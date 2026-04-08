SLOVENIJA ODLOČA 2026

Po sestanku z Golobom: Han ni optimističen, za Levico solidna osnova

Ljubljan , 08. 04. 2026 14.03 pred 25 minutami 5 min branja 25

Avtor:
A.K. STA
Robert Golob

Slovenija bo potrebovala operativno vlado, zato si predsednik SD Matjaž Han oblikovanja nove vladne koalicije želi čim prej. Ni pa optimističen glede oblikovanja levosredinske koalicije, kot namreč meni, lahko desna sredina "brez problema sestavi vlado". Izhodišča za koalicijski sporazum, ki so jih pripravili v Gibanju Svoboda, v Levici in Vesni ocenjujejo kot solidno osnovo za nadaljnje pogovore, pa je po individualnih pogovorih z Golobom dejala sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.

Po Hanovih besedah so na današnjem individualnem pogovoru pri prvaku relativne zmagovalke volitev, stranke Gibanje Svoboda izmenjali stališča in poglede, prav tako jih je predsednik Gibanja Svoboda seznanil s programskimi izhodišči za oblikovanje nove vlade in s predlogom razdelitve 16 resorjev.

Kot je dejal, se vsebinsko v predlagane resorje ni poglabljal oziroma bi rad to najprej delil s kolegi v stranki. "Tudi Golob je rekel, da vse stvari še niso zacementirane, kar je normalno in prav. Gremo korak za korakom," je po sestanku poudaril Han.

Pogovori petih parlamentarnih strank
FOTO: Bobo

Svoboda je ob pripravi izhodišč za koalicijska pogajanja namreč pripravila tudi prvi predlog razreza 16 resorjev. Če bi obveljalo to število ministrstev, bi to torej glede na aktualno vladno postavo pomenilo krčenje aktualnega števila resorjev. Po neuradnih informacijah bi področje digitalizacije združili z resorjem visokega šolstva, v eno ministrstvo bi prav tako združili resorja za javno upravo in za kohezijo. Pričakovati je tudi, da v novi vladni sestavi ne bo v tem mandatu na željo Levice ustanovljenega ministrstva za solidarno prihodnost. Področja, za katero je pristojno, bi razdelili med več resorjev. Stanovanjska politika bi lahko prešla pod okrilje ministrstva, pristojnega za infrastrukturo in promet. Področje dolgotrajne oskrbe pa bi prenesli na ministrstvo za delo.

Med 10 programskimi prioritetami, ki jih je Svoboda dala na mizo strankam, ki jih gosti na individualnih pogovorih, so po informacijah STA med drugim dostopno zdravstvo, stanovanja, pokojnine in ničelna toleranca do korupcije. V volilni kampanji in izjavah v minulih dneh pa je Svoboda sicer izpostavljala tudi program Ambiciozna Slovenija, ki prinaša izhodišča ukrepov s področja gospodarstva, med drugim glede razbremenitve.

O tem, ali bi bili v SD zadovoljni z dvema resorjema, ki jim jih ponujajo v Svobodi, se Han danes ni želel izreči. Kot je poudaril, se morajo o tem najprej pogovoriti v stranki, prav tako pa ne želi z morebitnim pogojevanjem poslabšati možnosti za oblikovanje morebitne nove vlade, ki mora biti operativna, je poudaril.

Svoboda je sicer v svoje izhodišče koalicijskega sporazuma vključila tudi ponudbo trojčku NSi, SLS in Fokus, ki mu ponuja tri resorje. Glede vloge NSi, ki vztrajno zavrača vabila Gibanja Svoboda za sodelovanje na prvih povolilnih pogovorih z levo sredino, na današnjem sestanku Han in Golob nista govorila. Han pa ocenjuje, da so "neki kanali" med strankama "verjetno odprti". Han sicer meni, da bi bilo dobro, da se do petka vendarle najde rešitev tudi glede tega.

Kot je ocenil, bo v petek pomemben, a naporen dan, pričakuje tudi obrise prihodnje vladne koalicije. Na vprašanje o morebitni podpori Janezu Ciglerju Kralju iz NSi, ki se ga zadnje dni omenja kot morebitnega kandidata za predsednika DZ, pa je Han dejal le, da mu želi, da je izvoljen z vsemi glasovi, "ki pašejo na desno sredino".

Sam namreč ocenjuje, da lahko desna sredina "brez problema sestavi vlado". Tako da "optimizem iz mene ne veje", je dejal o možnosti sestave levosredinske koalicije.

