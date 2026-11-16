Oče in sin Popovič v drugem krogu

Koprskemu županu Alešu Bržanu se je zmaga v prvem krogu izmuznila za vsega par odstotkov. Dobil je 10.408 glasov oziroma 47,26 odstotka. V drugem krogu ga čaka Nik Popovič, ki so mu volivci namenili 6985 glasov. Preštetih je sicer 99,83 odstotka glasov.

V drugi krog bo moral tudi dolgoletni koprski župan Boris Popovič, ki je tokrat kandidiral v Izoli in dobil 45,22 odstotka glasov, medtem ko jih je Daniel Radešić dobil 40,14 odstotka. V absolutnih številkah to pomeni 3110 proti 2761 glasovom.

V Piranu je medtem že vse jasno, Andrej Korenika si je zagotovil nov mandat, izziv poslanke Meire Hot ni uspel.

"Malo upanja ostaja, da bi se rešil v prvem krogu, ampak moramo biti realisti," je v izjavi po še ne treh odstotkih preštetih glasov dejal Bržan in pravilno napovedal, da pričakuje od 45 do 51 odstotkov glasov.

V morebitnem tretjem mandatu bistveno drugače ne bo delal. "Prav gotovo pa tista področja, ki sem jih tudi sam izpostavil, da jih je treba nadgraditi, se bom potrudil, da jih ustrezno nadgradimo," je napovedal.

"Smo v pričakovanju. Vzdušje je dobro, štab poln, čakamo," je dejal Nik Popovič ob prvih rezultatih glasovanja, ki so nakazovali na drugi krog. Meni, da Koprčani niso slišani, da si želijo nove energije in da so ljudi prepričali z dobro kampanjo. S tem tempom bodo nadaljevali še naprej, je še dejal.

Pesti zanj je stiskal tudi Boris Popovič, ki je, kot omenjeno, v prvem krogu zmagal v Izoli. "Zahvalil bi se vsem, ki so šli na volišča, in upam, da so se tudi odločili za spremembo. Mislim, da Izola spremembo nujno potrebuje," je dejal.