Od projekcije na Trgu republike do 'sestavljanja lastne koalicije'

Ponedeljkovo soočenje glavnih dveh pretendentov za premierski stolček – Roberta Goloba in Janeza Janše – z voditeljico Petro Kerčmar je pred televizijske zaslone prikovalo kar dve tretjini vseh, ki so bili pred televizorji.

"V ciljni skupini od 18 do 24 let, kjer gre za najmlajše volivce, smo videli v določenih oddajah več kot 70-odstotni gledalski delež, z visokimi, tudi absolutnimi gledanostmi, kar potrjuje, da mladi, ko gre za resne pomembne teme, ki vplivajo na njihovo prihodnost, izberejo televizijo. Medij, ki zagotavlja verodostojnost soočenja v živo in seveda poglobljeno argumentirano debato. S tem pa se v bistvu potrjuje tudi, da je televizija ključni referenčni medij, ko gre za demokracijo," pravi sodirektor podjetja in direktor trženja POP TV Aleš Muhič.

Izvršna direktorica POP TV Stella Litou pa o odločitvi, da predvolilno kampanjo iz studia preselimo na teren po vsej Sloveniji, pravi: "To je bistveno vplivalo na zaznavanje in pomen naših soočenj. Okrepili smo tudi preverjanje dejstev z neposrednim in neprekinjenim preverjanjem med oddajami v živo."

Kaj vse pa pripravljamo v nedeljo, ko se bomo prvič javili že z novicami pred 17. uro? Z volilno oddajo začnemo ob 17.50, ob 19. uri pa bomo objavili tudi izide vzporednih volitev, pokukali v zakulisje volilnih štabov strank. Stella Litou je ob tem napovedala tudi novost tokratnega volilnega večera: "Rezultate bomo v živo projicirali na stavbo Nove Ljubljanske banke."