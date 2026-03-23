SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Odločale so emocije in iskanje jeznega odziva'

Ljubljana, 23. 03. 2026 19.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Svet na Kanalu A
Delni uradni rezultati volitev

Aljaž Pengov Bitenc, politični analitik, ki rad poudarja ideološko šibkost strank, vsebinsko plitkost kampanj, opozarja na formalno politiko, ki se bolj ukvarja s simboli in konfliktom kot z resnimi vsebinami, in zna biti ciničen in provokativen, kadar gre za politične igre, egotrip ali politični teater. Rezultat po njegovem mnenju dokazuje, da je bila kampanja brezvsebinska, odločale so emocije in iskanje jeznega odziva, sploh ob objavljanju prikrito posnetih pogovorov in kdo naj bi bil v ozadju.

Volilna udeležba je bila skoraj 70-odstotna, to je visoka udeležba, skoraj enaka, kot je bila leta 2022. Po njegovem mnenju je to dokaz, da volilci razumejo, da so volitve in demokracija pomembne in da pričakujejo od izvoljenih, da bodo svoje delo opravili.

Izid je precej drugačen kot na zadnjih volitvah, Pengov Bitenc takratni rezultat ocenjuje kot odklon od normale, "ker je šlo bolj za referendum o tretji vladi Janeza Janše".

"Antijanša moment se je izkazal za zadnji mobilizacijski element na levem bloku," o volilni kampanji pravi Pengov Bitenc, ki ocenjuje, da glasovi iz tujine ne bodo spremenili razporeditve mandatov med strankami. Tesen izid pa kaže, da v zreli demokraciji vsak glas šteje, je poudaril.

Ocenjuje, da je dan po volitvah še prekmalu govoriti, kdo bi s kom šel v koalicijo. Ocenjuje, da bodo v obdobju, ko bo skrajni rok za imenovanje mandatarja in oblikovanje koalicije, nastale možnosti, ki so se pred tem zdele nemogoče, in bodo postale realne. Kljub temu ocenjuje, da je najverjetneje, da bo zmagovalec Robert Golob in Gibanje Svoboda prve zaveznike iskalo med trenutnima koalicijskima partnericama in morda Logarjem, kar bi mu prineslo minimalno večino.

volitve 2026 slovenija odloča
