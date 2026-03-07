Opozicija, evakuacije: 'Čisto možno je, da se bodo stvari še zaostrile'

Celoten, enourni intervju z Robertom Golobom boste lahko jutri prebrali na 24ur.com in si ga ogledali na Voyo!

Golob s soprogo danes živi v Ljubljani. Povprašali smo ga o življenjskih stroških, ki so, pravi, višji, kot si bi človek želel. "Vse skupaj tam nekje na nivoju, kolikor je plače, približno štiri do štiri tisoč petsto. Levji delež je to, da imam najeto stanovanje v Ljubljani, ker pač sem se moral prilagoditi temu, da sem na razpolago 24 ur na dan. Vožnja iz Nove Gorice, s čimer sem poskušal na začetku mandata, enostavno ne pride v poštev."

Eden zadnjih ukrepov njegove vlade, ki je razburjal, je bila uzakonitev posega v socialne transferje zaradi neplačanih glob. Napaka? "Ne. Je pa res, da moramo izpiliti postopke, da se tisti socialni transferji, ki so namenjeni otrokom, izločijo iz tega, medtem ko vsi ostali pa morajo ostati pod režimom možnosti izterjave," pravi.

"V življenju nisem bil nikoli ovira za nič, tako da to vprašanje zame sploh ni relevantno," pravi Robert Golob , ko ga vprašamo - ali bi se odrekel mandatarstvu, če bi bil po volitvah. Tudi v primeru, da bi njegova stranka končala v opoziciji, bi "spoštoval zakon in sedel vsaj nekaj časa v parlamentu" .

V pogovoru smo pod drobnogled med drugim vzeli evakuacijo Slovencev z zadnjih dneh, v katero se je aktivno vključil. Ali ministrica Tanja Fajon ni dovolj dobro opravljala svojega dela?

"Tanja Fajon je fantastično opravljala svoje delo in ga še opravlja. Evakuacija še ni zaključena. Računam pa, da bo zaključena v naslednjih dneh. Morate videti, da je šlo za izjemno kompleksen in zahteven projekt. Vojna je in stvari se spreminjajo vsako minuto. Rakete letijo na vse strani, nihče ne more vedeti, kdaj bo nad nek zračni prostor ali ob bližnje letališče priletela raketa. Zato se je sploh v začetnih dneh zračni prostor, na primer Savdske Arabije, odpiral in zapiral vsake tri ure. Nihče ni mogel predvidevati, kaj bo. Naša strategija je bila zelo enostavna. Vključili smo celo vlado, da smo lahko bili hitri in čim bolj učinkoviti."

Razlaga, da je generalni sekretariat je prevzel vse nabavne oziroma pogodbene odnose in včasih tudi najem, ker da je to daleč najhitrejši način. "Tako smo bili v stanju že prvi dan, to je bilo v ponedeljek zvečer, najeti prva letala iz takrat edine varne zračne luke v Omanu, v Muskatu. Ker je bila edina in ker se je zračni prostor do tja odpiral in zapiral, je bil prvi let posebej zapleten."

Pravi, da sta razmere z ministrico spremljala, dokler niso bila izdana vsa dovoljenja. "Za zadnje dovoljenje sva si skupaj prizadevala ob treh zjutraj ponoči. Tako da niso bili samo potniki tisti, ki so bedeli celo noč, tudi midva z ministrico sva bedela, skupaj z ekipo."

Zdaj so stvari utečene, zagotavlja. "Jaz sem prepričan, da je to, da smo reševanje dvignili na najvišjo možno raven in ga nismo pustili samo na ministrstvu, tudi ključen razlog, zakaj smo bili pri tem tako uspešni. Uspešnost se meri samo po eni stvari – kako hitro spravimo čim več ljudi na varno domov. In jaz sem zelo zadovoljen in hvaležen vsem ekipam, ki so res delale zadnje dni. In to govorimo o kar nekaj dneh brez prestanka. Vedno so imele pred sabo samo eno stvar: varnost naših ljudi. Da jih spravimo iz tega območja domov."

In še: "Čisto možno je, da se bodo stvari še zaostrile in da bodo takšni leti, kot smo jih uspeli organizirati za naše državljane, v prihodnje v resnici nemogoči."

Eden od naših virov, poznavalcev takšnih kriznih razmer, je sicer ocenil, da je neobičajno, da takšno evakuacijo v tolikšni meri prevzame kabinet predsednika vlade. Še več – ocenil je celo, da gre za nabiranje političnih točk na hrbtih ljudi v stiski. Na vprašanje ali je nabiral politične točke na hrbtih ljudi v stiski, Golob pravi, da k temu "nima česa dodati.

Še več pa torej v celotnem pogovoru, ki ga objavimo jutri ter v prispevku v današnji oddaji 24UR na POP TV.

Robert Golob je odgovarjal tudi na naša hitra vprašanja.