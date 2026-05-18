SLOVENIJA ODLOČA 2026

O koalicijski pogodbi še SDS, SLS in Fokus

Ljubljana, 18. 05. 2026 06.12 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Janez Janša po posvetu pri predsednici države o kandidatu za predsednika vlade.

Teden na političnem parketu prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev SDS, Demokratov in trojčka okoli NSi. Pogodba bo danes na mizi organov SDS, pa tudi SLS in Fokus. Ob zeleni luči je kmalu pričakovati še podpis koalicijske pogodbe, najverjetneje pa tudi kandidaturo za mandatarja prvaka SDS Janeza Janše.

Dan pred iztekom drugega kroga za predlaganje kandidata za mandatarja se bodo še v nekaterih strankah nastajajoče vladne koalicije opredelili do predloga koalicijske pogodbe.

Obravnava te med drugim čaka organe SDS. Predsednik stranke Janez Janša je namreč njeno vsebino po spremembi zakona o vladi usklajeval z Demokrati ter NSi, SLS in Fokus.

Veliko podrobnosti sicer v minulih dneh v naštetih strankah niso razkrivali, so pa smer nastajajoče vlade nakazali že v javno objavljenih izhodiščih koalicijske pogodbe v dvajsetih točkah, v katerih so med vsebinskimi prioritetami nastajajoče desne koalicije opredelili razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo.

Do vsebine koalicijske pogodbe se bodo danes opredeljevali še v strankah SLS in Fokus Marka Lotriča, ki jima je uvrstitev v DZ uspela s skupnim nastopom z NSi. Organi te, pa tudi Demokratov Anžeta Logarja, so medtem zeleno luč vstopu v vlado s potrditvijo koalicijske pogodbe prižgali že v minulem tednu.

Če bodo enako danes storili tudi v preostalih strankah, ki nameravajo stopiti v vlado, pa bo temu po pričakovanjih kmalu sledil tudi podpis koalicijske pogodbe.

Jutri se bo namreč iztekel drugi krog iskanja mandatarskega kandidata, pričakovati je kandidaturo prvaka SDS Janše. Ta lahko na glasovanju računa na podporo poslancev SDS, Demokratov, NSi, SLS in Fokus. Te stranke imajo sicer skupaj 43 glasov, manjkajoče pa bo, kot kaže, zagotovilo pet poslancev Resnice. Stranke sicer ne bo v novi vladi, so pa napovedali, da bodo njihovi poslanci prispevali podpise h kandidaturi Janše in ga tudi podprli na glasovanju o mandatarju.

Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečenj, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade.

