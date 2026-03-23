'Odločale so emocije in iskanje jeznega odziva'

Volilna udeležba je bila skoraj 70-odstotna, to je visoka udeležba, skoraj enaka, kot je bila leta 2022. Po njegovem mnenju je to dokaz, da volilci razumejo, da so volitve in demokracija pomembne in da pričakujejo od izvoljenih, da bodo svoje delo opravili.

Izid je precej drugačen kot na zadnjih volitvah, Pengov Bitenc takratni rezultat ocenjuje kot odklon od normale, "ker je šlo bolj za referendum o tretji vladi Janeza Janše".

"Antijanša moment se je izkazal za zadnji mobilizacijski element na levem bloku," o volilni kampanji pravi Pengov Bitenc, ki ocenjuje, da glasovi iz tujine ne bodo spremenili razporeditve mandatov med strankami. Tesen izid pa kaže, da v zreli demokraciji vsak glas šteje, je poudaril.

Ocenjuje, da je dan po volitvah še prekmalu govoriti, kdo bi s kom šel v koalicijo. Ocenjuje, da bodo v obdobju, ko bo skrajni rok za imenovanje mandatarja in oblikovanje koalicije, nastale možnosti, ki so se pred tem zdele nemogoče, in bodo postale realne. Kljub temu ocenjuje, da je najverjetneje, da bo zmagovalec Robert Golob in Gibanje Svoboda prve zaveznike iskalo med trenutnima koalicijskima partnericama in morda Logarjem, kar bi mu prineslo minimalno večino.