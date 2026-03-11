Bi Pirati omejili nadzor države nad internetom? "Poskrbeti je treba, da država ne vdira v našo zasebnost, hkrati pa se moramo zaščititi tudi pred korporacijami," pravi predsednik stranke Jasmin Feratović in dodaja, da je za Pirate največja težava monopol korporacij, kot sta Google ali Facebook.

Korporacije namreč "zlorabljajo naše podatke zato, da nam potem prodajajo nazaj produkte", pojasnjuje. "Torej mi smo tarča ciljnega oglaševanja in seveda to oglaševanje je zdaj vredno milijarde in milijarde. Hkrati pa mi na koncu dneva od tega ne dobimo nič nazaj in mi bi dejansko bolj obdavčili digitalne korporacije, hkrati pa bi tudi omejili njihov dostop do naših osebnih podatkov."

Slovenija se mora po njihovem mnenju za to zavzeti na ravni Evropske unije.

Kako pa bi povprečen državljan začutil svobodo interneta? "Preprosto na takšen način, da se ti ne bo na vsakem koraku pojavil nek oglas, da ti ne bodo na vsakem koraku poskušali prodati personaliziranega izdelka, da ne bodo ta podjetja na tak zelo ogaben način tržila nekih produktov, ker to se zdaj dogaja," pravi Feratović, ki ocenjuje, da postaja bitka za naš žep vse bolj brutalna.

Naslednja tema: plače. Kako bi Pirati dvignili plače v srednjem razredu? Razbremenili bi prva dva davčna razreda, pravi sogovornik. V prvem dohodninskem razredu bi davčno obremenitev znižali s sedanjih 16 na 0 odstotkov, "torej tisto, kar človek zasluži za minimum preživetja, da je neobdavčeno po dohodninski lestvici", v drugem pa za 10 odstotkov.

"V trenutnem okolju je treba delo davčno razbremeniti, bolj pa je treba obremeniti bogastvo in dobičke," nadaljuje Feratović.

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v priloženem posnetku.