Želi si, da bi politika začela sprejemati ukrepe, ki bi mlade prepričali, da v večjem številu ostanejo v Sloveniji. Ne manjka tudi družin z otroki. Tudi 'neslovenskih'. Vera je pred dvema letoma s hčerkama prišla iz glavnega mesta Ukrajine. Volilnega dogajanja sicer ne spremlja, ji je pa všeč vzdušje pred KCJT. "Smo dobre volje, uživamo, pijemo, jemo. Všeč so nam sladice. Vreme je lepo. Prijateljica nam je povedala, da bo tukaj dogodek in smo zato prišli," pove v že precej dobrem slovenskem jeziku.

Vera FOTO: Luka Kotnik

Lepo se je imel tudi upokojenec Ivan. "Všeč mi je, da spoznavam ljudi s TV ekranov. Z ženo sva slišala, da se danes odvija ta dogodek in sva se odločila, da greva pogledat," je povedal v družbi naših štirih voditeljev. Tudi on je bil zadovoljen z naborom tem in je pričakoval burno razpravo. Na splošno pa nima dobrega mnenja o politikih. "Od politikov, katere koli stranke, leve ali desne, ne pričakujem nič dobrega. Zato ker vsi politiki, ki so bili na oblasti, veliko obljubljajo, a naredijo zelo malo. Še posebej za ta naš konec, ki je sicer ekonomsko razvit. Vendar bi morala biti tukaj narejena infrastruktura, kot je recimo tretja razvojna os, obvoznica okrog Novega mesta. Vendar se o tem pogovarjamo že toliko časa, leta in leta. To me jezi, ker se veliko pogovarjamo, ampak nič ne naredimo."

Ivan v pogovoru z ekipo POP TV FOTO: Luka Kotnik

Tudi Igor se je povsem slučajno znašel 'pri nas'. "Ne obljubim, da si bom ogledal današnje soočenje. Doslej si še nobenega nisem. Ne upam imeti prevelikih pričakovanj. Vedno sem mislil, da ne more biti slabše, ampak so politiki vedno dokazali, da je lahko," je bil piker. In kaj ga najbolj moti? "Premalo poštenja in preveč korupcije. To je tisto, kar se nekako sluti v vsaki pori. Če drugače ne gre, naj bo pa pošteno. Vsi iščejo variante, kako bi šli okrog, po krajši poti. To mi ni všeč. Pripadam še tisti generaciji, ki so jo učili, naj najprej pomisli, kaj je prav, potem pa to naredi. Ne pa samo jaz, jaz, jaz pa nihče drug." Vsaj na prvi vtis je bolj v skladu z vremenom Bernard. "Sem bolj optimističen človek. Tudi, ko je slabo, je dobro. Šele prišel sem. Vidim, da je vzdušje dobro, izbrali ste dobro vreme, imamo lepo vreme. Sončna energija ustvari posebno energijo," je pričel pogovor z nami. Na drugo žogo pa je Bernard precej bolj skeptičen. "Današnje soočenje bom pogledal. Mnenja sem, da je vse bolj ali manj dirigirirano. Odgovori sicer ne, ostalo pa. Tako da, tudi če bi nekdo želel, da je drugače, se ne bi nič spremenilo. Scenarij je približno narejen. Če si povsem izven scenarija, najverjetneje ne prideš zraven."

Tudi on izpostavlja pomen izpolnjenja obljub in ne iskanja izgovorov. "Obljub je preveč. Bolje bi bilo, če bi dajali neke zmerne obljube in jih poskušali uresničiti. Potem bi v naslednjem mandatu verjetno bolje in lažje prišli skozi. Tako pa imamo, kar imamo." Na kratko se je dotaknil tudi jesenskih dogodkov in dejal, da bi morale institucije bolj poskrbeti za rešitev težav v povezavi z integracijo Romov. "Drugače pa lokalna oblast dobro pelje. Nimamo se kej prtožv't." "Slišala sem na popoldanskih poročilih, da ste tukaj. Usedla sem se na kolo in hitro prišla sem," pa je iskreno povedala aktivna upokojenka Marija. "Obvezno spremljam soočenja. Pomembno je, da se politiki predstavijo. Gledala bom soočenja in potem bom doma preštudirala, za koga glasovati. Veliko obljubljajo, jaz pa moram pri izbiri zadeti tarčo." Želi pa si več skupnosti, druženja in prijaznosti, "kot nekoč v socializmu".

Upokojenka Marija FOTO: Luka Kotnik

Skozi oči televizijcev

Petra Kerčmar se je tokrat znašla v malo drugačni vlogi. Prevzela je vlogo glavne urednice in poveljstvo v televizijskem kombiju. V svoji bogati novinarski karieri drugič, nazadnje pred štirimi leti. "V vlogi glavne urednice predvolilnega soočenja se po štirih letih počutim zelo lepo, ker sva z Janijem super ekipa. Razumeva se pred ekranom in za ekrani. Če ne bi bil on, ne vem, če bi vse to dala čez. Je pa luštno to delati. Drugače je, ni isto kot v voditeljski vlogi." Izziva je ni bilo strah že pred štirimi leti, tokrat pa še manj. "Gre za super izkušnjo, ko opravljaš delo tudi z drugih vidikov." Pa si ne bi želela biti v tandemu z Janijem Muhičem na odru, iz oči v oči s predstavniki strank? "Težko je voditi v dvoje, ker ne veš, kaj komu roji po glavi. Vsak vidi po svoje, komu bo dal repliko, kakšno bo podvprašanje. Res se moraš potem bolj scenarija držati, jaz sem pa raje spontana in on tudi. Zato je bolje, da sva v teh vlogah. Eden je urednik, drugi pa voditelj."

Ota Širca Roš FOTO: Luka Kotnik

Ota Širca Roš je bila sproščena in nasmejana kot vedno. "Vzdušje je fantastično, veliko sem izvedela o zidanicah, o tapravem cvičku. Dolenjci so nanj zelo ponosni in v veselje mi jih je bilo poslušati." Kljub vsej zabavi, vse skupaj ni tako trivialno, nadaljuje. "Gre za odločanje o tem, kdo bo krojil naše življenje v prihodnosti. Ampak se mi zdi, da je vsaj to namenjeno ljudem, in če je ena takšna stvar povezana z dobro voljo in druženjem, ni nič narobe. Ravno v takšnih druženjih nastanejo tudi najboljše ideje."

Luči, kamera, akcija

Nad Novim mestom se je spustil večer in v Kulturni center Janeza Trdine so začeli prihajati znani politični obrazi. Najprej Alenka Bratušek, za njo Meira Hot, Asta Vrečko, Zoran Stevanović, Anže Logar, Marko Lotrič, Zvonko Černač in na koncu še Jasmin Feratović. V preddverju je nastala gneča. Zbrali so se podporniki vseh strank. Nekateri so se ponosno okitili s strankarskimi značkami. Med publiko so se pojavili tudi znani lokalni in državni politični obrazi - med njimi poslanka Vida Čadonič Špelič. Nekateri podporniki so se prvič spoznali s svojimi strankarskimi šefi. Veliko je bilo rokovanj, vljudnostnih izrekov pa tudi ljudskega govora.

Jani Muhič FOTO: Aljoša Kravanja