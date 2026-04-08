Po sestanku z Golobom: Han ni optimističen, za Levico solidna osnova

Kot je dejal, se vsebinsko v predlagane resorje ni poglabljal oziroma bi rad to najprej delil s kolegi v stranki. "Tudi Golob je rekel, da vse stvari še niso zacementirane, kar je normalno in prav. Gremo korak za korakom," je po sestanku poudaril Han.

Po Hanovih besedah so na današnjem individualnem pogovoru pri prvaku relativne zmagovalke volitev, stranke Gibanje Svoboda izmenjali stališča in poglede, prav tako jih je predsednik Gibanja Svoboda seznanil s programskimi izhodišči za oblikovanje nove vlade in s predlogom razdelitve 16 resorjev.

Svoboda je ob pripravi izhodišč za koalicijska pogajanja namreč pripravila tudi prvi predlog razreza 16 resorjev. Če bi obveljalo to število ministrstev, bi to torej glede na aktualno vladno postavo pomenilo krčenje aktualnega števila resorjev. Po neuradnih informacijah bi področje digitalizacije združili z resorjem visokega šolstva, v eno ministrstvo bi prav tako združili resorja za javno upravo in za kohezijo. Pričakovati je tudi, da v novi vladni sestavi ne bo v tem mandatu na željo Levice ustanovljenega ministrstva za solidarno prihodnost. Področja, za katero je pristojno, bi razdelili med več resorjev. Stanovanjska politika bi lahko prešla pod okrilje ministrstva, pristojnega za infrastrukturo in promet. Področje dolgotrajne oskrbe pa bi prenesli na ministrstvo za delo.

Med 10 programskimi prioritetami, ki jih je Svoboda dala na mizo strankam, ki jih gosti na individualnih pogovorih, so po informacijah STA med drugim dostopno zdravstvo, stanovanja, pokojnine in ničelna toleranca do korupcije. V volilni kampanji in izjavah v minulih dneh pa je Svoboda sicer izpostavljala tudi program Ambiciozna Slovenija, ki prinaša izhodišča ukrepov s področja gospodarstva, med drugim glede razbremenitve.

O tem, ali bi bili v SD zadovoljni z dvema resorjema, ki jim jih ponujajo v Svobodi, se Han danes ni želel izreči. Kot je poudaril, se morajo o tem najprej pogovoriti v stranki, prav tako pa ne želi z morebitnim pogojevanjem poslabšati možnosti za oblikovanje morebitne nove vlade, ki mora biti operativna, je poudaril.

Svoboda je sicer v svoje izhodišče koalicijskega sporazuma vključila tudi ponudbo trojčku NSi, SLS in Fokus, ki mu ponuja tri resorje. Glede vloge NSi, ki vztrajno zavrača vabila Gibanja Svoboda za sodelovanje na prvih povolilnih pogovorih z levo sredino, na današnjem sestanku Han in Golob nista govorila. Han pa ocenjuje, da so "neki kanali" med strankama "verjetno odprti". Han sicer meni, da bi bilo dobro, da se do petka vendarle najde rešitev tudi glede tega.

Kot je ocenil, bo v petek pomemben, a naporen dan, pričakuje tudi obrise prihodnje vladne koalicije. Na vprašanje o morebitni podpori Janezu Ciglerju Kralju iz NSi, ki se ga zadnje dni omenja kot morebitnega kandidata za predsednika DZ, pa je Han dejal le, da mu želi, da je izvoljen z vsemi glasovi, "ki pašejo na desno sredino".

Sam namreč ocenjuje, da lahko desna sredina "brez problema sestavi vlado". Tako da "optimizem iz mene ne veje", je dejal o možnosti sestave levosredinske koalicije.

O ponudbah, ki jih dobiva, da bi SD prestopila na desnosredinsko stran, pa je odvrnil, da je "relativno zadovoljen", da v njem vidijo politika, ki je sprejemljiv za vse, "vendar vsi imamo neke politične, ideološke vrednote".

Han je obžaloval tudi, da danes niso podprli oziroma oblikovali predloga delovnega telesa DZ, ki bi lahko obravnavalo interventno zakonodajo.