SLOVENIJA ODLOČA 2026

Pirati 'nič krivi, nič dolžni', SD v taktiziranje na visokih obratih

Ljubljana, 03. 03. 2026 19.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Žana Vertačnik
thumbnail

Nadaljujemo z analizo soočenj pred državnozborskimi volitvami. V tokratnem Popkastu sta nastop politične zasedbe včerajšnjega soočenja v avli ljubljanskega UKC komentirala novinarja Žiga Bonča in Marko Gregorc, ki podrobno spremljata dnevnopolitično dogajanje v državi.

Naša medijska hiša je uslišala državljanke in državljane, ki si želijo slišati razprave o zdravstvu, je poudaril Marko Gregorc, prepričan, da so si lahko na podlagi tega soočenja ustvarili neko sliko oziroma dobili občutek o tem, katera politična stran zagovarja njim bližje ideje. Tokrat sicer niso nastopili predsedniki političnih strank, ampak njihovi predstavniki, tako ali drugače povezani z zdravstvom, kar je po Gregorčevi oceni prispevalo k bolj umirjenemu tonu razprave. S to oceno se je strinjal Žiga Bonča, ob tem pa poudaril, da bi težko govorili o zmagovalcih soočenja. Kot tiste, ki so si uspeli izboriti pozornost, je sicer izpostavil predstavnike Demokratov Anžeta Logarja, SDS in NSi.

Sogovornika sta komentirala odločitev stranke SD, da v oddajo pošlje Mateja Tašnerja Vatovca, še nedavno člana Levice, ne pa denimo Branka Gabrovca, prvega moža NIJZ, ki bi lahko podrobneje in iz prve roke komentiral denimo podatke o čakalnih vrstah. Strinjala pa sta se, da se je Tašner Vatovec s tem vzpostavil kot močan strankarski akter. Gregorc meni, da je to del taktike SD, saj da se je Tašner Vatovec lažje distanciral od neizpolnjene obljube te stranke "30 dni do specialista".

Med drugim smo komentirali pozicijo Piratov oziroma predsednika Jasmina Feratovića, sicer ljubljanskega mestnika svetnika, ki je po Gregorčevi oceni nastopil suvereno. To mu, je prepričan, dovoljuje tudi pozicija Piratov, ki "niso nič krivi, nič dolžni in lahko precej povedo". Se je pa Bonča vprašal, koga lahko ta stranka, ki je kadrovsko precej bolj omejena kot konkurenca, še ponudi v prihodnje.

Z novinarskima kolegoma smo v tej epizodi Popkasta komentirali tudi dejstvo, da na soočenju ni bilo aktualne zdravstvene ministrice Valentine Prevolnik Rupel, pa najnovejše javnomnenjske pozicije strank. Gregorc pa je razgrinl tudi veliko razkritje: kaj pomenijo kovinski obroči, ki smo jih sinoči videli na stropu avle kliničnega centra?

volitve 2026 popkast zdravstvo soočenje
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

