Od projekcije na Trgu republike do 'sestavljanja lastne koalicije'

Ponedeljkovo soočenje glavnih dveh pretendentov za premierski stolček – Roberta Goloba in Janeza Janše – z voditeljico Petro Kerčmar je pred televizijske zaslone prikovalo kar dve tretjini vseh, ki so bili pred televizorji.
"V ciljni skupini od 18 do 24 let, kjer gre za najmlajše volivce, smo videli v določenih oddajah več kot 70-odstotni gledalski delež, z visokimi, tudi absolutnimi gledanostmi, kar potrjuje, da mladi, ko gre za resne pomembne teme, ki vplivajo na njihovo prihodnost, izberejo televizijo. Medij, ki zagotavlja verodostojnost soočenja v živo in seveda poglobljeno argumentirano debato. S tem pa se v bistvu potrjuje tudi, da je televizija ključni referenčni medij, ko gre za demokracijo," pravi sodirektor podjetja in direktor trženja POP TV Aleš Muhič.
Izvršna direktorica POP TV Stella Litou pa o odločitvi, da predvolilno kampanjo iz studia preselimo na teren po vsej Sloveniji, pravi: "To je bistveno vplivalo na zaznavanje in pomen naših soočenj. Okrepili smo tudi preverjanje dejstev z neposrednim in neprekinjenim preverjanjem med oddajami v živo."
Kaj vse pa pripravljamo v nedeljo, ko se bomo prvič javili že z novicami pred 17. uro? Z volilno oddajo začnemo ob 17.50, ob 19. uri pa bomo objavili tudi izide vzporednih volitev, pokukali v zakulisje volilnih štabov strank. Stella Litou je ob tem napovedala tudi novost tokratnega volilnega večera: "Rezultate bomo v živo projicirali na stavbo Nove Ljubljanske banke."
Posebno interaktivno orodje za bralce 24ur.com
Volitve bomo podrobno in ažurno spremljali tudi na naši spletni strani 24ur.com. Od dogajanja na voliščih čez dan, napetega preštevanja glasovnic, pa tudi vzdušja v štabih zmagovalcev ter poražencev. Poskrbeli bomo tudi za malo zabave – bralcem bo namreč na voljo posebno interaktivno orodje.
"Načrtujemo posebno naslovnico za 24ur.com, posebno uporabniško izkušnjo. Ob 19. uri bomo predstavili rezultate vzporednih volitev, ob tem pa ne samo mandate in ne samo odstotke, kdo je zmagovalec, kdo je poraženec, ampak tudi strukturo volivcev po spolu, po starosti in tudi po drugih parametrih. Že to bo zanimivo," pojasnjuje urednik 24ur.com Jure Tepina.
Prav tako bodo neuradni, delni rezultati na naši spletni strani že takoj po preštetju prve glasovnice.
"In še najbolj zanimiva stvar. Lahko si boste sestavili svojo koalicijo. Ne bo torej treba računati, kako priti do 46 glasov. Lahko boste poklikali stranke in videli, ali ste sestavili svojo koalicijo, ali ste postali uspešen mandatar ali ne," še dodaja.