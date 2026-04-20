Obrisi nove Janševe vlade: imena potencialnih ministrov že krožijo

Četudi prvak SDS Janez Janša zatrjuje, da vlade ne sestavlja, pa iz političnega ozadja prihajajo drugačni indici. Po dogovoru razreza, da naj bi SDS pripadlo osem ministrstev, NSi pet in Demokratom tri, naj bi bila zdaj v zakulisnih pogovorih na mizi tudi poimenska razdelitev.

Kot kandidata za finančno ministrstvo, ki praviloma vedno pripade največji stranki, se omenja Andreja Širclja, ki je to funkcijo že zasedal v prejšnji Janševi vladi. Ministrske stolčke bi ponovno utegnila zasesti tudi Zvone Černač, ki se ga omenja na področju infrastrukture, in nekdanji notranji minister Aleš Hojs, ki se ga tokrat povezuje z resorjem za okolje. Na njegovo nekdanje notranje ministrstvo pa bi lahko prišel predsednik Demokratov Anže Logar, kar bi se skladalo tudi z njegovimi težnjami po boju proti korupciji.

Logar neuradno ne želi biti ponovno zunanji minister, saj bi s pogostimi državniškimi obiski v tujini lahko tvegal slabše obvladovanje svoje nove stranke doma. Na Mladiko pa bi lahko odšel SDS-ov Tone Kajzer, Žan Mahnič neuradno visoko kotira za obrambno ministrstvo.

In trojček okoli NSi? Predsednika Jerneja Vrtovca se omenja na resorjih energetike ali gospodarstva, nesojenega predsednika parlamenta Janeza Ciglerja Kralja ponovno na ministrstvu za delo. Neuradno pa enega od resorjev pričakuje tudi predsednica SLS Tina Bregant.

Med pogajanji se seveda lahko še marsikaj spremeni.