Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Oče in sin Popovič v drugem krogu

Koper, 16. 11. 2026 09.19 pred 10 minutami 3 min branja 8

Avtor:
D.L. STA
Boris Popovič

Med šestimi mestnimi občinami, kjer bodo novega župana dobili čez dva tedna, je tudi Koper. Z aktualnim Alešem Bržanom se bo 29. novembra za glasove volivcev pomeril Nik Popovič. Njegov oče, dolgoletni koprski župan Boris Popovič, je tokrat kandidiral v Izoli in prepričal največ volivcev, a ne dovolj za zmago v prvem krogu.

Aleš Bržan
Aleš Bržan
FOTO: Luka Kotnik

Koprskemu županu Alešu Bržanu se je zmaga v prvem krogu izmuznila za vsega par odstotkov. Dobil je 10.408 glasov oziroma 47,26 odstotka. V drugem krogu ga čaka Nik Popovič, ki so mu volivci namenili 6985 glasov. Preštetih je sicer 99,83 odstotka glasov.

V drugi krog bo moral tudi dolgoletni koprski župan Boris Popovič, ki je tokrat kandidiral v Izoli in dobil 45,22 odstotka glasov, medtem ko jih je Daniel Radešić dobil 40,14 odstotka. V absolutnih številkah to pomeni 3110 proti 2761 glasovom.

V Piranu je medtem že vse jasno, Andrej Korenika si je zagotovil nov mandat, izziv poslanke Meire Hot ni uspel.

"Malo upanja ostaja, da bi se rešil v prvem krogu, ampak moramo biti realisti," je v izjavi po še ne treh odstotkih preštetih glasov dejal Bržan in pravilno napovedal, da pričakuje od 45 do 51 odstotkov glasov.

V morebitnem tretjem mandatu bistveno drugače ne bo delal. "Prav gotovo pa tista področja, ki sem jih tudi sam izpostavil, da jih je treba nadgraditi, se bom potrudil, da jih ustrezno nadgradimo," je napovedal.

"Smo v pričakovanju. Vzdušje je dobro, štab poln, čakamo," je dejal Nik Popovič ob prvih rezultatih glasovanja, ki so nakazovali na drugi krog. Meni, da Koprčani niso slišani, da si želijo nove energije in da so ljudi prepričali z dobro kampanjo. S tem tempom bodo nadaljevali še naprej, je še dejal.

Pesti zanj je stiskal tudi Boris Popovič, ki je, kot omenjeno, v prvem krogu zmagal v Izoli. "Zahvalil bi se vsem, ki so šli na volišča, in upam, da so se tudi odločili za spremembo. Mislim, da Izola spremembo nujno potrebuje," je dejal.

Urumović: V drugem krogu v Kopru večje možnosti Bržana, v Izoli boj za vsak glas

Odgovorni urednik Primorskih novic Željko Urumović meni, da ima v drugem krogu koprskih županskih volitev več možnosti Aleš Bržan, saj bo lažje kot Nik Popovič pridobil volivce tretjeuvrščene tekmice. V Izoli pa pričakuje tesno tekmo med Borisom Popovičem in Danielom Radešićem, ki zastopata različna razvojna koncepta ter pristopa k vodenju občine.

Urumović meni, da je izid v Kopru v okviru pričakovanega, a da od predvolilnih napovedi javnomnenjskih raziskav nekoliko odstopa podpora drugouvrščenemu Popoviču. Ocenil je, da je bila na levem polu verjetno odločilna kandidatura predstavnice Gibanja Svoboda in Liste Zavedno Koper Mateje Hrvatin Kozlovič, ki je Bržanu pobrala ravno dovolj glasov, da mu je onemogočila zmago v prvem krogu.

