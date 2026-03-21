SLOVENIJA ODLOČA 2026

Od projekcije na Trgu republike do 'sestavljanja lastne koalicije'

Ljubljana, 21. 03. 2026 19.54 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tjaša Dugulin Nika Kunaver
Koprski studio pred soočenjem

Visoka gledanost soočenj naše medijske hiše je dokazala, da so prav ta eden od ključnih trenutkov volilne kampanje. Kaj še pripravljamo za volilni večer? Kdaj začnemo in kje vse bomo? Na Trgu republike bodo lahko vsi mimoidoči v živo spremljali rezultate volitev.

Ponedeljkovo soočenje glavnih dveh pretendentov za premierski stolček – Roberta Goloba in Janeza Janše – z voditeljico Petro Kerčmar je pred televizijske zaslone prikovalo kar dve tretjini vseh, ki so bili pred televizorji.

"V ciljni skupini od 18 do 24 let, kjer gre za najmlajše volivce, smo videli v določenih oddajah več kot 70-odstotni gledalski delež, z visokimi, tudi absolutnimi gledanostmi, kar potrjuje, da mladi, ko gre za resne pomembne teme, ki vplivajo na njihovo prihodnost, izberejo televizijo. Medij, ki zagotavlja verodostojnost soočenja v živo in seveda poglobljeno argumentirano debato. S tem pa se v bistvu potrjuje tudi, da je televizija ključni referenčni medij, ko gre za demokracijo," pravi sodirektor podjetja in direktor trženja POP TV Aleš Muhič.

Izvršna direktorica POP TV Stella Litou pa o odločitvi, da predvolilno kampanjo iz studia preselimo na teren po vsej Sloveniji, pravi: "To je bistveno vplivalo na zaznavanje in pomen naših soočenj. Okrepili smo tudi preverjanje dejstev z neposrednim in neprekinjenim preverjanjem med oddajami v živo."

Kaj vse pa pripravljamo v nedeljo, ko se bomo prvič javili že z novicami pred 17. uro? Z volilno oddajo začnemo ob 17.50, ob 19. uri pa bomo objavili tudi izide vzporednih volitev, pokukali v zakulisje volilnih štabov strank. Stella Litou je ob tem napovedala tudi novost tokratnega volilnega večera: "Rezultate bomo v živo projicirali na stavbo Nove Ljubljanske banke."

Posebno interaktivno orodje za bralce 24ur.com

Volitve bomo podrobno in ažurno spremljali tudi na naši spletni strani 24ur.com. Od dogajanja na voliščih čez dan, napetega preštevanja glasovnic, pa tudi vzdušja v štabih zmagovalcev ter poražencev. Poskrbeli bomo tudi za malo zabave – bralcem bo namreč na voljo posebno interaktivno orodje.

"Načrtujemo posebno naslovnico za 24ur.com, posebno uporabniško izkušnjo. Ob 19. uri bomo predstavili rezultate vzporednih volitev, ob tem pa ne samo mandate in ne samo odstotke, kdo je zmagovalec, kdo je poraženec, ampak tudi strukturo volivcev po spolu, po starosti in tudi po drugih parametrih. Že to bo zanimivo," pojasnjuje urednik 24ur.com Jure Tepina.

Prav tako bodo neuradni, delni rezultati na naši spletni strani že takoj po preštetju prve glasovnice.

"In še najbolj zanimiva stvar. Lahko si boste sestavili svojo koalicijo. Ne bo torej treba računati, kako priti do 46 glasov. Lahko boste poklikali stranke in videli, ali ste sestavili svojo koalicijo, ali ste postali uspešen mandatar ali ne," še dodaja.

Preverjanje izjav: zadnje soočenje pred volilnim molkom

Od ideologije do realnosti: kdo ima program za boljši jutri?

Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?
Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?
zadovoljna
Portal
Tako lepo poročno obleko je imela albanska princesa
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
vizita
Portal
'Bila sem med življenjem in smrtjo': ženska razkriva, kaj je doživela v komi
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
cekin
Portal
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
moskisvet
Portal
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
Volan in ego: Kaj moškim v resnici pomenijo avtomobili?
Volan in ego: Kaj moškim v resnici pomenijo avtomobili?
Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov
Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
dominvrt
Portal
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
okusno
Portal
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Iskanje pravice
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
