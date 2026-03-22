Pirc Musarjeva: Več kot nas bo volilo, bolje bo

Zahvalila se je vsem, ki so že volili, hkrati pa pozvala vse tiste, ki niso, naj to storijo. "Le tako bodo namreč volitve najbolj možno legitimne," je pojasnila. "Več kot nas bo volilo, bolje bo, več kot bo glasov, bolj bo legitimna tista vlada, ki se bo sestavila po volitvah," je dodala.

Izrazila je upanje, da bo tisti, ki bo volitve izgubil, to prenesel dostojanstveno. "Sama pa se bom maksimalno potrudila, da bo vlada čim hitreje sestavljena, mednarodne razmere namreč niso ugodne in prav je, da vsi skupaj pohitimo, da dobimo čim prej vlado, ki bo lahko z vsemi pooblastili vodila našo državo," je opozorila.

V Sloveniji danes potekajo volitve v DZ, desete v zgodovini samostojne države. Nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev izbira med 1185 kandidati za 90 poslanskih mest. Nastopa 17 list, od tega 15 v vseh osmih volilnih enotah. Volišča se bodo zaprla ob 19. uri.