"Mislim, da je razmerje, torej potencial za pridobivanje novih volivcev, veliko večji pri Bržanu kot pri Popoviču, ampak volitve so neponovljiv dogodek, in od številnih faktorjev, tudi nenazadnje od udeležbe, je odvisno, kako se bo razpletlo," je Urumović komentiral prihajajoči drugi krog. Dodal je še, da so "vse možnosti v teoriji še odprte".

Medtem so po njegovem mnenju v Izoli javnomnenjske raziskave napovedovale podobno razmerje med vodilnima kandidatoma, a je na volitvah prišlo do še večje polarizacije. Tako Boris Popovič kot Daniel Radešić sta dosegla večji odstotek podpore. Razhajanje med njima pa je ostalo v enakem okviru približno petih odstotkov, je dodal.

Ocenjuje, da v Izoli ne gre neposredno za spopad, ampak za dva različna razvojna koncepta in pristopa k vodenju občine. "Glede tega, kot so nenazadnje pokazale tudi volitve, pa so volivci v Izoli izjemno razdeljeni," opozarja.

"V drugem krogu bo tako potekal boj praktično za vsak glas, kandidatoma bo treba prepričati volivce drugih strank in tiste, ki se volitev niso udeležili," ocenjuje. "Volitve v Izoli verjetno bodo verjetno še najbolj zanimive od vseh primorskih občin," je sklenil Urumović.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
lokalne volitve Koper Izola Aleš Bržan Nik Popovič Boris Popovič

Zakaj je padel kranjski župan? Glavni razlogi za presenetljivi razplet

Jaklinu sedmi županski mandat: kaj bo z nezdružljivima funkcijama?