O ponudbah, ki jih dobiva, da bi SD prestopila na desnosredinsko stran, pa je odvrnil, da je "relativno zadovoljen", da v njem vidijo politika, ki je sprejemljiv za vse, "vendar vsi imamo neke politične, ideološke vrednote".

Han je obžaloval tudi, da danes niso podprli oziroma oblikovali predloga delovnega telesa DZ, ki bi lahko obravnavalo interventno zakonodajo.

Za Levico in Vesno izhodišča za koalicijski sporazum solidna osnova za nadaljnje pogovore

Izhodišča za koalicijski sporazum, ki so jih pripravili v Gibanju Svoboda, v Levici in Vesni ocenjujejo kot solidno osnovo za nadaljnje pogovore, pa je po današnjih individualnih pogovorih s predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom dejala sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Na relativnem zmagovalcu volitev pa je, da sestavi koalicijo, je dodala.

Skupni listi Levice in Vesne Golob ponuja dva resorja. Kar zadeva Levico in Vesno, so njihova programska izhodišča jasna. Želijo si nadaljevati delo na začetih projektih in imeti glas znotraj zelene politike, je v izjavi po sestanku pojasnila Vrečko. Po njenih besedah si želijo, da projekti, na katerih so delali štiri leta, "ne bodo šli v nič in jih ne bodo uničili", pri čemer je izpostavila socialno državo, gradnjo stanovanj, varno starost, dolgotrajno oskrbo, ob tem pa dodatno še zelene politike, ki jih zagovarjajo skupaj z Vesno.

Luka Mesec in Asta Vrečko po neformalnih pogovorih pri predsednici države
FOTO: Aljoša Kravanja

Na vprašanje, ali lahko Golob sestavi vlado, kot jo predlaga, je odgovorila, da so sami k pogovorom pristopili konstruktivno, bo pa odvisno tudi od tega, kako se bodo odzvali v drugih strankah. Izhodišča za koalicijski sporazum pa so oceni Vrečko dovolj osnovna, odprta, da verjetno omogočajo nadaljevanje pogovorov z vsemi, ki se jim bodo pridružili.

Vrečko je odgovarjala tudi na vprašanje o možnosti sodelovanja Levice v skupni vladi z NSi in Demokrati. Kot je dejala, se v skupni vladi z NSi ne vidijo. "Poleg tega, da so izraziti zagovorniki kapitala, da zagovarjajo tudi manjšanje okoljskih standardov, privatizacijo zdravstva, so konec koncev tudi že tudi sami povedali, kako se vidijo. In to je predvsem skupaj z Janezom Janšo," je ocenila in poudarila, da "gre za dve desni stranki, ne glede na to, kako se želijo usmerjati v sredino".

Glede možnosti sodelovanja z Demokrati se je neposrednemu odgovoru izognila in izpostavila, da danes govorijo predvsem o tem, kar je dal na mizo predsednik Gibanja Svoboda ter da vlade ne sestavljata Levica in Vesna, ampak relativni zmagovalec volitev.

Ob izjavi predsednika SD Matjaža Hana, da obstaja velika verjetnost oblikovanja desnosredinske vlade, Vrečko pravi, da se bo to "verjetno zelo jasno videlo v petek". Enak je bil njen odgovor tudi na vprašanje, ali bi morala leva sredina predlagati svojega kandidata za predsednika DZ. Je pa ponovila, da v poslanski skupini Levice in Vesne ne bodo predlagali kandidata za predsednika DZ, predvideva, da kot kandidat ene od manjših strank tudi ne bi bil potrjen, bodo pa konstruktivno presojali predlagane kandidate. 

