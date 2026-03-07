Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Opozicija, evakuacije: 'Čisto možno je, da se bodo stvari še zaostrile'

Ljubljana, 07. 03. 2026 07.00 pred 29 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Natalija Švab Žana Vertačnik
Intervju z Robertom Golobom

V seriji intervjujev je pred naš mikrofon sedel vodja Gibanja Svoboda, Robert Golob. Dotaknili smo se burnega dogajanja v zvezi z evakuacijo slovenskih državljanov v zadnjih dneh, njegovega odnosa do integritete, vpliva Tine Gaber Golob, komunikacije na družbenih omrežjih, v zvezi s katerimi je odmeval tudi spor s kontroverznim vplivnežem Aleksandrom Repićem. Pomemben del pogovora pa je bil namenjen akutnim temam slovenske politike: zdravstvu in čakalnim vrstam, gospodarskim razmeram in varnosti na jugovzhodu države. Pa povolilna kombinatorika? Na kakšen rezultat svoje stranke računa in s kom se (ne) nameravajo povezovati?

Celoten, enourni intervju z Robertom Golobom boste lahko jutri prebrali na 24ur.com in si ga ogledali na Voyo!

"V življenju nisem bil nikoli ovira za nič, tako da to vprašanje zame sploh ni relevantno," pravi Robert Golob, ko ga vprašamo - ali bi se odrekel mandatarstvu, če bi bil po volitvah. Tudi v primeru, da bi njegova stranka končala v opoziciji, bi "spoštoval zakon in sedel vsaj nekaj časa v parlamentu"

Eden zadnjih ukrepov njegove vlade, ki je razburjal, je bila uzakonitev posega v socialne transferje zaradi neplačanih glob. Napaka? "Ne. Je pa res, da moramo izpiliti postopke, da se tisti socialni transferji, ki so namenjeni otrokom, izločijo iz tega, medtem ko vsi ostali pa morajo ostati pod režimom možnosti izterjave," pravi.

Golob s soprogo danes živi v Ljubljani. Povprašali smo ga o življenjskih stroških, ki so, pravi, višji, kot si bi človek želel. "Vse skupaj tam nekje na nivoju, kolikor je plače, približno štiri do štiri tisoč petsto. Levji delež je to, da imam najeto stanovanje v Ljubljani, ker pač sem se moral prilagoditi temu, da sem na razpolago 24 ur na dan. Vožnja iz Nove Gorice, s čimer sem poskušal na začetku mandata, enostavno ne pride v poštev."

Intervju z Robertom Golobom
Intervju z Robertom Golobom
FOTO: Damjan Žibert

V pogovoru smo pod drobnogled med drugim vzeli evakuacijo Slovencev z zadnjih dneh, v katero se je aktivno vključil. Ali ministrica Tanja Fajon ni dovolj dobro opravljala svojega dela?

"Tanja Fajon je fantastično opravljala svoje delo in ga še opravlja. Evakuacija še ni zaključena. Računam pa, da bo zaključena v naslednjih dneh. Morate videti, da je šlo za izjemno kompleksen in zahteven projekt. Vojna je in stvari se spreminjajo vsako minuto. Rakete letijo na vse strani, nihče ne more vedeti, kdaj bo nad nek zračni prostor ali ob bližnje letališče priletela raketa. Zato se je sploh v začetnih dneh zračni prostor, na primer Savdske Arabije, odpiral in zapiral vsake tri ure. Nihče ni mogel predvidevati, kaj bo. Naša strategija je bila zelo enostavna. Vključili smo celo vlado, da smo lahko bili hitri in čim bolj učinkoviti."

Razlaga, da je generalni sekretariat je prevzel vse nabavne oziroma pogodbene odnose in včasih tudi najem, ker da je to daleč najhitrejši način. "Tako smo bili v stanju že prvi dan, to je bilo v ponedeljek zvečer, najeti prva letala iz takrat edine varne zračne luke v Omanu, v Muskatu. Ker je bila edina in ker se je zračni prostor do tja odpiral in zapiral, je bil prvi let posebej zapleten."

Pravi, da sta razmere z ministrico spremljala, dokler niso bila izdana vsa dovoljenja. "Za zadnje dovoljenje sva si skupaj prizadevala ob treh zjutraj ponoči. Tako da niso bili samo potniki tisti, ki so bedeli celo noč, tudi midva z ministrico sva bedela, skupaj z ekipo."

Zdaj so stvari utečene, zagotavlja. "Jaz sem prepričan, da je to, da smo reševanje dvignili na najvišjo možno raven in ga nismo pustili samo na ministrstvu, tudi ključen razlog, zakaj smo bili pri tem tako uspešni. Uspešnost se meri samo po eni stvari – kako hitro spravimo čim več ljudi na varno domov. In jaz sem zelo zadovoljen in hvaležen vsem ekipam, ki so res delale zadnje dni. In to govorimo o kar nekaj dneh brez prestanka. Vedno so imele pred sabo samo eno stvar: varnost naših ljudi. Da jih spravimo iz tega območja domov."

In še: "Čisto možno je, da se bodo stvari še zaostrile in da bodo takšni leti, kot smo jih uspeli organizirati za naše državljane, v prihodnje v resnici nemogoči."

Eden od naših virov, poznavalcev takšnih kriznih razmer, je sicer ocenil, da je neobičajno, da takšno evakuacijo v tolikšni meri prevzame kabinet predsednika vlade. Še več – ocenil je celo, da gre za nabiranje političnih točk na hrbtih ljudi v stiski. Na vprašanje ali je nabiral politične točke na hrbtih ljudi v stiski, Golob pravi, da k temu "nima česa dodati. 

Še več pa torej v celotnem pogovoru, ki ga objavimo jutri ter v prispevku v današnji oddaji 24UR na POP TV. 

Robert Golob je odgovarjal tudi na naša hitra vprašanja. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
robert golob svoboda hibridni intervju slovenija odloča 2026
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
Ta modni kos je odlična izbira za vse ženske nad 40
Ta modni kos je odlična izbira za vse ženske nad 40
Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce
Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce
vizita
Portal
10 živil, ki krepijo imunski sistem skozi vse leto
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
cekin
Portal
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
moskisvet
Portal
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
dominvrt
Portal
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Popolna sladica za dan žena, ki bo navdušila vse goste
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
voyo
Portal
Instant družina
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551