24ur.com V Kopru kaže na drugi krog, pomerila se bosta Bržan in Nik Popovič
24ur.com Mediana: v drugi krog Bržan in Popovič
24ur.com V Kopru zmaga Bržana, v Kranju drugi krog
24ur.com V Kopru se Popovič približuje Bržanu
24ur.com Soočenje kandidatov za župana Kopra: Po 16 letih je čas za spremembe
24ur.com Trd boj za županski stolček v Krškem: Dušan Šiško ali Janez Kerin?
24ur.com Nasveti Borisa Popoviča o predsedniški kandidaturi Aleksandru Pozveku
Priporoča
  • slika
  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika 19
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
orehek
16. 11. 2026 10.39
Ne razumem kako lahko podpirate to mafijo? Obsojeni kriminalec in sedaj še njegov brezdelni sin, ki bosta v navezi lahko še bolj kradka?
Odgovori
0 0
stoinena
16. 11. 2026 10.42
ker ti misliš da ostali župani živijo od županske plače. naivno res.
Odgovori
0 0
kita 1111
16. 11. 2026 10.27
Narod si piše sodbo sam
Odgovori
+1
2 1
Arlo
16. 11. 2026 10.22
Ljubljančani imajo v drugem krogu dve katastrofi, prvi ženskar, drugi je zlorabljal prepovedane droge. Pa to ne moreš verjet. Glavno mesto Slovenije‼️
Odgovori
+6
6 0
jugatneme
16. 11. 2026 10.15
Vsekakor v obeh občinah župana ne smeta biti iz enega klana, sicer bo to kot ena občina. Mladi pope za župana?? Izkušnje? znanja? rako tata....
Odgovori
+3
4 1
stoinena
16. 11. 2026 10.45
če bo izola postala kot pol kopra, ne bo nič narobe. bodo lahko končno delali v svoji občini ker danes nimajo nič in so na robu propada, lahko samo tujcem vse prodajo. za njih so pa tujci iz vasi v vas
Odgovori
0 0
stoinena
16. 11. 2026 10.12
izola bi rabila, en mandat popoviča. dva ne vem. drugače bo en velik nič še naprej. do globoke revščine in lakote. potem se bo kdo zbudil.
Odgovori
+1
3 2
Oliguma
16. 11. 2026 10.02
Folk ni normalen.
Odgovori
+8
9 1
bibaleze
Portal
Numerologinja razkriva: Ta imena prinašajo srečo
Spremembe, ki jih ženska doživlja med nosečnostjo
Spremembe, ki jih ženska doživlja med nosečnostjo
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Kako je videti odraščanje ob mami, ki ne zna pokazati sočutja?
Kako je videti odraščanje ob mami, ki ne zna pokazati sočutja?
zadovoljna
Portal
Pri 57 letih skoraj gola stopila na oder in navdušila občinstvo
Ženske, rojene v teh znamenjih, z leti postajajo samo še bolj privlačne
Ženske, rojene v teh znamenjih, z leti postajajo samo še bolj privlačne
Nekoč so veljale za drzne, danes jih nosijo tudi najbolj elegantne ženske
Nekoč so veljale za drzne, danes jih nosijo tudi najbolj elegantne ženske
Psihologi razkrivajo: eden prvih znakov, da se partnerja oddaljujeta, ni prepiranje
Psihologi razkrivajo: eden prvih znakov, da se partnerja oddaljujeta, ni prepiranje
vizita
Portal
Zakaj se po 40. letu maščoba nabira predvsem okoli trebuha? Razlog niso samo leta
Ta vrsta gibanja je povezana z manjšim tveganjem za demenco, druga pa lahko tveganje celo poveča
Ta vrsta gibanja je povezana z manjšim tveganjem za demenco, druga pa lahko tveganje celo poveča
Namesto kave Jelena Đoković vsako jutro pije ta napitek
Namesto kave Jelena Đoković vsako jutro pije ta napitek
Spletno nasilje ne izgine, ko otrok ugasne telefon: posledice, ki jih odrasli pogosto ne vidimo
Spletno nasilje ne izgine, ko otrok ugasne telefon: posledice, ki jih odrasli pogosto ne vidimo
cekin
Portal
Za en sam večer do 150.000 evrov: toliko bodo zaslužili največji glasbeni zvezdniki
Evropski velikan odpira 3.500 delovnih mest z milijonskim projektom
Evropski velikan odpira 3.500 delovnih mest z milijonskim projektom
Evropska podjetja zmanjšujejo število zaposlenih. Kaj to pomeni za Slovenijo?
Evropska podjetja zmanjšujejo število zaposlenih. Kaj to pomeni za Slovenijo?
Rekordna ločitev na obzorju? Kako ena napaka ogroža milijarde
Rekordna ločitev na obzorju? Kako ena napaka ogroža milijarde
moskisvet
Portal
Opekline, zobni odtisi in električni šoki: kaj se dogaja v tem muzeju?
Dražja oblačila zdržijo dlje – mit ali resnica?
Dražja oblačila zdržijo dlje – mit ali resnica?
Koliko vas v resnici stanejo internet, televizija in naročnine?
Koliko vas v resnici stanejo internet, televizija in naročnine?
Seks kot orožje: ruska vohunka razkrila tehniko, zaradi katere naj bi moški postali odvisni od nje
Seks kot orožje: ruska vohunka razkrila tehniko, zaradi katere naj bi moški postali odvisni od nje
dominvrt
Portal
Koliko časa si mačka zapomni lastnika?
Odprt bivalni prostor brez sten? S temi 5 triki bo vsak kotiček imel svojo funkcijo
Odprt bivalni prostor brez sten? S temi 5 triki bo vsak kotiček imel svojo funkcijo
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Iz pipe priteče le še tanek curek vode? Preverite teh 6 stvari, preden pokličete vodovodarja
Iz pipe priteče le še tanek curek vode? Preverite teh 6 stvari, preden pokličete vodovodarja
okusno
Portal
S temi triki bo miza videti kot iz restavracije
Lazanja brez zamudnega zlaganja plasti: Kosilo, ki ga pripravimo v eni ponvi
Lazanja brez zamudnega zlaganja plasti: Kosilo, ki ga pripravimo v eni ponvi
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
voyo
Portal
Spomin
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083