han levica vlada volitve
KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
torks11
08. 04. 2026 14.40
Vse upletene poslat na smetišče zgodovine in nove volitve z drugimi ljudmi. Samo kaj ko se nobede pameten ne bo hotel ukvarjat z zavoženo državo zadnjih trideset let.
Odgovori
BRABUS1
08. 04. 2026 14.40
Ej levičarji minili so časi komunizma,ko ste z prisilo državljane prisilili,da delajo za udbo.Od župnikov,kmetov,obrtnikov skratka vse.Prišel je čas,ko je narod le spregledal,dolgo je trajalo.Spet desnico krivite,da ne morete vlade sestavit.Pa se vprašate,zakaj nočejo z vami sodelovat.Torej štiri leta vašega vladanja polna arogance,zaničevanja drugače mislečih in isključevanja.Ste res taho bedasti,da ne ugotovite vzroka.To ste vi sami in spet so drugi krivi.Nehajte,ker vse bolj ste tečni z temi ponudbami hinavskimi.Ste,kot pes,ki bi za brikete marsikaj storil.
Odgovori
tech
08. 04. 2026 14.38
Mislim da je zelo, zelo majhna verjetnost, da bo Golob sestavil vlado. Tudi Janša bo imel pestro.
Odgovori
3tmb
08. 04. 2026 14.37
Pa kaj bo Janez že enkrat preštel te glasovnice, da lahko sestavijo koalicijo...
Odgovori
wsharky
08. 04. 2026 14.37
edina rešitev so predčasne in ponovne volitve
Odgovori
3tmb
08. 04. 2026 14.38
Pa, da jih Janez in Viktor kontrolirata...
Odgovori
2mt8
08. 04. 2026 14.36
Najprej se znebite korupcije in jo sankcionirajte, ne pa da vsako leto izginejo 4 milijarde
Odgovori
Groucho Marx
08. 04. 2026 14.36
Prišel je račun za aroganco, nesposobnost in bleferstvo.
Odgovori
ManBoy
08. 04. 2026 14.34
Golob se do NSI obnaša točno tako, kot pijan moški na zabavi, ko mu ženska 10 reče, da ne bo kaj, on pa še kar teži in teži.
Odgovori
Patriot79
08. 04. 2026 14.37
Dobra😃
Odgovori
KatiFafi
08. 04. 2026 14.34
Daj Golob, odleti
Odgovori
Mučenik
08. 04. 2026 14.33
Strokovnost je pomembna, a bi bli zadovoljni, če bi vam geniklog generalno naredil na mercedesu...........
Odgovori
3tmb
08. 04. 2026 14.35
Verjetno bi delal skozi auspuh....
Odgovori
deny-p
08. 04. 2026 14.32
Golob je rekel, da bo Maljavec letel, če ne bi delovala dolgotrajna oskrba do 1.12. 2025. Maljavec je sam izrazil, da ne deluje kot bi morala par dni nazaj...., torej????
Odgovori
Patriot79
08. 04. 2026 14.32
Dobesedno zidate gradove v oblakih
Odgovori
Patriot79
08. 04. 2026 14.32
Koga vi farbate
Odgovori
Patriot79
08. 04. 2026 14.32
Svoboda s pernatim in njen predlog ničelne tolerance do korupcije 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
rcarlos
08. 04. 2026 14.31
Žal edina koalicija je koalicija, v kateri ni Levice... Sprijaznite se in že sestavite to vlado... Nažente Lukeca pa se zmente 😉
Odgovori
KatiFafi
08. 04. 2026 14.37
saj se bomo zmenili, SDS-NSi-Demokrati-Resni.ca
Odgovori
Castrum
08. 04. 2026 14.29
Kljub (na žalost) pomanjkljivi izobrazbi, je Han večkrat pokazal, da razume gospodarska pravila bolj, kot pa jih razume z zlato žlico v ustih rojeni Golob. In tudi danes, mu je situacija jasna, ni kot Golob ki živi neko imaginarno stanje. Škoda je lw, da Hanu ta stara Milanova klapa ne dovoli da bi SDšel v koalicijo z desnimi
Odgovori
trollolll
08. 04. 2026 14.34
ja, hanu je vse jasno... a kljub temu glasuje za predlagane zakone bostjancica, ceprav se ne strinja z njimi... v mislih imam predvsem normirance, kjer so soglasno (tudi v SD) sprejemal bedarije od zakonov, ki so jih potem v vecini po 4 letih vrnili skoraj v prvotno stanje. sploh je bila bizarna tista o prepovedi odprtja 5 let, ce si zaprl sp iz kateregakoli razloga in ne glede na prihodke.
Odgovori
Pamir
08. 04. 2026 14.35
FSPN sds marksisti in religiologi o ozobrazbi.
mali.mato
08. 04. 2026 14.29
Slovenija bo potrebovala operativno vlado, zato si predsednik SD Matjaž Han oblikovanja nove vladne koalicije želi čim prej.*******************Samo ta ne bo po njegovem okusu.
Odgovori
lokson
08. 04. 2026 14.28
Zafural ste do nezavesti dolgotrajno oskrbo, kajne Lukec. Bo kak članek o tem?
Robert S.
08. 04. 2026 14.27
🤣🤣😛😁😅😂🤣
Odgovori
