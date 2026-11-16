Oče in sin Popovič v drugem krogu

Koprskemu županu Alešu Bržanu se je zmaga v prvem krogu izmuznila za vsega par odstotkov. Dobil je 10.408 glasov oziroma 47,26 odstotka. V drugem krogu ga čaka Nik Popovič, ki so mu volivci namenili 6985 glasov. Preštetih je sicer 99,83 odstotka glasov.
V drugi krog bo moral tudi dolgoletni koprski župan Boris Popovič, ki je tokrat kandidiral v Izoli in dobil 45,22 odstotka glasov, medtem ko jih je Daniel Radešić dobil 40,14 odstotka. V absolutnih številkah to pomeni 3110 proti 2761 glasovom.
V Piranu je medtem že vse jasno, Andrej Korenika si je zagotovil nov mandat, izziv poslanke Meire Hot ni uspel.
"Malo upanja ostaja, da bi se rešil v prvem krogu, ampak moramo biti realisti," je v izjavi po še ne treh odstotkih preštetih glasov dejal Bržan in pravilno napovedal, da pričakuje od 45 do 51 odstotkov glasov.
V morebitnem tretjem mandatu bistveno drugače ne bo delal. "Prav gotovo pa tista področja, ki sem jih tudi sam izpostavil, da jih je treba nadgraditi, se bom potrudil, da jih ustrezno nadgradimo," je napovedal.
"Smo v pričakovanju. Vzdušje je dobro, štab poln, čakamo," je dejal Nik Popovič ob prvih rezultatih glasovanja, ki so nakazovali na drugi krog. Meni, da Koprčani niso slišani, da si želijo nove energije in da so ljudi prepričali z dobro kampanjo. S tem tempom bodo nadaljevali še naprej, je še dejal.
Pesti zanj je stiskal tudi Boris Popovič, ki je, kot omenjeno, v prvem krogu zmagal v Izoli. "Zahvalil bi se vsem, ki so šli na volišča, in upam, da so se tudi odločili za spremembo. Mislim, da Izola spremembo nujno potrebuje," je dejal.
Urumović: V drugem krogu v Kopru večje možnosti Bržana, v Izoli boj za vsak glas
Odgovorni urednik Primorskih novic Željko Urumović meni, da ima v drugem krogu koprskih županskih volitev več možnosti Aleš Bržan, saj bo lažje kot Nik Popovič pridobil volivce tretjeuvrščene tekmice. V Izoli pa pričakuje tesno tekmo med Borisom Popovičem in Danielom Radešićem, ki zastopata različna razvojna koncepta ter pristopa k vodenju občine.
Urumović meni, da je izid v Kopru v okviru pričakovanega, a da od predvolilnih napovedi javnomnenjskih raziskav nekoliko odstopa podpora drugouvrščenemu Popoviču. Ocenil je, da je bila na levem polu verjetno odločilna kandidatura predstavnice Gibanja Svoboda in Liste Zavedno Koper Mateje Hrvatin Kozlovič, ki je Bržanu pobrala ravno dovolj glasov, da mu je onemogočila zmago v prvem krogu.
"Mislim, da je razmerje, torej potencial za pridobivanje novih volivcev, veliko večji pri Bržanu kot pri Popoviču, ampak volitve so neponovljiv dogodek, in od številnih faktorjev, tudi nenazadnje od udeležbe, je odvisno, kako se bo razpletlo," je Urumović komentiral prihajajoči drugi krog. Dodal je še, da so "vse možnosti v teoriji še odprte".
Medtem so po njegovem mnenju v Izoli javnomnenjske raziskave napovedovale podobno razmerje med vodilnima kandidatoma, a je na volitvah prišlo do še večje polarizacije. Tako Boris Popovič kot Daniel Radešić sta dosegla večji odstotek podpore. Razhajanje med njima pa je ostalo v enakem okviru približno petih odstotkov, je dodal.
Ocenjuje, da v Izoli ne gre neposredno za spopad, ampak za dva različna razvojna koncepta in pristopa k vodenju občine. "Glede tega, kot so nenazadnje pokazale tudi volitve, pa so volivci v Izoli izjemno razdeljeni," opozarja.
"V drugem krogu bo tako potekal boj praktično za vsak glas, kandidatoma bo treba prepričati volivce drugih strank in tiste, ki se volitev niso udeležili," ocenjuje. "Volitve v Izoli verjetno bodo verjetno še najbolj zanimive od vseh primorskih občin," je sklenil Urumović.
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