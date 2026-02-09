Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi ZOI 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Volilni manifest Levice in Vesne

Ljubljana, 09. 02. 2026 06.06 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Sporazum strank Levica in Vesna

Levica in Vesna, ki bosta na prihajajočih državnozborskih volitvah nastopili s skupno listo, bosta popoldne razgrnili svoj volilni manifest. Ukrepe, s katerimi obljubljajo odgovore na ključne krize časa, so strnili v pet programskih stebrov. Ti obsegajo blaginjo za vse, okolje in zdravje, gospodarstvo za ljudi, varnost in mir ter demokracijo in svobodo.

Manifest predstavlja skupno politično in programsko podlago delovanja strank in jasno alternativo obstoječemu razvojnemu modelu, napovedujejo pred današnjo javno predstavitvijo.

Stranki poudarjata, da manifest predstavljata v času globokih družbenih, okoljskih in političnih prelomov, pri čemer opozarjajo na posledice podnebne krize, poglabljanje neenakosti, vojne, razkroj mednarodnega sodelovanja ter vzpon avtoritarizma in politike strahu.

Odgovore nanje stranki predstavljata v petih programskih stebrih: blaginja za vse, okolje in zdravje, gospodarstvo za ljudi, varnost in mir ter demokracija in svoboda. Predstavili jih bodo vidni predstavniki strank - državna sekretarja na ministrstvu za delo Dan Juvan in Igor Feketija, sopredsednik Vesne Uroš Macerl, podpredsednik Vesne Jaka Zevnik ter sokoordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko.

"Uspeh družbe se ne meri po bogastvu peščice, temveč po tem, kako se ceni delo, znanje in prispevek k skupnemu dobremu," so v strankah še zapisali o temeljnem izhodišču manifesta, ki ga bodo popoldne predstavili v Moderni galeriji.

V uvodnem delu bo zbrane nagovorila tudi sopredsednica Vesne Urša Zgojznik, dogodek pa bo s političnim nagovorom sklenil sokoordinator Levice in minister za delo Luka Mesec.

Kandidatke in kandidate skupne liste pa bosta stranki predstavili v petek.

levica vesna stranka manifest volitve 2026

Kdo bi se povezoval in kdo bo jeziček na tehtnici?

Bruselj bi zapustil, da bi Slovenijo rešil pred Janšo in Golobom

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
zadovoljna
Portal
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, škorpijone čaka razjasnitev
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, škorpijone čaka razjasnitev
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
To so hit čevlji letošnje pomladi
To so hit čevlji letošnje pomladi
vizita
Portal
Kaj jesti za zajtrk, ko se naveličate jajc?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
cekin
Portal
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
O tem se ne pogovarjamo
O tem se ne pogovarjamo
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
moskisvet
Portal
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Kaj ženske res iščejo pri moških?
Kaj ženske res iščejo pri moških?
dominvrt
Portal
Zimska nega sobnih rastlin: najpogostejše napake, ki jih delate nevede
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Kosila brez stresa za ves teden: 5 idej iz enega pekača
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Poletje v školjki
Poletje v školjki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527