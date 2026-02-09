Volilni manifest Levice in Vesne

Manifest predstavlja skupno politično in programsko podlago delovanja strank in jasno alternativo obstoječemu razvojnemu modelu, napovedujejo pred današnjo javno predstavitvijo.

Stranki poudarjata, da manifest predstavljata v času globokih družbenih, okoljskih in političnih prelomov, pri čemer opozarjajo na posledice podnebne krize, poglabljanje neenakosti, vojne, razkroj mednarodnega sodelovanja ter vzpon avtoritarizma in politike strahu.

Odgovore nanje stranki predstavljata v petih programskih stebrih: blaginja za vse, okolje in zdravje, gospodarstvo za ljudi, varnost in mir ter demokracija in svoboda. Predstavili jih bodo vidni predstavniki strank - državna sekretarja na ministrstvu za delo Dan Juvan in Igor Feketija, sopredsednik Vesne Uroš Macerl, podpredsednik Vesne Jaka Zevnik ter sokoordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko.

"Uspeh družbe se ne meri po bogastvu peščice, temveč po tem, kako se ceni delo, znanje in prispevek k skupnemu dobremu," so v strankah še zapisali o temeljnem izhodišču manifesta, ki ga bodo popoldne predstavili v Moderni galeriji.

V uvodnem delu bo zbrane nagovorila tudi sopredsednica Vesne Urša Zgojznik, dogodek pa bo s političnim nagovorom sklenil sokoordinator Levice in minister za delo Luka Mesec.

Kandidatke in kandidate skupne liste pa bosta stranki predstavili v petek.