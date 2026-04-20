SLOVENIJA ODLOČA 2026

Obrisi nove Janševe vlade: imena potencialnih ministrov že krožijo

Ljubljana, 20. 04. 2026 19.10 pred 1 uro 2 min branja 309

Avtor:
Kaja Kobetič
Janez Janša

Čeprav Janez Janša javno pravi, da se še ne ukvarja s sestavljanjem nove vlade, v strankarskem zakulisju po naših informacijah tečejo intenzivni pogovori. Neuradno krožijo tudi številna imena potencialnih ministrov. Kdo vse je v igri za ministrska mesta?

Četudi prvak SDS Janez Janša zatrjuje, da vlade ne sestavlja, pa iz političnega ozadja prihajajo drugačni indici. Po dogovoru razreza, da naj bi SDS pripadlo osem ministrstev, NSi pet in Demokratom tri, naj bi bila zdaj v zakulisnih pogovorih na mizi tudi poimenska razdelitev.

Kot kandidata za finančno ministrstvo, ki praviloma vedno pripade največji stranki, se omenja Andreja Širclja, ki je to funkcijo že zasedal v prejšnji Janševi vladi. Ministrske stolčke bi ponovno utegnila zasesti tudi Zvone Černač, ki se ga omenja na področju infrastrukture, in nekdanji notranji minister Aleš Hojs, ki se ga tokrat povezuje z resorjem za okolje. Na njegovo nekdanje notranje ministrstvo pa bi lahko prišel predsednik Demokratov Anže Logar, kar bi se skladalo tudi z njegovimi težnjami po boju proti korupciji.

Logar neuradno ne želi biti ponovno zunanji minister, saj bi s pogostimi državniškimi obiski v tujini lahko tvegal slabše obvladovanje svoje nove stranke doma. Na Mladiko pa bi lahko odšel SDS-ov Tone Kajzer, Žan Mahnič neuradno visoko kotira za obrambno ministrstvo.

In trojček okoli NSi? Predsednika Jerneja Vrtovca se omenja na resorjih energetike ali gospodarstva, nesojenega predsednika parlamenta Janeza Ciglerja Kralja ponovno na ministrstvu za delo. Neuradno pa enega od resorjev pričakuje tudi predsednica SLS Tina Bregant.

Med pogajanji se seveda lahko še marsikaj spremeni.

janez janša janševa vlada ministri
KOMENTARJI309

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

baldahin
20. 04. 2026 21.26
Medtem ko je večina voditeljev iz obdobja prvega mandata Janeza Janše (2004–2008) že zdavnaj zapustila politično prizorišče, bodisi so se preselili za rešetke (Nicolas Sarkozy), bodisi so že pod rušo (Silvio Berlusconi), potem so tu še Angelca Merklova, George W. Bush... je nekaj posameznikov, ki so bili takrat na oblasti (ali na pomembnih položajih), še danes v samem vrhu svetovne in evropske politike. Tukaj so najvidnejše kreature: 1. Vladimir Putin (Rusija) 2. Aleksander Lukašenko (Belorusija) 3. Mahmoud Abbas (Palestina) 4. Recep Tayyip Erdoğan (Turčija) 5. Benjamin Netanjahu (Izrael) 6. Viktor Orbán (duhovni vodja in veliki inštruktor v odhajanju) .... zdaj pa pazi to: 7. Ivo Sanader 8. Stipe Mesić 9. Aleksandar Vučić Vsak si naj v svoji betici potihoma vpraša: "Ej stari, a resno"!??
marko30
20. 04. 2026 21.25
Katastrofa.
inside1
20. 04. 2026 21.25
pri nas je očitno postala stalna praksa teh politikov, da se treba debelo lagat. bolj lažeš boljše ti gre....
celjan2
20. 04. 2026 21.25
Kako bo rešil finačno luknjo ki jo je skopal Golob s financiranjem NVOjev in ostalih podanikov. S tem da so na vseh nivojih uprave nastavljeni protijanšisti, ki bodo z tihim štrajkom sabotirali vsa prizadevanja nove vlade, če bo ta desna!
Roadkill
20. 04. 2026 21.25
Mahnič verjetno komaj čaka da se bo šel lahko peljat z Izraelskim F16
anabanana
20. 04. 2026 21.25
Brez komentarja, to je za odselite iz Slovenije 🫣🤐🤐🤐🤐
Luna61
20. 04. 2026 21.24
Pa saj niste resni? Kaj se norcujete iz slovenske vojske? Upam, da je to zapozneli prvi april.
Žmavc
20. 04. 2026 21.24
Han bo moral bolj odpreti oči. Moral bo.
Rožle Patriot
20. 04. 2026 21.22
Za Vodo, Narod in Domovino. .. Zatorej, STOP C0 KANAL IN LJ ĆARAPAN !!!
ivan ivanović
20. 04. 2026 21.25
pravi Zorana da še ni konec dela, da še ni dokončno vso republiko srbsko v LJ pripeljal
Mukec
20. 04. 2026 21.21
Rešeni smo 🤣
mackon08
20. 04. 2026 21.20
Žan Mahnič obrambni minister? Pa tem se je totalno zmešalo.
Roadkill
20. 04. 2026 21.24
Če pomislim na Tonina kako je leseno metal ročne bombe in ogrožal udeležene ne vem ali je lahko slabše
lejzng
20. 04. 2026 21.20
če je jajo mandatar, potem je slovenija brez! z rokami v žepu brezbrižno!
mm n
20. 04. 2026 21.19
Atol17 tudi starejsi z foktoratom poznamo zgodobino in JJ nima nobene veze stem na kar namigujes.. bodi strpen in svet bo lepsi
-MARIBOR-
20. 04. 2026 21.19
Ko vidiš tega starca tako nasmejanega, veš, da ima nekaj za bregom. Ponovne volitve mu niso več prioriteta, zdaj morajo ti štirje to nekak prikazat, da to ni bilo namenoma zavajanje volilcev ampak.....tapiciran stolček jim je pač prioriteta....bedaki volilci se bomo že nekako znašli, pozabili pa nikoli.
Bonaventura
20. 04. 2026 21.18
koliko Svoboda ponuja za prestop poslanca ? a Policija in Šova kaj vesta ? al bo treba spet Black Cube poklicati....
ATOL17
20. 04. 2026 21.18
Srce je z razlogom bolj na levi strani. Desna roka je pa za brisanje ri.i.
ivan ivanović
20. 04. 2026 21.22
tako je pri nekaterih, pljuneš pa le bolj na desno pade, potem voliš desno, lepa logika!
Svetec 2021
20. 04. 2026 21.18
Se že veselim Janševe vlade bomo videli koliko deportacijo bo, kot so obljubljali. Novinarji upam, da boste predvolilne obljebe dosledno preverjali !!
kladivo
20. 04. 2026 21.15
Jansa pa ja ne on je bil prej pri masi
SAKOSAKO
20. 04. 2026 21.15
Zakaj imamo volitve, če ne odloča ljudstvo??????
Roadkill
20. 04. 2026 21.18
Jaz pa se pri nekaterih sprašujem kakšen je namen da imajo sploh volilno pravico če potem volijo tistega ki lepše zgleda ali pa je kako drugače pustil pozitiven vtis na njih
Rožle Patriot
20. 04. 2026 21.25
Jah, se je ... 48 glasov je več kot 40 ... samo, ker si ti pač lewak, tega ne boš vedel .. !!!
ATOL17
20. 04. 2026 21.15
Že samo zaradi tega odpade tud če mi da dvojno plačo. Mladi volijo z denarnico, starejši pa z ideoligijo ker imajo hrbtenico in niso podkupljivi da bodo meli manj obdavčeno plačo. Me ne zanima.
